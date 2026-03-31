Mutares Aktie
WKN DE: A2NB65 / ISIN: DE000A2NB650
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31.03.2026 16:00:03
EQS-News: Veröffentlichung der Zustimmung der Anleihegläubiger zur Abstimmung im Rahmen von schriftlichen Verfahren („NOTICE OF RESULTS OF A WRITTEN RESOLUTION“)
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EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA
/ Schlagwort(e): Anleihe
Veröffentlichung der Zustimmung der Anleihegläubiger zur Abstimmung im Rahmen von schriftlichen Verfahren
München, 31. März 2026 – Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) ("Mutares" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass die am 18. März 2026 eingeleiteten schriftlichen Verfahren bezüglich der ausstehenden Anleihen mit ISIN NO0012530965 und NO0013325407 (zusammen die "Anleihen") erfolgreich abgeschlossen wurden.
Die Anleihegläubiger haben den vorgeschlagenen Verzicht bezüglich einer Finanzkennzahl bezogen auf den Verschuldungsgrad, wie sie in den jeweiligen schriftlichen Verfahren festgelegt ist, genehmigt.
Mitteilungen des Nordic Trustee zu den Ergebnissen der schriftlichen Verfahren werden über das CSD an alle Anleihegläubiger verteilt und auf der Internetseite des Unternehmens veröffentlicht.
Anleihegläubiger, die am 15. April 2026 (dem "Record Date") registriert sind, zwei Werktage vor dem erwarteten Zahlungstermin, erhalten eine Gebühr von 1,5 % des nominalen Betrags ihrer Anleihen. Die Zahlung der Gebühr wird voraussichtlich am 17. April 2026 gemäß den Bedingungen des jeweiligen schriftlichen Verfahrens und unter den darin festgelegten Bedingungen erfolgen.
Pareto Securities fungierte im Zusammenhang mit den schriftlichen Verfahren als Berater des Unternehmens.
Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA
Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Tokio, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden.
Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Mutares SE & Co. KGaA
Ansprechpartner Presse Deutschland
CROSS ALLIANCE communication GmbH
31.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Mutares SE & Co. KGaA
|Arnulfstr.19
|80335 München
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)89-9292 776-0
|Fax:
|+49 (0)89-9292 776-22
|E-Mail:
|ir@mutares.de
|Internet:
|www.mutares.de
|ISIN:
|DE000A2NB650
|WKN:
|A2NB65
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2301652
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2301652 31.03.2026 CET/CEST
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