Viromed Medical Aktie
WKN DE: A40ZVN / ISIN: DE000A40ZVN7
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16.11.2026 18:00:53
EQS-News: Viromed Medical AG Restructures Management Board for Its Next Growth Phase
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EQS-News: Viromed Medical AG
/ Key word(s): Personnel
Viromed Medical AG Restructures Management Board for Its Next Growth Phase
16.11.2026 CET/CEST Dissemination of a Corporate News, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
|Language:
|English
|Company:
|Viromed Medical AG
|Hauptstraße 105
|25462 Rellingen
|Germany
|E-mail:
|kontakt@viromed-medical.de
|Internet:
|https://www.viromed-medical-ag.de/
|ISIN:
|DE000A40ZVN7
|WKN:
|A40ZVN
|Listed:
|Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Frankfurt, Hamburg, Tradegate BSX
|LEI Code:
|894500XR05MYCVCCR171
|EQS News ID:
|2436146
|End of News
|EQS News Service
|
2436146 16.11.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Viromed Medical AG
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18:00
|EQS-News: Viromed Medical AG stellt Vorstand für die nächste Wachstumsphase neu auf (EQS Group)
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18:00
|EQS-News: Viromed Medical AG Restructures Management Board for Its Next Growth Phase (EQS Group)
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17:57
|EQS-Adhoc: Viromed Medical AG: Changes to the Management Board (EQS Group)
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17:57
|EQS-Adhoc: Viromed Medical AG: Veränderungen im Vorstand (EQS Group)
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05.11.26
|EQS-DD: Viromed Medical AG: Heike Perbandt, sell (EQS Group)
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05.11.26
|EQS-DD: Viromed Medical AG: Heike Perbandt, Verkauf (EQS Group)
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04.11.26
|EQS-News: Viromed Medical AG Receives Approval for ViroCAP® med in Turkey and Announces Further Operational Progress (EQS Group)
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04.11.26
|EQS-News: Viromed Medical AG erhält Zulassung für ViroCAP® med in der Türkei und gibt weitere operative Fortschritte bekannt (EQS Group)
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Aktien in diesem Artikel
|Viromed Medical AG
|4,02
|5,24%
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