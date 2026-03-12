EQS-News: Veröffentlichung der vorläufigen Ergebnisse 2025 und Ausblick 2026

EQS-News: CHAPTERS Group AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Veröffentlichung der vorläufigen Ergebnisse 2025 und Ausblick 2026



12.03.2026 / 07:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





CHAPTERS Group AG, das Zuhause für mission critical digital solutions, hat heute die vorläufigen Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 bekannt gegeben.



2025 Highlights:

Umsätze: Der pro-forma Umsatzi 2025 belief sich auf ca. €193 Mio., ein Anstieg um 53% gegenüber €126 Mio. im Jahr 2024. Auf organischer Basisii wuchs der Umsatz – bereinigt um einmalige Rechnungslegungseffekteiii um ca. 4,5% (ca. 1,5% einschließlich dieser Effekte).

Wiederkehrende Umsätze: Im Jahr 2025 beliefen sich die wiederkehrenden Umsätze auf pro-forma-Basisi auf ca. €93 Mio. Der Anteil der wiederkehrenden Umsätze in unseren Segmenten Public Sector & Enterprise betrug ca. 60%, während der Anteil der wiederkehrenden Umsätze im Segment Financial Technologies bei ca. 14% lag.

EBITDA: Das adjustierte operative EBITDA auf pro-forma-Basisi betrug ca. €49 Mio., ein Anstieg um 62% gegenüber €30 Mio. im Jahr 2024. Auf organischer Basisii wuchs das adjustierte operative EBITDA um ca. 12%.

Ausblick: CHAPTERS erwartet für 2026 eine Beschleunigung des organischen Wachstumsii. Das organische Umsatzwachstum wird voraussichtlich im hohen einstelligen Bereich liegen, mit einer höheren Wachstumsrate im Bereich der wiederkehrenden Umsätze. Für das adjustierte operative EBITDA erwartet CHAPTERS für 2026 ein organisches Wachstum von 14-17%.

***

Jan Mohr, CEO:

“2025 ist das erste volle Jahr, in dem die Manuscript Method zum Einsatz kam. Das organische Wachstum hat sich dadurch gegenüber 2024 deutlich beschleunigt. Mit Blick auf 2026 wird sich das organische Wachstum innerhalb der gesamten Gruppe noch weiter beschleunigen.

In unseren Segmenten Public Sector und Enterprise VMS ging es vor allem darum, operative Verbesserungen voranzutreiben und gleichzeitig die Gruppe durch wertsteigernde M&A-Transaktionen weiter zu vergrößern. Als wir 2023 die Entscheidung trafen, die Manuscript Method aufzubauen, konnten wir nicht ahnen, welche Bedeutung sie im Zeitalter der KI haben würde. Der Austausch von Best Practices und die Abstimmung der strategischen Ausrichtung waren in den letzten 18 Monaten eine große Leistung. Jetzt ernten wir die Früchte dieser Arbeit, da wir einen pragmatischen, schnellen und vertrauensvollen Austausch mit unseren Plattformen etabliert haben. Dies ermöglicht es uns nun, im Rahmen unserer KI-Strategie Opportunitäten in der Gruppe offensiv zu nutzen. Die Automatisierung von Prozessen, die zu Kosteneffizienzen führen wird, ist ein wesentlicher Grund für die positiven Aussichten hinsichtlich des organischen EBITDA-Wachstums. Darüber hinaus sind wir zuversichtlich, dass sich die KI-Maßnahmen mittelfristig auch spürbar auf den Umsatz auswirken werden.

Im Segment Financial Technologies stand das Jahr 2025 ganz im Zeichen der Entwicklung eines einheitlichen Organisationsmodells für die drei Marken für Sperrkonten. Es wurden konsequente Umstrukturierungen durchgeführt, wobei das Potenzial für Synergieeffekte durch die Fusion unsere Erwartungen übertroffen hat. Die Zukunft für unser Segment Financial Technologies sieht vielversprechend aus und wir freuen uns darauf, internationalen Studierenden dabei zu helfen, ihre akademischen und beruflichen Träume in Deutschland zu verwirklichen.

Angesichts einer soliden M&A-Pipeline gehen wir erneut davon aus, dass wir dieses Jahr mit einer deutlich größeren Gruppe abschließen werden als zu Jahresbeginn. Wir beobachten eine starke Umsetzung des VMS-Deal-Flows auf den meisten Plattformen, wobei die Bewertungen in den letzten Wochen attraktiver geworden sind. Darüber hinaus wird 2026 ein entscheidendes Jahr sein, um zu beweisen, dass die Übernahme von Unternehmen nur der Anfang einer Reise ist. Tatsächlich beweisen wir zunehmend, dass Softwareunternehmen bei CHAPTERS – dem besten Zuhause für mission critical digital solutions – zu besseren Unternehmen werden.“

Marlene Carl, CFO:

„Getrieben durch die konsequente Umsetzung von Automatisierung, Vereinfachung und Preisanpassungen war 2025 ein starkes Jahr mit einem organischen Wachstum des adjustierten operativen EBITDA im Rahmen unserer Erwartungen im unteren zweitstelligen Prozentbereich.

