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02.09.2026 07:00:05

EQS-News: VIB Vermögen AG: Weitere Mietverträge über 3.300 m2 Büro- und Dienstleistungsflächen im HCC Dortmund abgeschlossen

EQS-News: VIB Vermögen AG / Schlagwort(e): Immobilien
VIB Vermögen AG: Weitere Mietverträge über 3.300 m2 Büro- und Dienstleistungsflächen im HCC Dortmund abgeschlossen

02.09.2026 / 07:00 CET/CEST
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VIB Vermögen AG: Weitere Mietverträge über 3.300 m2 Büro- und Dienstleistungsflächen im HCC Dortmund abgeschlossen

Neuburg a.d.Donau, 2. September 2026

Presseinformation

VIB Vermögen AG: Weitere Mietverträge über 3.300 m2 Büro- und Dienstleistungsflächen im HCC Dortmund abgeschlossen

Neuburg a.d. Donau, 2.9.2026 – Die VIB Vermögen AG („VIB"), ISIN: DE000A2YPDD0, hat zwei weitere Mietverträge in der Landmark Immobilie HCC Dortmund, Königswall 21 für Büro- und Dienstleistungsflächen abgeschlossen.

Neu vermietet wurden 2.400 m2 für ein Dienstleistungszentrum an einen bundesweit aktiven Mieter im öffentlichen Sektor. Der Mietervertrag hat eine Laufzeit von 10 Jahren. 

Des weiteren wurde ein Anschlussmietvertrag über 910 m2 mit einer Laufzeit von fünf Jahren mit einem international tätigen Unternehmen im Personalwesen abgeschlossen.

Das HCC in Dortmund ist ein BREEAM-zertifiziertes Green Building, Zertifikat „very good“. Das Objekt liegt am Königswall 21 in der Dortmunder Innenstadt-West in unmittelbarer Nähe zum Dortmunder Hauptbahnhof und in Sichtweite zum Deutschen Fußballmuseum. Es umfasst insgesamt 21.600 m2, die sich auf zwei Baukörper und 21 Etagen verteilen. Neben perfekter Erreichbarkeit mit dem öffentlichen Nah- und Fernverkehr gibt es dort 190 Pkw-Stellplätze.

Das Objekt ist Teil des Institutional Business der VIB-Vermögen AG und wird von der Branicks Onsite GmbH im Auftrag der VIB als Asset Manager betreut.

 

Über die VIB Vermögen AG: 
Die VIB Vermögen AG ist eine auf die Entwicklung, den Erwerb und die Verwaltung von modernen und nachhaltig profitablen Gewerbeimmobilien spezialisierte mittelständische Gesellschaft, die seit mehr als 30 Jahren erfolgreich am Markt tätig ist. Der Fokus liegt dabei auf Immobilien aus den Assetklassen Logistik & Light Industrial sowie Büro. Seit 2005 notieren die Aktien der VIB an den Börsen München (m:access) und Frankfurt (Open Market).

 

Das breit angelegte Geschäftsmodell der VIB umfasst neben Direkterwerben auch das komplette Spektrum von Eigenentwicklungen und Nachverdichtungen, im Rahmen eines 360 Grad Ansatzes: Zum einen erwirbt die VIB Vermögen AG bereits vermietete Immobilien, zum anderen entwickelt sie von Grund auf neue Immobilien, um diese dauerhaft in den eigenen Bestand zu übernehmen und daraus Mieterlöse zu erzielen. Gleichzeitig gehören Verkäufe zur Gesamtstrategie. Zudem bietet die VIB umfassende Dienstleistungen und Lösungen im Bereich des Immobilienmanagements für institutionelle Investoren an und ist an Gesellschaften mit Immobilienvermögen beteiligt.

 

IR-Kontakt VIB Vermögen AG

 

Michael Blankenhorn

Tilly-Park 1

86633 Neuburg/Donau

Tel.: +49 (0)8431/9077-949

E-Mail: ir@vib-ag.de


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Sprache: Deutsch
Unternehmen: VIB Vermögen AG
Tilly-Park 1
86633 Neuburg/Donau
Deutschland
Telefon: +49 (0)8431 / 9077 949
Fax: +49 (0)8431 / 9077 1949
E-Mail: ir@vib-ag.de
Internet: www.vib-ag.de
ISIN: DE000A2YPDD0
WKN: A2YPDD
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900NFW9IP8LMOFM33
EQS News ID: 2391862

 
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2391862  02.09.2026 CET/CEST

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