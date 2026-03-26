EQS-News: Verteidigungsboom trifft Biotech – MediWound könnte zu den unterschätzten Profiteuren zählen (NASDAQ: MDWD)

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Verteidigungsboom trifft Biotech – MediWound könnte zu den unterschätzten Profiteuren zählen (NASDAQ: MDWD)



26.03.2026 / 15:00 CET/CEST

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Verteidigungsboom trifft Biotech – MediWound könnte zu den unterschätzten Profiteuren zählen (NASDAQ: MDWD)

WSW, NY, March 26th, 2026, Financewire



Während globale Verteidigungsbudgets steigen und medizinische Resilienz zunehmend in den Fokus rückt, positioniert sich MediWound* an der Schnittstelle von Verteidigung und Gesundheitswesen mit einem staatlich validierten Produkt für Massenverletzungen und einem Phase-III-Kandidaten für einen Milliardenmarkt. Als israelisches Unternehmen mit Wurzeln in einem weltweit führenden Innovationsumfeld für Verteidigungs- und Medizintechnologie könnte diese Kombination verstärkt in den Fokus rücken, auch wenn der weitere klinische Verlauf maßgeblich für die Bewertung bleiben dürfte.

MediWound Ltd* | NASDAQ: MDWD | ISIN: IL0011316309 | FSE: M8W | WKN: A110TG

Rüstungsaktien gehören zu den erfolgreichsten Trades der letzten Jahre. Kapital ist in Drohnen, Raketen und Cybersecurity geflossen, getrieben von geopolitischen Spannungen und steigenden Verteidigungsbudgets. Doch ein entscheidender Teil dieser Entwicklung bleibt für viele Investoren unsichtbar.

Denn moderne Konflikte enden nicht mit der Explosion. Sie beginnen dort erst für das Gesundheitssystem.

Berichte aus aktuellen Kriegsgebieten zeigen ein verändertes Verletzungsprofil: Explosionen, Fragmentierung und großflächige Traumata dominieren zunehmend. Besonders auffällig ist dabei der Anteil schwerer Verbrennungen – Verletzungen, die medizinisch besonders komplex sind und deren Behandlung schnell an logistische Grenzen stößt.

Genau hier entsteht ein Engpass, den der Markt bislang kaum adressiert.

Ein medizinisches Problem, das sich nicht skalieren lässt

Der heutige Standard zur Behandlung schwerer Verbrennungen ist chirurgisch. Abgestorbenes Gewebe wird in einem operativen Eingriff entfernt – ein Prozess, der einen Operationssaal, Narkose und hochspezialisierte Teams erfordert.

Unter normalen Bedingungen ist das ein etablierter Ansatz. In einem Szenario mit Dutzenden oder gar Hunderten von Verletzten wird daraus jedoch ein strukturelles Problem. Die Kapazität lässt sich nicht beliebig erweitern, und genau dieser Engpass entscheidet darüber, wie viele Patienten tatsächlich behandelt werden können.

Die entscheidende Frage lautet daher nicht nur, wie effektiv eine Therapie ist – sondern ob sie überhaupt skalierbar ist.

Die Alternative, die bereits existiert

Mit NexoBrid hat MediWound eine Antwort auf genau dieses Problem entwickelt. Das Produkt ist die eine der wenigen FDA-zugelassenen nicht-chirurgische Alternative zur Entfernung von verbranntem Gewebe.

Statt eines operativen Eingriffs erfolgt die Behandlung durch eine einmalige, etwa vierstündige enzymatische Anwendung, die abgestorbenes Gewebe selektiv auflöst, während gesundes Gewebe erhalten bleibt. Kein Skalpell, kein Operationssaal, keine klassische chirurgische Infrastruktur.

In einem Massenunfallszenario verändert das die gesamte Behandlungslogik. Was zuvor einen OP pro Patient erforderte, kann plötzlich parallel auf Stationsebene erfolgen. Der Unterschied liegt nicht nur in der Effizienz – sondern in der grundsätzlichen Fähigkeit, große Patientenzahlen überhaupt zu versorgen.

Bereits Teil staatlicher Vorsorge

Dass diese Technologie nicht nur theoretisch relevant ist, zeigt der Blick auf staatliche Programme. In den USA wurde NexoBrid über ein Jahrzehnt hinweg von der Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) mit rund 120 Millionen US-Dollar gefördert.

Heute ist das Produkt Teil des U.S. Strategic National Stockpile, also jener Reserve, die für nationale Notfallszenarien aufgebaut wurde. Gleichzeitig ist NexoBrid kommerziell verfügbar und wird unter anderem in Nordamerika über Vericel vertrieben.