Das organische Umsatzwachstum lag – bereinigt um einmalige Rechnungslegungseffekt – im mittleren einstelligen Bereich. Aus der erstmaligen Durchführung von Umsatzabgrenzungen ergab sich ein einmaliger Effekt von ca. €1,2 Mio. auf den Umsatz. Im Segment Public konnten wir mehrere Unternehmen übernehmen, die über eine starke Marktposition und etablierte Produkte verfügen, jedoch eine operative Neuausrichtung mit Fokus auf Kostendisziplin, Prozessoptimierung und Effizienz benötigen. Aufgrund unzureichenden Projektmanagements und Rechnungslegungsstandards unter früheren Eigentümern mussten wir während der Integration einen Betrag von ca. €4 Mio. an nicht realisierbaren Umsätzen abschreiben. Außerdem verzeichneten wir bei ausgewählten Unternehmen des Public Sector geringere Professional Service Umsatzerlöse als erwartet. Ohne diese Effekte entsprach das Umsatzwachstum den Erwartungen. Besonders hervorzuheben ist, dass unsere Plattformteams bei der Umsetzung des kulturellen Wandels, der Kostendisziplin, der Prozessoptimierung und der Effizienz hervorragende Arbeit geleistet haben und unser Segment Public Sector – ebenso wie das Segment Enterprise – für 2026 auf ein starkes Wachstum ausgerichtet ist.

In unserem Financial Technologies Segment verzeichneten wir ein sehr starkes viertes Quartal, das sowohl beim Umsatz als auch beim EBITDA zu einem kräftigen Wachstum führte. Das Team hat die Synergieeffekte der Fusion sowohl auf der Kosten- als auch auf der Umsatzseite genutzt. Die Auswirkungen auf den Umsatz werden sich vor allem ab 2026 zeigen, sodass wir für das Segment Financial Technologies auf ein sehr starkes Jahr blicken.

Für 2026 erwarten wir, dass CHAPTERS ein starkes organisches Wachstum insbesondere bei den wiederkehrenden Umsätzen und beim EBITDA verzeichnen wird. Unsere Gruppenunternehmen haben sich ebenfalls ehrgeizige Ziele für das Wachstum im Bereich Professional Services und anderen einmaligen Umsätzen gesetzt, wobei sich die erwarteten Auswirkungen im Laufe des Jahres konkretisieren werden.“

***

Vorläufige Kennzahlen zum 31. Dezember 2025

Pro-forma Umsatz:

Pro-forma operatives adjustiertes EBITDA:

Durchschnittlicher Anteil CHAPTERS iv:

Nettoverschuldung auf Ebene der Tochtergesellschaft v:

Nettobarmittel und Investitionen bei CHAPTERSvi:

Eigenkapital bei CHAPTERS vii: ca. €193 Mio.

ca. €49 Mio.

ca. 74,9%

ca. €141 Mio.

ca. €36 Mio.

ca. €286 Mio.

***

Die Gesellschaft wird ihren Konzern- und Einzelabschluss voraussichtlich im Mai 2026 veröffentlichen. Die vorläufigen Zahlen stehen unter dem Vorbehalt der Prüfung des Jahresabschlusses und der Feststellung des nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellten Jahresabschlusses durch den Aufsichtsrat.



_________________

i CHAPTERS definiert pro-forma als kombinierte Ganzjahreszahlen auf der Grundlage der Konzernstruktur zum Stichtag 31. Dezember 2025. Unternehmen, an denen CHAPTERS eine nicht beherrschende Beteiligung hält, sind nicht enthalten. Die HGB-Konzernabschlussergebnisse berücksichtigen nur die Werte für den Zeitraum, in dem das Unternehmen Teil der Gruppe war.

ii CHAPTERS definiert organisches Wachstum als Ganzjahresergebnisse für ein Geschäftsjahr auf der Grundlage der jeweiligen Gruppenstruktur zum 30. Juni dieses Geschäftsjahres - im Vergleich zu den Ganzjahresergebnissen derselben Gruppe für das vorangegangene Geschäftsjahr: Für das organische Wachstum im Jahr 2025 werden die Ganzjahresergebnisse für 2025 auf der Grundlage der Gruppenstruktur zum 30. Juni 2025 mit den Ganzjahresergebnissen für 2024 für diese Gruppenstruktur verglichen.

iii Wertberichtigungen für realisierbarer Umsätze, die vor der Übernahme verbucht wurden, und erstmalige Abgrenzung von Umsätzen zur Vereinheitlichung der Rechnungslegungsgrundsätze innerhalb der Gruppe.

iv Die verbleibenden Anteile werden hauptsächlich von den Managementteams unserer Plattform-Tochtergesellschaften gehalten.

v Einschließlich Rückstellungen für transaktionsbezogene Earn-out-Zahlungen.

vi Einschließlich aller marktgängigen Wertpapiere (zum Zeitwert, einschließlich der in Software Circle gehaltenen Aktien), der Unternehmensanleihe 2025/2030 und Investitionen in Minderheitsbeteiligungen (zu Anschaffungskosten).

vii Einschließlich eines vorläufigen Nettogewinns der Muttergesellschaft von ca. €6,4 Mio. Die operativen Kosten der Muttergesellschaft vor aktienbasierter Vergütung betrugen ca. €6,3 Mio.