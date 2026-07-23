VIB Vermoegen Aktie
WKN DE: A2YPDD / ISIN: DE000A2YPDD0
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23.07.2026 07:00:14
EQS-News: VIB Vermögen AG: Über 5.000 m2 Büro- und Dienstleistungsflächen neu vermietet
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EQS-News: VIB Vermögen AG
/ Schlagwort(e): Immobilien
VIB Vermögen AG: Über 5.000 m2 Büro- und Dienstleistungsflächen neu vermietet
Neuburg a.d. Donau, 23.07.2026 – Die VIB Vermögen AG („VIB"), ISIN: DE000A2YPDD0, hat drei langfristige Mietverträge für Büro- und Dienstleistungsflächen in verkehrsgünstiger Lage mit einem bundesweit aktiven Mieter abgeschlossen.
In Bonn, Heinrich-von-Stephan-Straße 7-9 und Heinemannstraße 11-13, wurden insgesamt 2.800 m2 vermietet, die derzeit noch für ihren Bestimmungszweck hergerichtet werden und voraussichtlich zum Jahresende zur Verfügung stehen.
In Neubrandenburg, Alfred-Lythall-Straße 2, in der Nähe des Pferdemarkts, wurden 2.200 m2 vermietet. Es handelt sich dort um eine größere Teilfläche des ehemaligen AOK Nordost -Gebäudes.
In der Landmark Immobilie HCC Dortmund, Königswall 21, wurden 620 m2 vermietet, weitere Vermietungen an denselben Nutzer sind dort im Gespräch. Das HCC in Dortmund ist ein BREEAM-zertifiziertes Green Buildung, Zertifikat „very good“.
Die beiden Standorte Bonn und Dortmund gehören zum Institutional Business der VIB, der Standort Neubrandenburg ist im Eigenbesitz der VIB.
„Die Vermietungen an verschiedenen Standorten an einen großen institutionellen Partner zeigen die bundesweite Präsenz, Kompetenz und Reputation unseres Hauses im Vermietungsmarkt. Auch in einem insgesamt herausfordernden Markt gelingt es uns, langfristige Partnerschaften neu zu begründen und Leerstände nachhaltig abzubauen,“ sagt Martin Karehnke, Geschäftsführer Branicks Onsite GmbH, die die Vermietungen für die VIB konzernintern durchführt.
Über die VIB Vermögen AG:
Das breit angelegte Geschäftsmodell der VIB umfasst neben Direkterwerben auch das komplette Spektrum von Eigenentwicklungen und Nachverdichtungen, im Rahmen eines 360 Grad Ansatzes: Zum einen erwirbt die VIB Vermögen AG bereits vermietete Immobilien, zum anderen entwickelt sie von Grund auf neue Immobilien, um diese dauerhaft in den eigenen Bestand zu übernehmen und daraus Mieterlöse zu erzielen. Gleichzeitig gehören Verkäufe zur Gesamtstrategie. Zudem bietet die VIB umfassende Dienstleistungen und Lösungen im Bereich des Immobilienmanagements für institutionelle Investoren an und ist an Gesellschaften mit Immobilienvermögen beteiligt.
Ansprechpartner:
23.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|VIB Vermögen AG
|Tilly-Park 1
|86633 Neuburg/Donau
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)8431 / 9077 949
|Fax:
|+49 (0)8431 / 9077 1949
|E-Mail:
|ir@vib-ag.de
|Internet:
|www.vib-ag.de
|ISIN:
|DE000A2YPDD0
|WKN:
|A2YPDD
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900NFW9IP8LMOFM33
|EQS News ID:
|2369654
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2369654 23.07.2026 CET/CEST
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