Parallel dazu steigen die Budgets weiter. BARDA hat sein Basisbudget in den letzten Jahren deutlich erhöht, während Europa mit Programmen wie rescEU gezielt in medizinische Resilienz investiert. Auch auf NATO-Ebene zeigt sich ein klarer Trend: Verteidigung wird zunehmend breiter gedacht – inklusive ziviler Vorsorge und medizinischer Infrastruktur.

Damit verschiebt sich die Perspektive. Verteidigung endet nicht mehr bei militärischer Hardware. Sie umfasst zunehmend auch die Fähigkeit, auf die Folgen von Konflikten zu reagieren.

Ein zweiter Markt mit noch größerem Potenzial

Während NexoBrid die kurzfristige Relevanz im Bereich der Notfall- und Militärmedizin unterstreicht, liegt die langfristige Wachstumsstory von MediWound in einem ganz anderen Segment: chronische Wunden.

Dieser Markt ist groß, etabliert – und überraschend wenig innovativ. Das führende Produkt, SANTYL, ist seit den 1960er-Jahren auf dem Markt und generiert bis heute signifikante Umsätze, obwohl es tägliche Anwendungen über Wochen erfordert.

Genau hier setzt MediWound mit seinem zweiten Produktkandidaten EscharEx an. Auch hier basiert der Ansatz auf enzymatischem Debridement, also der gezielten Entfernung von abgestorbenem Gewebe als Voraussetzung für Heilung.

Die klinischen Daten aus Phase-II-Studien deuten auf einen deutlichen Unterschied hin. Während mit EscharEx ein erheblicher Anteil der Patienten bereits nach zwei Wochen vollständiges Debridement erreichte, wurde dieses Ziel im Vergleichsarm mit dem bisherigen Standard nicht erreicht. Gleichzeitig verkürzte sich die Zeit bis zur Wundheilung signifikant.

Diese Ergebnisse deuten nicht auf eine inkrementelle Verbesserung hin, sondern auf das Potenzial, eine seit Jahrzehnten unveränderte Behandlungspraxis grundlegend zu verändern.

Derzeit läuft mit der VALUE-Studie ein globales Phase-III-Programm, das genau diese Frage auf größerer Skala beantworten soll. Eine Zwischenanalyse wird für 2026 erwartet.

*Hinweis: Dieser Report beinhaltet werbliche Inhalte. Bitte lesen Sie die vollständigen Offenlegungen zu Interessenkonflikten und Risikohinweisen im Disclaimer am Ende des Dokuments.

Warum diese Kombination selten ist

Was MediWound von vielen anderen Small-Cap-Biotechs unterscheidet, ist die Kombination mehrerer Faktoren, die selten gleichzeitig auftreten.

Das Unternehmen verfügt bereits über ein zugelassenes Produkt mit realer Marktdurchdringung und staatlicher Validierung. Gleichzeitig arbeitet es an einem späten Pipeline-Asset in einem Milliardenmarkt, der seit Jahrzehnten kaum Innovation gesehen hat. Hinzu kommt ein makroökonomisches Umfeld, das genau solche Lösungen zunehmend in den Fokus rückt.

Während klassische Verteidigungswerte die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, entsteht parallel ein Markt für medizinische Resilienz – und damit für Technologien, die nicht nur wirken, sondern auch skalierbar sind.

Fazit

Die meisten Investoren haben den Verteidigungsboom gespielt. Doch ein Teil dieser Entwicklung findet abseits der Schlagzeilen statt.

MediWound bewegt sich genau an dieser Schnittstelle – zwischen Biotechnologie, staatlicher Vorsorge und einem strukturell unterversorgten Gesundheitsmarkt.

Noch ist die Story für viele neu.

Aber genau das ist oft der Moment, in dem sich entscheidet, wer früh hinschaut – und wer erst reagiert, wenn der Markt es längst getan hat.

Aktuelle Unternehmensmeldungen von MediWound (M8W)

MediWound reicht Jahresbericht auf Formblatt 20-F ein

MediWound berichtet Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025

MediWound gibt Unternehmensupdate und Finanzausblick im Vorfeld der J.P. Morgan Healthcare Conference bekannt

MediWound veröffentlicht neue klinische Daten zur Wirksamkeit von NexoBrid bei der Verhinderung traumatischer Tätowierungen nach Abrieb- und Explosionsverletzungen

Wie bei allen Biotech-Unternehmen bleibt die weitere Entwicklung maßgeblich von klinischen Ergebnissen, regulatorischen Entscheidungen und der kommerziellen Umsetzung abhängig.

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