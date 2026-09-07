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07.09.2026 10:30:03

EQS-News: VIB Vermögen AG: GreenBiz Park Erding voll vermietet

EQS-News: VIB Vermögen AG / Schlagwort(e): Immobilien
VIB Vermögen AG: GreenBiz Park Erding voll vermietet

07.09.2026 / 10:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

VIB Vermögen AG: GreenBiz Park Erding voll vermietet

Neuburg a.d. Donau, 07. September 2026

Presseinformation

VIB Vermögen AG: GreenBiz Park Erding voll vermietet

  • Mietvertrag über letztes verfügbares Baufeld abgeschlossen
  • Weitere Hotelansiedelung im GreenBiz Park
  • Fertigstellung des Gesamtprojekts in 2028

Neuburg a.d. Donau, 07.09.2026 – Die VIB Vermögen AG („VIB"), ISIN: DE000A2YPDD0, hat einen langfristigen Mietvertrag über das letzte verfügbare Baufeld für ihre Projektentwicklung GreenBiz Park in Erding abgeschlossen. Nach den im Juli abgeschlossenen Mietverträgen über 6.600 m² Bürofläche mit einem namhaften IT Dienstleister, einem Hotelbetreiber im gehobenen Segment mit 5.500 m² und der letzten Hallenflächenvermietung über 11.000 m² konnte jetzt ein weiterer Hotelbetreiber mit 2.960 m² an den Standort gebunden werden. Der Baubeginn für alle vier Projekte ist für das erste Quartal 2027 geplant und die Baufertigstellung der Gewerbehalle für Ende 2027 und für die drei anderen Gebäude Mitte 2028. Der erfolgreiche letzte Erstvermietungsabschluss in diesem Projekt stellt die angestrebte Gesamtfertigstellung des GreenBiz Park für Ende 2028 sicher.

„Die intensiven Verhandlungen über das letzte halbe Jahr haben zum gewünschten Erfolg des gesamten Projektes geführt und bestätigen das in uns gesetzte Vertrauen der Stadt Erding, gemeinsam ein solches Projekt mit uns als Projektentwickler zu realisieren“ betont Marc Domnick, Leiter der Projektentwicklung bei der VIB Vermögen AG.

Auf dem 215.000 m2 großen Areal im GreenBiz Park entstehen auf insgesamt fünf Baufeldern neben vier Gewerbehallen weitere drei Gebäude zur Büro- und Hotelnutzung. Drei Gewerbehallen mit einer Gesamtfläche von 55.400 m² sind bereits vermietet und fertiggestellt. Für sämtliche Gebäude im GreenBiz Park strebt die VIB eine Zertifizierung nach dem Gold-Standard der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) an.

Im Dezember 2024 war die erste Gewerbeimmobilie im GreenBiz Park fertiggestellt worden. Mit dem jetzt erfolgten Abschluss hat die Projektierung einen Vermietungsstand von 100% erreicht. „Dass wir den gesamten GreenBiz Park nicht spekulativ, sondern built to suit und in Anbetracht der aktuellen Herausforderungen in der Wirtschaft in einem angemessenen Zeitrahmen vermieten konnten, zeigt das enorme Potenzial, das in diesem Standort steckt“, betont Nicolai Greiner, Vorstand der VIB Vermögen AG.

Der GreenBiz Park liegt verkehrsgünstig im Westen Erdings mit Zugang zu verschiedenen Autobahnen. Über die Flughafentangente sind sowohl die A 94 Richtung München und Passau als auch die A 92 Richtung München und Deggendorf schnell und kreuzungsfrei zu erreichen. Der Flughafen München ist ca. 15 Autominuten entfernt. Bis zur S-Bahn-Station Erding mit regelmäßigen Verbindungen aus und in Richtung der Münchner Innenstadt sind es nur wenige Minuten.

 

Über die VIB Vermögen AG: 
Die VIB Vermögen AG ist eine auf die Entwicklung, den Erwerb und die Verwaltung von modernen und nachhaltig profitablen Gewerbeimmobilien spezialisierte mittelständische Gesellschaft, die seit mehr als 30 Jahren erfolgreich am Markt tätig ist. Der Fokus liegt dabei auf Immobilien aus den Assetklassen Logistik & Light Industrial sowie Büro. Seit 2005 notieren die Aktien der VIB an den Börsen München (m:access) und Frankfurt (Open Market).

 

Das breit angelegte Geschäftsmodell der VIB umfasst neben Direkterwerben auch das komplette Spektrum von Eigenentwicklungen und Nachverdichtungen, im Rahmen eines 360 Grad Ansatzes: Zum einen erwirbt die VIB Vermögen AG bereits vermietete Immobilien, zum anderen entwickelt sie von Grund auf neue Immobilien, um diese dauerhaft in den eigenen Bestand zu übernehmen und daraus Mieterlöse zu erzielen. Gleichzeitig gehören Verkäufe zur Gesamtstrategie. Zudem bietet die VIB umfassende Dienstleistungen und Lösungen im Bereich des Immobilienmanagements für institutionelle Investoren an und ist an Gesellschaften mit Immobilienvermögen beteiligt.

 

Weitere Informationen unter www.vib-ag.de

IR-Kontakt VIB Vermögen AG:
Tilly-Park 1
86633 Neuburg/Donau
Tel.: + 49 (0)8431 9077-949
ir@vib-ag.de

 


07.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: VIB Vermögen AG
Tilly-Park 1
86633 Neuburg/Donau
Deutschland
Telefon: +49 (0)8431 / 9077 949
Fax: +49 (0)8431 / 9077 1949
E-Mail: ir@vib-ag.de
Internet: www.vib-ag.de
ISIN: DE000A2YPDD0
WKN: A2YPDD
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900NFW9IP8LMOFM33
EQS News ID: 2394882

 
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2394882  07.09.2026 CET/CEST

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