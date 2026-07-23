EQS-News: VIB Vermögen AG: Über 5.000 m2 Büro- und Dienstleistungsflächen neu vermietet

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VIB Vermögen AG: Über 5.000 m2 Büro- und Dienstleistungsflächen neu vermietet



23.07.2026 / 07:00 CET/CEST

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VIB Vermögen AG: Über 5.000 m2 Büro- und Dienstleistungsflächen neu vermietet

Vermietungen in Bonn, Neubrandenburg und Dortmund

Langfristige Mietverträge

Leerstände verringert

Neuburg a.d. Donau, 23.07.2026 – Die VIB Vermögen AG („VIB"), ISIN: DE000A2YPDD0, hat drei langfristige Mietverträge für Büro- und Dienstleistungsflächen in verkehrsgünstiger Lage mit einem bundesweit aktiven Mieter abgeschlossen.

In Bonn, Heinrich-von-Stephan-Straße 7-9 und Heinemannstraße 11-13, wurden insgesamt 2.800 m2 vermietet, die derzeit noch für ihren Bestimmungszweck hergerichtet werden und voraussichtlich zum Jahresende zur Verfügung stehen.

In Neubrandenburg, Alfred-Lythall-Straße 2, in der Nähe des Pferdemarkts, wurden 2.200 m2 vermietet. Es handelt sich dort um eine größere Teilfläche des ehemaligen AOK Nordost -Gebäudes.

In der Landmark Immobilie HCC Dortmund, Königswall 21, wurden 620 m2 vermietet, weitere Vermietungen an denselben Nutzer sind dort im Gespräch. Das HCC in Dortmund ist ein BREEAM-zertifiziertes Green Buildung, Zertifikat „very good“.

Die beiden Standorte Bonn und Dortmund gehören zum Institutional Business der VIB, der Standort Neubrandenburg ist im Eigenbesitz der VIB.

„Die Vermietungen an verschiedenen Standorten an einen großen institutionellen Partner zeigen die bundesweite Präsenz, Kompetenz und Reputation unseres Hauses im Vermietungsmarkt. Auch in einem insgesamt herausfordernden Markt gelingt es uns, langfristige Partnerschaften neu zu begründen und Leerstände nachhaltig abzubauen,“ sagt Martin Karehnke, Geschäftsführer Branicks Onsite GmbH, die die Vermietungen für die VIB konzernintern durchführt.

Über die VIB Vermögen AG:

Die VIB Vermögen AG ist eine auf die Entwicklung, den Erwerb und die Verwaltung von modernen und nachhaltig profitablen Gewerbeimmobilien spezialisierte mittelständische Gesellschaft, die seit mehr als 30 Jahren erfolgreich am Markt tätig ist. Der Fokus liegt dabei auf Immobilien aus den Assetklassen Logistik & Light Industrial sowie Büro. Seit 2005 notieren die Aktien der VIB an den Börsen München (m:access) und Frankfurt (Open Market).

Das breit angelegte Geschäftsmodell der VIB umfasst neben Direkterwerben auch das komplette Spektrum von Eigenentwicklungen und Nachverdichtungen, im Rahmen eines 360 Grad Ansatzes: Zum einen erwirbt die VIB Vermögen AG bereits vermietete Immobilien, zum anderen entwickelt sie von Grund auf neue Immobilien, um diese dauerhaft in den eigenen Bestand zu übernehmen und daraus Mieterlöse zu erzielen. Gleichzeitig gehören Verkäufe zur Gesamtstrategie. Zudem bietet die VIB umfassende Dienstleistungen und Lösungen im Bereich des Immobilienmanagements für institutionelle Investoren an und ist an Gesellschaften mit Immobilienvermögen beteiligt.

Ansprechpartner:

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