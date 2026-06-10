VIB Vermoegen Aktie
WKN DE: A2YPDD / ISIN: DE000A2YPDD0
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10.06.2026 07:00:03
EQS-News: VIB Vermögen AG: Vorzeitige Mietvertragsverlängerung mit AUMOVIO in Ingolstadt
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EQS-News: VIB Vermögen AG
/ Schlagwort(e): Immobilien/Sonstiges
VIB Vermögen AG: Vorzeitige Mietvertragsverlängerung mit AUMOVIO in Ingolstadt
Neuburg a. d. Donau, 10. Juni 2026. Die VIB Vermögen AG („VIB"), ISIN: DE000A2YPDD0, hat den Mietvertrag für ein gemischt genutztes modernes Büro- und Produktionsgebäude in Ingolstadt mit AUMOVIO, einem führenden Unternehmen im Bereich vernetzte, autonome Mobilität, vorzeitig um weitere fünf Jahre verlängert.
„Neben der gegenseitigen Bestätigung der guten, langjährigen Mietpartnerschaft unterstreicht die vorzeitige und langfristige Verlängerung des Mietvertrags auch unsere Kompetenz, in dem derzeit sehr herausfordernden allgemeinen Marktumfeld weiterhin operativ zu performen. Sie ist zugleich ein sehr positives Signal für die Region und die Stadt und eine Bestätigung für den Hochtechnologie- und Produktionsstandort Ingolstadt,“ sagte Nicloai Greiner, Vorstand Immobilien, der VIB Vermögen AG, zu deren Portfolio die Immobilie gehört.
Das Gebäude liegt in citynaher Lage nördlich des Stadtzentrums an der Ringlerstraße in Ingolstadt. Die gesamte Mietfläche beträgt rund 21.300 m2, davon rund 9.650 m2 Bürofläche und 11.650 m2 Produktionsfläche. Es hat fünf oberirdische Geschosse und verfügt über eine moderne technische Gebäudeausstattung, unter anderem über eine zentrale Lüftungs-/Kühlanlage, teilweise mit Wärmerückgewinnung und eine Wärmeversorgung mit Fernwärme.
Über die VIB Vermögen AG:
Das breit angelegte Geschäftsmodell der VIB umfasst neben Direkterwerben auch das komplette Spektrum von Eigenentwicklungen und Nachverdichtungen, im Rahmen eines 360 Grad Ansatzes: Zum einen erwirbt die VIB Vermögen AG bereits vermietete Immobilien, zum anderen entwickelt sie von Grund auf neue Immobilien, um diese dauerhaft in den eigenen Bestand zu übernehmen und daraus Mieterlöse zu erzielen. Gleichzeitig gehören Verkäufe zur Gesamtstrategie. Zudem bietet die VIB umfassende Dienstleistungen und Lösungen im Bereich des Immobilienmanagements für institutionelle Investoren an und ist an Gesellschaften mit Immobilienvermögen beteiligt.
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10.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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