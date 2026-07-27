EQS-News: Viromed Medical AG: Update zum geplanten Erwerb der relyon plasma GmbH

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Viromed Medical AG: Update zum geplanten Erwerb der relyon plasma GmbH



27.07.2026 / 16:51 CET/CEST

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Viromed Medical AG: Update zum geplanten Erwerb der relyon plasma GmbH

Rellingen, 27. Juli 2026 – Die Viromed Medical AG („Viromed“; ISIN: DE000A40ZVN7), ein Medizintechnikunternehmen und Pionier der Kaltplasmatechnologie, hat die Due Diligence zum geplanten Erwerb der relyon plasma GmbH erfolgreich abgeschlossen und sich mit der Muttergesellschaft TDK Electronics AG auf verschiedene Eckpunkte unverbindlich – und vorbehaltlich der TDK Gremienzustimmungen – für den Erwerb verständigt. Es ist geplant, die Verhandlungen über den finalen Anteilskaufvertrag in den kommenden Wochen zu führen. Viromed strebt an, die Verhandlungen zeitnah abzuschließen und die Beurkundung des Kaufvertrags zu vollziehen. Eine entsprechende Absichtserklärung zum Erwerb hatte Viromed am 3. März 2026 unterzeichnet und am gleichen Tag im Wege einer Ad hoc-Mitteilung bekanntgegeben.

Die relyon plasma GmbH entwickelt modulare Systeme sowie kundenspezifische OEM-Komponenten für industrielle und medizinische Anwendungen und verfügt über ein umfangreiches internationales Patentportfolio. In den vergangenen Jahren hat Viromed gemeinsam mit relyon die Kaltplasma-Medizinprodukte der Produktgruppen ViroCAP® und PulmoPlas® entwickelt. Zudem übernimmt relyon derzeit die Produktion dieser Systeme im Auftrag von Viromed. Durch die vertikale Integration erhöht Viromed die Kontrolle über zentrale Wertschöpfungsstufen, reduziert Abhängigkeiten von externen Leistungen und schafft die strukturellen Voraussetzungen für eine effizientere Skalierung.



Über die Viromed Medical AG

Die Viromed Medical AG ist auf die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Medizinprodukten spezialisiert. Das operative Geschäft des seit Oktober 2022 börsennotierten Unternehmens konzentriert sich über die 100 %-ige Tochtergesellschaft Viromed Medical GmbH auf die Verbreitung der innovativen Kaltplasmatechnologie (KAP) für medizinische Anwendungen. Dabei kann Viromed auf eine breite Kundenbasis in der DACH-Region und darüber hinaus zurückgreifen. Die Viromed Medical AG verfolgt das Ziel, den Einsatz von KAP in der Medizin in den kommenden Jahren weiter voranzutreiben und entsprechende Wachstumspotenziale zu realisieren.



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