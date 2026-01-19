EQS-News: Viromed Medical AG: Ex-vivo-Lungenstudie markiert Meilenstein für Forschung und Zulassung

EQS-News: Viromed Medical AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Viromed Medical AG: Ex-vivo-Lungenstudie markiert Meilenstein für Forschung und Zulassung



19.01.2026 / 11:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PRESSEMITTEILUNG

Rellingen, 19. Januar 2026 – Die Viromed Medical AG („Viromed“; ISIN: DE000A40ZVN7), ein Medizintechnikunternehmen und Pionier der Kaltplasmatechnologie, führt die angekündigte Ex-vivo-Studie an vitalen Lungen in Zusammenarbeit mit der Universität des Saarlands und der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) im Februar und März 2025 durch. Hierzu hat Viromed eine Vereinbarung mit Prof. Dr. Sascha Kreuer der Universität des Saarlandes abgeschlossen. Die Studie stellt einen bedeutenden Meilenstein für die Weiterentwicklung der Technologieplattform von Viromed sowie für beschleunigte Forschungs- und Zulassungsprozesse dar.

Im Zentrum der Untersuchung steht ein isoliertes, ventilations- und perfusionsfähiges Lungenmodell, das die physiologischen Eigenschaften der menschlichen Lunge mit hoher Genauigkeit abbildet. Die genetische Übereinstimmung mit dem Menschen beträgt rund 95 %. Die geplanten Tests erstrecken sich über einen Zeitraum von vier bis sechs Wochen. Das zugrunde liegende Lungenmodell wurde bereits erfolgreich validiert und ermöglicht reproduzierbare Messungen an vitalen Organen über längere Zeiträume. Es dient dazu, die bereits validierte Daten der MHH und des Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung (HZI), die zeitnah in Fachjournalen veröffentlichet werden, zu bestätigen.

Beschleunigung von Forschung und Zulassung

Das Ex-vivo-Verfahren ermöglicht eine signifikante Zeitersparnis von bis zu vier bis sechs Monaten gegenüber klassischen Studienansätzen. Es entfallen Ethikanträge, Tötungsanzeigen sowie regulatorische Hürden, da keine Tierversuche oder Studien am Menschen erforderlich sind. Damit kann ein erheblicher Teil bisher notwendiger Humanstudien ersetzt oder vorbereitet werden.

Uwe Perbandt, Vorstand der Viromed Medical AG, erklärt: „Mit der Ex-vivo-Lungenstudie adressieren wir zentrale Herausforderungen in der pharmazeutischen und medizinischen Entwicklung: lange Entwicklungszyklen, hohe Kosten und komplexe regulatorische Anforderungen. Gleichzeitig ist sie für Viromed ein wichtiger Türöffner für neue klinische Anwendungsfelder – insbesondere in der Intensivmedizin, bei sepsisnahen Fragestellungen bis hin zu Multiorganversagen. Das von uns genutzte Verfahren hat das Potenzial, präklinische Forschungsphasen deutlich zu verkürzen und die Aussagekraft der gewonnenen Daten signifikant zu erhöhen. Darüber hinaus eröffnet es Perspektiven für physikalische Therapien ohne systemische Toxizität. Für Viromed bedeutet dies, dass sich der Zulassungsprozess von PulmoPlas® deutlich verkürzt.“

Parallel hat Viromed eine Vereinbarung über eine Beteiligung in Höhe von rund 35 Prozent an dem Spin-off der Universität des Saarlandes, das Träger dieses Forschungsmodells ist, abgeschlossen.

Das Forschungsmodells basiert auf einem weltweit einzigartigen Forschungsansatz, der aktuell nur sehr begrenzt verfügbar ist und in der Pharmaindustrie stark nachgefragt wird. Es eröffnet neue Möglichkeiten, Wirkstoffe, Applikationsformen und medizinische Technologien frühzeitig und hochvalidiert zu testen – insbesondere im Bereich der inhalativen Arzneimittelverabreichung. Diese gilt als zukünftiger Standard in der Lungenmedizin. Durch den Einsatz eines vitalen Organs weist das Modell eine hohe physiologische Aussagekraft auf und erlaubt eine isolierte Untersuchung des Kompartiments Lunge unter realitätsnahen Bedingungen und ersetzt Versuche an Tieren und Menschen. Darüber hinaus ermöglicht das Verfahren die Untersuchung der Wirkstoffverteilung, Metabolisierung und Eliminierung und eröffnet damit neue Ansätze für präklinische pharmakologische Studien.

Weitere Informationen zum Forschungsmodell der Universität des Saarlandes sind hier erhältlich:

https://www.uni-saarland.de/aktuell/lebende-lunge-ersetzt-tierversuche-39682.html.

Über die Viromed Medical AG

Die Viromed Medical AG ist auf die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Medizinprodukten spezialisiert. Das operative Geschäft des seit Oktober 2022 börsennotierten Unternehmens konzentriert sich über die 100 %ige Tochtergesellschaft Viromed Medical GmbH auf die Verbreitung der innovativen Kaltplasmatechnologie (KAP) für medizinische Anwendungen. Dabei kann Viromed auf eine breite Kundenbasis in der DACH-Region und darüber hinaus zurückgreifen. Die Viromed Medical AG verfolgt das Ziel, den Einsatz von KAP in der Medizin in den kommenden Jahren weiter voranzutreiben und entsprechende Wachstumspotenziale zu realisieren.

www.viromed-medical-ag.de



Kontakt Viromed

E-Mail: kontakt@viromed-medical.de



Pressekontakt

E-Mail: viromed@kirchhoff.de