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30.09.2026 10:00:03
EQS-News: Vitakraft wählt q.beyond als SAP-Transformationspartner
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EQS-News: q.beyond AG
/ Schlagwort(e): Vertrag/Auftragseingänge
Vitakraft wählt q.beyond als SAP-Transformationspartner
Köln, 30. September 2026 – Der Heimtier-Spezialist Vitakraft hat q.beyond als Beratungs- und Implementierungspartner für seine Migration zu SAP S/4HANA ausgewählt. Der Zuschlag erfolgt nach dem Abschluss einer Vorstudie, in der Vitakraft und q.beyond gemeinsam die beste SAP-Migrationsstrategie für das mittelständische Traditionsunternehmen evaluiert haben. Der Betrieb soll im Rahmen des Cloud-Programms RISE von SAP erfolgen und vom europäischen Hyperscaler STACKIT übernommen werden.
Ziele von Vitakraft sind es unter anderem, durch die SAP-Transformation Unternehmensprozesse im Einkauf, Vertrieb oder auch im Finanzwesen weiter zu automatisieren und die Datentransparenz zu erhöhen. SAP S/4HANA in Verbindung mit dem IT-souveränen Betrieb in einer europäischen Cloud bildet zudem die Basis für den sicheren und datenschutzkonformen KI-Einsatz im SAP-Umfeld.
„Mit SAP S/4HANA und RISE erhalten wir eine Plattform für die weitere Automatisierung unserer Unternehmensprozesse und für zukunftsgerichtete, digitale Innovationen“, sagt Alexander Böhm, Head of IT International der Vitakraft-IT-Tochter MOJN. „Zudem werden Daten transparenter und Unternehmensprozesse einheitlicher. Im Endeffekt trägt die SAP-Transformation, die wir gemeinsam mit unserem neuen SAP-Partner q.beyond durchführen werden, zur Steigerung unserer Wertschöpfung bei.“
„Diese Steigerung der Wertschöpfung unserer Kunden anhand moderner IT-Services ist immer unser primäres Ziel“, so Thies Rixen, CEO von q.beyond. „Mit Vitakraft versetzen wir jetzt ein weiteres mittelständisches und international agierendes Unternehmen in die Lage, seine Unternehmensprozesse zukunftssicher auszurichten – AI-ready und souverän.“
Basis für Automatisierung und Digitalisierung
Mit der Transformation zu S/4HANA erhält Vitakraft eine Plattform, die zahlreiche Automatisierungs- und Digitalisierungsinitiativen ermöglicht. Im Detail gehören dazu vor allem die einheitliche Strukturierung der Läger mit SAP EWM (Extended Warehouse Management), eine Transformation der SAP-BW-Lösung in Richtung SAP BDC (Business Data Cloud) sowie der Einsatz von SAP Cloud for Transportation Management. Nicht zuletzt ermöglicht die S/4HANA-Umgebung eine einheitliche Datenbasis sowie zahlreiche neue KI-Funktionalitäten.
Die geplante Transformation erfolgt auf Basis eines Brownfield-Ansatzes, der die Migration auf SAP S/4HANA (RISE) inklusive aller bestehenden Systeme und Datenbestände vorsieht. Lizenzpartner ist ebenfalls q.beyond. Als RISE-Hyperscaler hat Vitakraft STACKIT gewählt, um auf diese Weise eine souveräne Datenhaltung in Deutschland zu gewährleisten.
30.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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