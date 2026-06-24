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24.06.2026 14:35:13

EQS-News: VINCORION SE planmäßig in den SDAX aufgenommen

EQS-News: Vincorion SE / Schlagwort(e): Sonstiges
VINCORION SE planmäßig in den SDAX aufgenommen (News mit Zusatzmaterial)

24.06.2026 / 14:35 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

VINCORION SE planmäßig in den SDAX aufgenommen

Indexaufnahme nach rasantem Kapitalmarkterfolg nur drei Monate nach Börsengang

Wedel, 24. Juni 2026 VINCORION SE, ein führender Entwickler und Hersteller von Energie- und Mechatroniklösungen für Verteidigungsplattformen und fortschrittliche Luftfahrtsysteme, ist am 22. Juni 2026 offiziell in den SDAX der Frankfurter Wertpapierbörse aufgenommen worden. Damit gehört das Unternehmen zu den 70 größten und liquidesten börsennotierten Unternehmen unterhalb des MDAX in Deutschland – und dies nur drei Monate nach der erfolgreichen Handelsaufnahme am 20. März 2026.

Die Aufnahme in einen der renommierten Auswahlindizes der Deutschen Börse unterstreicht das außerordentliche Tempo, mit dem sich VINCORION als kapitalmarktfähiges Unternehmen etabliert hat. Sie ist Ausdruck des hohen Vertrauens institutioneller und privater Investoren in das Geschäftsmodell und die Wachstumsperspektiven des Unternehmens.

„Mit der heutigen Aufnahme in den SDAX setzen wir einen weiteren wichtigen Meilenstein – und das in einer Geschwindigkeit, die uns mit Stolz erfüllt", sagt Dieter Holst, CFO von VINCORION. „Als SDAX-Mitglied sind wir nun für einen deutlich breiteren Kreis institutioneller und passiver Investoren sichtbar und relevant. Das schafft die stabile Grundlage, auf der wir unsere Kapitalmarktpräsenz konsequent ausbauen und nachhaltig Mehrwert für unsere Aktionäre schaffen werden."

Die Indexaufnahme erfolgt auf Basis des Regelwerks der Deutschen Börse und bestätigt die wachsende Marktkapitalisierung von VINCORION.

Über VINCORION SE 

VINCORION SE ist ein führender Entwickler und Hersteller von Energie- und Mechatroniklösungen für Verteidigungsplattformen und fortschrittliche Luftfahrtsysteme mit Fokus auf innovative Energiesysteme, darunter Generatoren, elektrische Motoren und Antriebe, Aggregate, Leistungselektronik und hybride Energiesysteme. Als Partner der Verteidigungs- und Luftfahrtindustrie entwickelt und fertigt VINCORION aus einem intensiven Dialog heraus maßgeschneiderte Lösungen für die spezifischen Anforderungen seiner Kunden.

Ein leistungsfähiger Kundendienst bietet Betreuung und Service für die Nutzung eigener und Produkte dritter Hersteller während des gesamten Produktlebenszyklus.

Mit rund 900 Vollzeitbeschäftigten an Standorten in Deutschland und den USA erwirtschaftete VINCORION 2025 rund 240 Millionen Euro Umsatz.

Weitere Informationen und aktuelle News finden Sie unter www.vincorion.com sowie auf LinkedIn.

Media Contact
Frederike Gasa
Head of Communications & Marketing
VINCORION SE
Feldstrasse 155
22880 Wedel, Germany
E-Mail: media@vincorion.com 

IR Contact
Felix Zander
Head of Investor Relations
VINCORION SE
Feldstrasse 155
22880 Wedel, Germany
E-Mail: ir@vincorion.com 

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei: 20260624_VINCORION_Pressemitteilung_SDAX-Aufnahme_final
Datei: 20260624_VINCORION_PressRelease_EN_SDAX_final
Datei: Indexanpassungen_Juni_2026_Vincorion_01

24.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: VINCORION SE
Feldstraße 155
22880 Wedel
Deutschland
Telefon: +49 4103 60-0
E-Mail: ir@vincorion.com
Internet: https://vincorion.com
ISIN: DE000VNC0014
WKN: VNC001
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)
EQS News ID: 2353160

 
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2353160  24.06.2026 CET/CEST

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