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25.08.2026 07:00:04

EQS-News: VIB Vermögen AG: Erfolgreiche Anschlussvermietung an Bestandsmieter im Technologiepark Ludwigshafen

EQS-News: VIB Vermögen AG / Schlagwort(e): Immobilien/Sonstiges
VIB Vermögen AG: Erfolgreiche Anschlussvermietung an Bestandsmieter im Technologiepark Ludwigshafen

25.08.2026 / 07:00 CET/CEST
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VIB Vermögen AG: Erfolgreiche Anschlussvermietung an Bestandsmieter im Technologiepark Ludwigshafen

Neuburg a.d. Donau, 25. August 2026

Presseinformation

VIB Vermögen AG: Erfolgreiche Anschlussvermietung an Bestandsmieter im Technologiepark Ludwigshafen

Neuburg a.d. Donau, 25.08.2026 – Die VIB Vermögen AG („VIB"), ISIN: DE000A2YPDD0, hat im Technologiepark Ludwigshafen einen Anschlussmietvertrag über 1.425 m2 hochwertigen Büroraum mit einem Bestandsmieter aus dem IT-Bereich mit Laufzeit bis Ende 2034 abgeschlossen. Die Immobilie im Besitz der VIB (Commercial Portfolio) war in den vergangenen Jahren erfolgreich neu positioniert worden und ist heute ein Dienstleistungszentrum für Unternehmen aus dem Finanz-, IT- und Sozialwesen. 

Insgesamt umfasst das Multi-Tenant-Objekt eine Mietfläche von 5.600 m2, die derzeit voll vermietet ist. Das Gebäude bietet variable Raumkonzepte und ist barrierefrei. Im Parterre gibt es 80 ebenerdige Pkw-Stellplätze. Das moderne Bürogebäude ist Teil des Commercial Portfolio der VIB und wird von der Branicks Onsite GmbH als Asset Manager betreut.

Der Technologiepark Ludwigshafen liegt zentral im Rhein-Neckar-Dreieck in einer wirtschaftlich und technologisch interessanten, dynamischen Umgebung. So befinden sich in unmittelbarer Nachbarschaft das regionale Innovationszentrum Ludwigshafen (TZL) und der Campus der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen. Es gibt eine ausgezeichnete Anbindung an den ÖPNV und die Autobahn A 650. Die Entfernung zur Innenstadt von Ludwigshafen beträgt 2 km.

 

Über die VIB Vermögen AG: 
Die VIB Vermögen AG ist eine auf die Entwicklung, den Erwerb und die Verwaltung von modernen und nachhaltig profitablen Gewerbeimmobilien spezialisierte mittelständische Gesellschaft, die seit mehr als 30 Jahren erfolgreich am Markt tätig ist. Der Fokus liegt dabei auf Immobilien aus den Assetklassen Logistik & Light Industrial sowie Büro. Seit 2005 notieren die Aktien der VIB an den Börsen München (m:access) und Frankfurt (Open Market).

 

Das breit angelegte Geschäftsmodell der VIB umfasst neben Direkterwerben auch das komplette Spektrum von Eigenentwicklungen und Nachverdichtungen, im Rahmen eines 360 Grad Ansatzes: Zum einen erwirbt die VIB Vermögen AG bereits vermietete Immobilien, zum anderen entwickelt sie von Grund auf neue Immobilien, um diese dauerhaft in den eigenen Bestand zu übernehmen und daraus Mieterlöse zu erzielen. Gleichzeitig gehören Verkäufe zur Gesamtstrategie. Zudem bietet die VIB umfassende Dienstleistungen und Lösungen im Bereich des Immobilienmanagements für institutionelle Investoren an und ist an Gesellschaften mit Immobilienvermögen beteiligt.

 

Ansprechpartner:
Investor Relations:
VIB Vermögen AG

Tilly-Park 1
86633 Neuburg/Donau
Tel.: + 49 (0)8431 9077-949
Fax: + 49 (0)8431 9077-1949
ir@vib-ag.de

 


25.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: VIB Vermögen AG
Tilly-Park 1
86633 Neuburg/Donau
Deutschland
Telefon: +49 (0)8431 / 9077 949
Fax: +49 (0)8431 / 9077 1949
E-Mail: ir@vib-ag.de
Internet: www.vib-ag.de
ISIN: DE000A2YPDD0
WKN: A2YPDD
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900NFW9IP8LMOFM33
EQS News ID: 2387854

 
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