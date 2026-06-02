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02.06.2026 17:30:43

EQS-News: Veröffentlichung von Jahres- und Konzernabschluss 2025 der PSI verschiebt sich in den Juni 2026

EQS-News: PSI Software SE / Schlagwort(e): Jahresbericht/Sonstiges
Veröffentlichung von Jahres- und Konzernabschluss 2025 der PSI verschiebt sich in den Juni 2026

02.06.2026 / 17:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung von Jahres- und Konzernabschluss 2025 der PSI verschiebt sich in den Juni 2026

Berlin, 2. Juni 2026 – Die Veröffentlichung des geprüften Jahres- und Konzernabschlusses der PSI Software SE für das Geschäftsjahr 2025, die zuletzt für Mai 2026 in Aussicht gestellt wurde, wird sich weiter in den Juni 2026 verschieben. Hintergrund ist unverändert, dass die gesetzlich vorgeschriebene Abschlussprüfung aus formalen Gründen erst abgeschlossen werden kann, sobald die letzte ausstehende Vollzugsbedingung des Übernahmeangebots von Warburg Pincus an die Aktionäre der PSI eintreten wird: die investitionskontrollrechtliche Freigabe der Transaktion durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Diese Freigabe erwartet PSI in Kürze.

Die Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2025 liegen, wie bereits kommuniziert, im erwarteten Bereich und sind mit dem Abschlussprüfer abgestimmt. PSI wird den geprüften Jahres- und Konzernabschluss unverzüglich veröffentlichen und die ordentliche Hauptversammlung einberufen. Den genauen Termin der Veröffentlichung wird PSI bekannt geben, sobald dieser feststeht.

Der PSI-Konzern entwickelt Softwareprodukte zur Optimierung des Energie- und Materialflusses bei Versorgern und Industrie. Als unabhängiger Softwarehersteller mit über 2.300 Beschäftigten ist PSI seit 1969 Technologieführer für Prozesssteuerungssysteme, die durch die Kombination von KI-Methoden mit industriell bewährten Optimierungsverfahren für eine nachhaltige Energieversorgung, Produktion und Logistik sorgen. Die innovativen Branchenprodukte können vom Kunden selbst oder in der Cloud betrieben werden. www.psi.de

Kontakt:

PSI Software SE
Karsten Pierschke
Leiter Investor Relations und Konzernkommunikation
Dircksenstraße 42-44
10178 Berlin
Deutschland
Tel. +49 30 2801-2727
E-Mail: KPierschke@psi.de

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: PSI Software SE
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Telefon: +49 (0)30 2801-0
Fax: +49 (0)30 2801-1000
E-Mail: ir@psi.de
Internet: www.psi.de
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