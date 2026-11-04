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04.11.2026 16:20:03

EQS-News: Viromed Medical AG erhält Zulassung für ViroCAP® med in der Türkei und gibt weitere operative Fortschritte bekannt

EQS-News: Viromed Medical AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Viromed Medical AG erhält Zulassung für ViroCAP® med in der Türkei und gibt weitere operative Fortschritte bekannt

04.11.2026 / 16:20 CET/CEST
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Viromed Medical AG erhält Zulassung für ViroCAP® med in der Türkei und gibt weitere operative Fortschritte bekannt

Rellingen, 4. November 2026 – Die Viromed Medical AG („Viromed“; ISIN: DE000A40ZVN7), ein Medizintechnikunternehmen und Pionier der Kaltplasmatechnologie, hat für ihr Medizinprodukt ViroCAP® med (MDR-Klasse IIa) die Zulassung in der Türkei erhalten. Damit ist das Produkt nun für medizinische Anwendungen, insbesondere die Behandlung offener Wunden und den intraoperativen Einsatz, auf dem türkischen Markt zugelassen.

Uwe Perbandt, Vorstand der Viromed Medical AG: „Die Zulassung von ViroCAP® med in der Türkei ist ein bedeutender Erfolg für unsere internationale Markterschließung. Nach der ÜTS-Registrierung von ViroCAP® derma im Sommer haben wir die Zulassung für ViroCAP® med, die wir frühestens für Februar oder März 2027 erwartet hatten, bereits jetzt erhalten. Damit haben wir einen weiteren wichtigen Meilenstein für die kommerzielle Einführung unserer ViroCAP®-Technologie in einem für uns strategisch bedeutenden Gesundheitsmarkt erreicht.“

Für den türkischen Markt liegen Viromed bereits verbindliche Mindestbestellungen über 7.000 ViroCAP® derma/med Geräte bis Ende 2028 vor. Die Belieferung erfolgt auf Basis der nun erteilten Zulassung.

Für die angestrebte Kostenübernahme durch die türkischen Krankenkassen läuft das erforderliche Verfahren bereits parallel. Mit der erfolgten Zulassung setzt Viromed seine internationale Expansionsstrategie fort und schafft die Grundlage für die weitere Erschließung des türkischen Marktes.

ViroCAP® med ist für die professionelle Anwendung durch medizinisches Fachpersonal konzipiert und unterstützt die Behandlung von offenen Wunden sowie den interoperativen Einsatz mittels kaltem atmosphärischem Plasma. Die Anwendung erfolgt kontaktlos und mobil. Je Anwendung ist eine Dauer von ein bis zwei Minuten vorgesehen, dabei bleibt die Hauttemperatur unter 40 Grad Celsius.

Weitere lokale Zulassungsverfahren angelaufen

Parallel hat Viromed gemeinsam mit dem Partner Umeco den Zulassungsprozess für ViroCAP® med in weiteren asiatischen Ländern gestartet. Voraussetzung hierfür war ebenfalls die zuvor erfolgte Zulassung als Medizinprodukt der MDR-Klasse IIa in der EU. Außerhalb der EU ist jeweils eine lokale Zulassung im Zielland erforderlich, die gemeinsam mit den Vertriebspartner umgesetzt wird.

Erste Kostenübernahme durch eine Krankenkasse — Selektivvertrag in Niedersachsen

Zudem hat Viromed eine erste Kostenübernahme von ViroCAP® durch eine gesetzliche Krankenkasse erreicht. Mit einer Krankenkasse in Niedersachsen wurde ein Selektivvertrag für eine Indikation im intensivmedizinischen Bereich geschlossen: die Behandlung von Patientinnen und Patienten mit einem linksventrikulären Unterstützungssystem (LVAD). Im Fokus steht dabei die Prävention von Infektionen im Bereich der Driveline-Austrittsstelle.

Viromed ist ebenalls in fortgeschrittenen Gesprächen für weitere Selektivverträge mit Krankenkassen für drei weitere Bundelsländer

Weitere Studien
Im November wird eine erfolgreich abgeschlossene retrospektive Studie zur Prävention postoperativer Wundinfektionen veröffentlicht.

Darüber hinaus startet Viromed eine randomisierte Studie zur Anwendung von ViroCAP® bei LVAD-Patientinnen und -Patienten sowie eine weitere Studie zum Einsatz der Technologie im Bereich der Herzklappen.

 

Über die Viromed Medical AG

Die Viromed Medical AG ist auf die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Medizinprodukten spezialisiert. Das operative Geschäft des seit Oktober 2022 börsennotierten Unternehmens konzentriert sich über die 100 %-ige Tochtergesellschaft Viromed Medical GmbH auf die Verbreitung der innovativen Kaltplasmatechnologie (KAP) für medizinische Anwendungen. Dabei kann Viromed auf eine breite Kundenbasis in der DACH-Region und darüber hinaus zurückgreifen. Die Viromed Medical AG verfolgt das Ziel, den Einsatz von KAP in der Medizin in den kommenden Jahren weiter voranzutreiben und entsprechende Wachstumspotenziale zu realisieren.

www.viromed-medical-ag.de

 

Kontakt Viromed

E-Mail: kontakt@viromed-medical.de

 

Pressekontakt

E-Mail: viromed@kirchhoff.de


04.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Viromed Medical AG
Hauptstraße 105
25462 Rellingen
Deutschland
E-Mail: kontakt@viromed-medical.de
Internet: https://www.viromed-medical-ag.de/
ISIN: DE000A40ZVN7
WKN: A40ZVN
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Tradegate BSX
LEI Code: 894500XR05MYCVCCR171
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