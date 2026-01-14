Lenzing Aktie
WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505
|
14.01.2026 09:09:03
EQS-News: Viertes CDP-Triple-„A“-Rating bekräftigt Lenzings Spitzenstellung im Bereich Nachhaltigkeit
|
EQS-News: Lenzing AG
/ Schlagwort(e): Rating/Nachhaltigkeit
Viertes CDP-Triple-„A“-Rating bekräftigt Lenzings Spitzenstellung im Bereich Nachhaltigkeit
Lenzing, Januar 14, 2026 – Die Lenzing AG wurde erneut von der globalen gemeinnützigen Organisation CDP für ihre transparente Berichterstattung und ihre Leistungen in den Bereichen Klimawandel, Wälder und Wassersicherheit ausgezeichnet. Damit zählt Lenzing zu den weltweit nur 23 Unternehmen, die es 2025 in allen drei Kategorien auf die „Corporate-A-List“ geschafft haben – unter mehr als 22.000 Unternehmen, die ihre Umweltdaten offengelegt haben. Für die Lenzing AG ist es bereits das vierte Mal, dass sie diese prestigeträchtige Triple-„A“-Bewertung erhält.
„Das erneute Triple-A bestätigt unseren Anspruch, Nachhaltigkeit konsequent und messbar voranzutreiben. Die Verbesserungen im Wasser- und Waldmanagement und die Beibehaltung der Klimabewertung auf dem gleichen Niveau zeigen, wie effektiv unsere Teams an den wichtigsten Hebeln arbeiten. Wir werden diesen Weg entschlossen weitergehen und die Transformation unserer Industrie aktiv mitgestalten“, sagt Georg Kasperkovitz, Vorstandsmitglied der Lenzing AG.
CDP betreibt die weltweit größte Umweltdatenbank, ist an globalen Offenlegungsstandards wie TCFD ausgerichtet und gilt als Goldstandard der Umweltberichterstattung. Die Bewertungen dienen Investoren und Geschäftspartnern als wichtige Entscheidungsgrundlage und bestätigen die führende Rolle von Lenzing im Bereich Corporate Sustainability.
Lenzing setzt sich im Rahmen ihrer strategischen Säulen und in ihren definierten Kernbereichen wie Dekarbonisierung, nachhaltige Rohstoffbeschaffung und verantwortungsbewusster Umgang mit Wasser ehrgeizige Nachhaltigkeitsziele. So achtet Lenzing beispielsweise auf eine ausschließlich nachhaltige Beschaffung von Holz und Faserzellstoff, eine optimale Nutzung ihrer Rohstoffe sowie eine kontinuierliche Verbesserung der Energieeffizienz und Investitionen in Erneuerbare.
Weitere Informationen zu Zielen und Fortschritten finden sich im Nachhaltigkeitsbericht 2024. Der Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2025 erscheint am 19. März 2026.
Foto-Download:
https://mediadb.lenzing.com/pinaccess/showpin.do?pinCode=cygnGUCiWMuC
14.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Lenzing AG
|4860 Lenzing
|Österreich
|Telefon:
|+43 7672-701-0
|Fax:
|+43 7672-96301
|E-Mail:
|office@lenzing.com
|Internet:
|www.lenzing.com
|ISIN:
|AT0000644505
|Indizes:
|ATX
|Börsen:
|Wiener Börse (Amtlicher Handel)
|EQS News ID:
|2259634
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2259634 14.01.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lenzing AG
|
14.01.26
|Aufschläge in Wien: ATX letztendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
14.01.26
|Freundlicher Handel: ATX stärker (finanzen.at)
|
14.01.26
|Börse Wien in Grün: ATX legt zum Start zu (finanzen.at)
|
14.01.26
|EQS-News: Viertes CDP-Triple-„A“-Rating bekräftigt Lenzings Spitzenstellung im Bereich Nachhaltigkeit (EQS Group)
|
14.01.26