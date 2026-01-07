Fonterelli SPAC 2 Aktie

Fonterelli SPAC 2 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3MQR6 / ISIN: DE000A3MQR65

07.01.2026 14:15:13

EQS-News: Viromed AG: Strategisches Update zur operativen Ausrichtung und Wertschöpfungsfokus

EQS-News: Viromed Medical AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Viromed AG: Strategisches Update zur operativen Ausrichtung und Wertschöpfungsfokus

07.01.2026 / 14:15 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

PRESSEMITTEILUNG

Viromed AG: Strategisches Update zur operativen Ausrichtung und Wertschöpfungsfokus

Rellingen, 07. Januar 2026 – Die Viromed Medical AG („Viromed“; ISIN: DE000A3MQR65), ein Medizintechnikunternehmen und Pionier der Kaltplasmatechnolgie, gibt heute ein strategisches Update zur operativen Ausrichtung. Der Fokus  der unternehmerischen Tätigkeit liegt unverändert auf nachhaltigem technologiebasierten Wachstum im internationalen MedTech-Markt. Dabei konzentriert sich Viromed auf die Entwicklung innovativer medizinischer Geräte sowie auf die translationale Forschung im Bereich schwerer Atemwegserkrankungen — insbesondere der beatmungsassoziierten Pneumonie (VAP).

In den vergangenen zwei Jahren hat Viromed zwei neuartige Kaltplasma-Medizinprodukte entwickelt:

  • ViroCAP® — ein innovatives Kaltplasma-Device für die medizinische Wundheilung
  • PulmoPlas® — ein weltweit einzigartiges Kaltplasma-System für Anwendungen in der Pneumologie und bei Atemwegsinfektionen

Eine besondere Bedeutung kommt dabei der technologischen Plattform der nächsten Generation – PulmoPlas® – zu. Dieses einzigartige Kaltplasma-System bildet die Grundlage für zukünftige Skalierungspotenziale in mehreren medizinischen Indikationsfeldern.

Für den Forschungsbereich hat Viromed ein leistungsstarkes wissenschaftliches Konsortium aufgebaut, das aus der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH), dem Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung (HZI) Braunschweig und dem Leibniz-Institut in Jena besteht. Dieses Netzwerk vereint internationale Spitzenkompetenz in den Bereichen Infektiologie, Pneumologie und translationaler Forschung und ermöglicht die Entwicklung neuartiger therapeutischer Ansätze für Erkrankungen der oberen und unteren Atemwege.

Die umfangreiche Veröffentlichung der Ergebnisse des MHH und des HZI werden für Ende Januar 2026 erwartet.

Zur technologischen Weiterentwicklung arbeitet Viromed eng mit dem TDK-Tochterunternehmen Relyon Plasma zusammen. Ergänzend wurden internationale Partnerschaften in Europa, Korea und der Türkei etabliert, die die zukünftige Markterschließung unterstützen und die globale Relevanz der Technologie unterstreichen.

Durch die strategische Fokussierung auf Forschung, Entwicklung und den Aufbau internationaler Marktstrukturen entstehen entsprechend längere Innovationszyklen. Daher verzichtet Viromed bewusst auf die Kommunikation kurzfristiger operativer Zwischenstände. Die Kommunikation mit den verschiedenen Stakeholdern folgt dem Grundsatz, substanzielle und relevante Meilensteine zu berichten — im Interesse einer langfristigen, werthaltigen Unternehmensentwicklung.

Die Unternehmensstrategie der Viromed Medical AG ist auf langfristige Wertgenerierung ausgerichtet. Vor diesem Hintergrund orientieren sich die Forschungs- und Entwicklungsprogramme des Unternehmens konsequent an medizinischem Nutzen, klinischer Relevanz und nachhaltigem Marktpotenzial.

Viromed ist in der pneumologischen Forschung und Plasmatechnologie als Vorreiter anerkannt. Die Innovationsarbeit des wissenschaftlichen Netzwerks des Unternehmens besitzt das Potenzial, zukünftige Therapieansätze bei schweren Atemwegsinfektionen maßgeblich zu prägen. Nach eigener Einschätzung wird Viromed in den kommenden Jahren — insbesondere mit PulmoPlas® — eine bedeutende Rolle in der weltweiten Bekämpfung pathogener Keime einnehmen.

Ebenfalls hat die Viromed in den letzten 18 Monaten erfolgreich die neuen, strengen regulatorischen Hürden der Zulassung von ViroCAP® gemeistert. Die Marktakzeptanz und die Nachfrage nach ViroCAP® ist bereits sehr groß.

Über die Viromed Medical AG

Die Viromed Medical AG ist auf die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Medizinprodukten spezialisiert. Das operative Geschäft des seit Oktober 2022 börsennotierten Unternehmens konzentriert sich über die 100 %ige Tochtergesellschaft Viromed Medical GmbH auf die Verbreitung der innovativen Kaltplasmatechnologie (KAP) für medizinische Anwendungen. Dabei kann Viromed auf eine breite Kundenbasis in der DACH-Region und darüber hinaus zurückgreien. Die Viromed Medical AG verfolgt das Ziel, den Einsatz von KAP in der Medizin in den kommenden Jahren weiter voranzutreiben und entsprechende Wachstumspotenziale zu reaslisieren.

www.viromed-medical-ag.de


Kontakt Viromed
E-Mail: kontakt@viromed-medical.de
 

Pressekontakt
E-Mail: viromed@kirchhoff.de


07.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Viromed Medical AG
Hauptstraße 105
25462 Rellingen
Deutschland
E-Mail: kontakt@viromed-medical.de
Internet: https://www.viromed-medical-ag.de/
ISIN: DE000A3MQR65
WKN: A3MQR6
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2256300

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2256300  07.01.2026 CET/CEST

