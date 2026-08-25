VIB Vermoegen Aktie
WKN DE: A2YPDD / ISIN: DE000A2YPDD0
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25.08.2026 07:00:04
EQS-News: VIB Vermögen AG: Erfolgreiche Anschlussvermietung an Bestandsmieter im Technologiepark Ludwigshafen
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EQS-News: VIB Vermögen AG
/ Schlagwort(e): Immobilien/Sonstiges
VIB Vermögen AG: Erfolgreiche Anschlussvermietung an Bestandsmieter im Technologiepark Ludwigshafen
Neuburg a.d. Donau, 25. August 2026
Presseinformation
VIB Vermögen AG: Erfolgreiche Anschlussvermietung an Bestandsmieter im Technologiepark Ludwigshafen
Neuburg a.d. Donau, 25.08.2026 – Die VIB Vermögen AG („VIB"), ISIN: DE000A2YPDD0, hat im Technologiepark Ludwigshafen einen Anschlussmietvertrag über 1.425 m2 hochwertigen Büroraum mit einem Bestandsmieter aus dem IT-Bereich mit Laufzeit bis Ende 2034 abgeschlossen. Die Immobilie im Besitz der VIB (Commercial Portfolio) war in den vergangenen Jahren erfolgreich neu positioniert worden und ist heute ein Dienstleistungszentrum für Unternehmen aus dem Finanz-, IT- und Sozialwesen.
Insgesamt umfasst das Multi-Tenant-Objekt eine Mietfläche von 5.600 m2, die derzeit voll vermietet ist. Das Gebäude bietet variable Raumkonzepte und ist barrierefrei. Im Parterre gibt es 80 ebenerdige Pkw-Stellplätze. Das moderne Bürogebäude ist Teil des Commercial Portfolio der VIB und wird von der Branicks Onsite GmbH als Asset Manager betreut.
Der Technologiepark Ludwigshafen liegt zentral im Rhein-Neckar-Dreieck in einer wirtschaftlich und technologisch interessanten, dynamischen Umgebung. So befinden sich in unmittelbarer Nachbarschaft das regionale Innovationszentrum Ludwigshafen (TZL) und der Campus der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen. Es gibt eine ausgezeichnete Anbindung an den ÖPNV und die Autobahn A 650. Die Entfernung zur Innenstadt von Ludwigshafen beträgt 2 km.
Über die VIB Vermögen AG:
Das breit angelegte Geschäftsmodell der VIB umfasst neben Direkterwerben auch das komplette Spektrum von Eigenentwicklungen und Nachverdichtungen, im Rahmen eines 360 Grad Ansatzes: Zum einen erwirbt die VIB Vermögen AG bereits vermietete Immobilien, zum anderen entwickelt sie von Grund auf neue Immobilien, um diese dauerhaft in den eigenen Bestand zu übernehmen und daraus Mieterlöse zu erzielen. Gleichzeitig gehören Verkäufe zur Gesamtstrategie. Zudem bietet die VIB umfassende Dienstleistungen und Lösungen im Bereich des Immobilienmanagements für institutionelle Investoren an und ist an Gesellschaften mit Immobilienvermögen beteiligt.
Ansprechpartner:
Tilly-Park 1
25.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|VIB Vermögen AG
|Tilly-Park 1
|86633 Neuburg/Donau
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)8431 / 9077 949
|Fax:
|+49 (0)8431 / 9077 1949
|E-Mail:
|ir@vib-ag.de
|Internet:
|www.vib-ag.de
|ISIN:
|DE000A2YPDD0
|WKN:
|A2YPDD
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900NFW9IP8LMOFM33
|EQS News ID:
|2387854
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2387854 25.08.2026 CET/CEST
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