EQS-News: Voltatron AG erwirbt 100 % der Anteile an KOMITEC electronics GmbH – Beschleunigung des Wachstums im Bereich EMS im Jahr 2026

Voltatron AG erwirbt 100 % der Anteile an KOMITEC electronics GmbH – Beschleunigung des Wachstums im Bereich EMS im Jahr 2026



08.01.2026 / 16:26 CET/CEST

Voltatron AG erwirbt 100 % der Anteile an KOMITEC electronics GmbH – Beschleunigung des Wachstums im Bereich EMS im Jahr 2026

Vollständige Übernahme der KOMITEC als weiterer Baustein der M&A-Wachstumsstrategie – Erstkonsolidierung ab 1. Januar 2026 geplant

Deutlicher Ausbau der Leistungsfähigkeit gegenüber Voltatron-Kunden im Bereich Electronics Manufacturing Services (EMS) und Schaffung von Redundanzen in der Produktion

Stärkung der Voltatron-Wertschöpfungskette durch zusätzliche Ressourcen in der Elektronikentwicklung sowie zusätzliche Kapazitäten in der Mittel- und Großserienfertigung

Bewährte Transaktionsstruktur bestehend aus Geldleistung und Ausgabe neuer Aktien aus einer Sachkapitalerhöhung – Langfristige Einbindung des KOMITEC-Managements stärkt Marktzugang und Fachexpertise im Geschäftsbereich Voltatronics

Ausblick für 2026 bekanntgegeben: Konzernumsatz zwischen 47 Mio. Euro und 51 Mio. Euro bei operativer Rohertragsmarge zwischen 37 % und 44 %; Adjusted EBITDA-Marge1 zwischen 7 % und 10 %, Adjusted EBT-Marge2 bei 3 % bis 4 %

Fürth, 8. Januar 2026 – Die Voltatron AG (DE000A2E4LE9, „Gesellschaft“) setzt ihre M&A-Wachstumsstrategie mit der Übernahme der KOMITEC electronics GmbH („KOMITEC“) planmäßig fort. Am heutigen Tag hat die Gesellschaft einen Kaufvertrag mit den KOMITEC-Gesellschaftern über den Erwerb sämtlicher Geschäftsanteile an dem Unternehmen mit Sitz in Zwönitz im Erzgebirge unterzeichnet.

Voltatron stärkt damit die Wertschöpfungskette um Kapazitäten und Qualifikationen sowohl im Bereich der Elektronikentwicklung von Hardware, Software und Cloud-Lösungen als auch in der Fertigung von Mittel- und Großserien elektronischer Baugruppen, Geräte und Systeme. Zudem realisiert der Konzern eine Verbreiterung seiner Kundenbasis. Dies unterstützt das strategische Ziel, die Voltatron-Kundenstruktur zu diversifizieren und die Resilienz des Geschäftsmodells kontinuierlich zu erhöhen.

Martin Hartmann, CEO der Voltatron AG, erklärt: „Die Übernahme von KOMITEC ist ein strategisch konsequenter Schritt auf unserem Weg zum Aufbau eines zukunftsfähigen Produkt- und Leistungsportfolios für industrielle Elektroniklösungen. Damit kommen wir unserem Ziel für den Geschäftsbereich Voltatronics, in die Top-10 der EMS-Anbieter in Deutschland aufzusteigen, einen großen Schritt näher. Unsere Kunden profitieren zukünftig von deutlich vergrößerten, flexiblen Produktionskapazitäten und einer erhöhten Liefersicherheit als Folge der Ausweitung unserer Fertigungsstandorte.“

KOMITEC ist im Jahr 1992 gegründet worden und heute mit Jochen Schmitt-Ruenhorst als Geschäftsführer ein hochqualifizierter, etablierter Anbieter von Electronic Manufacturing Services (EMS) für ein breites Spektrum industrieller Anwendungen. Die Prozesse sind nach ISO 9001 und ISO 13485 (Medizintechnik) zertifiziert. Das Unternehmen beschäftigt rund 100 Mitarbeitende und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von rund 17,5 Mio. Euro (nach HGB). KOMITEC betreibt eine mehr als 4.000 qm große, hochmoderne Elektronikproduktion in Zwönitz, in unmittelbarer Nähe zur Voltatron-Tochter EKM Elektronik GmbH. Daneben verfügt das Unternehmen über einen Standort in Bulgarien, wo künftig Projekte mit höherem manuellem Fertigungsanteil umgesetzt werden können. Voltatron erreicht damit mehr als eine Verdopplung der bislang verfügbaren Produktionsflächen.

Unter der Annahme einer Erstkonsolidierung der KOMITEC electronics GmbH zum 1. Januar 2026 erwartet der Vorstand, im laufenden Geschäftsjahr 2026 einen Konzernumsatz zwischen 47 Mio. Euro und 51 Mio. Euro zu erzielen. Die operative Rohertragsmarge (Rohertrag im Verhältnis zum Konzernumsatz) soll demnach zwischen 37 % und 44 % liegen. Die um Effekte aus der Kaufpreisallokation bereinigte EBITDA-Marge1 wird laut Planung zwischen 7 % und 10 % erwartet. Die EBITDA-Marge auf Basis der in IFRS 18 definierten Kennzahl „Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Wertminderungen gem. IAS 36“ ist dazu identisch. Während die EBT-Marge gemäß IFRS rund -2 % betragen wird, beläuft sich die um Effekte aus der Kaufpreisallokation bereinigte EBT-Marge2 gemäß der Planung für das Gesamtjahr 2026 auf 3 % bis 4 %.

Wie bereits in der Vergangenheit durch den Vorstand betont, zielt die M&A-Wachstumsstrategie auf eine enge Anbindung der zentralen Management-Persönlichkeiten und von deren Know-how und Marktkenntnissen an den Voltatron-Konzern ab. Folglich ist auch die Akquisition der KOMITEC so gestaltet, dass die Anteile gegen Zahlung einer Geldleistung sowie gegen Ausgabe neuer Aktien der Gesellschaft aus einer Sachkapitalerhöhung an die Gesellschafter von KOMITEC erworben werden. Daher beabsichtigt der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats, das Grundkapital der Gesellschaft unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2025 von EUR 22.387.297,00 um EUR 627.719,00 auf EUR 23.015.016,00 zu erhöhen. Zu diesem Zweck sollen insgesamt 627.719 neue auf den Inhaber lautende Stückaktien gegen Sacheinlage in Form der Einbringung sämtlicher Geschäftsanteile der KOMITEC ausgegeben werden.

Die neuen Aktien werden zum Ausgabebetrag von EUR 1,00 je Aktie mit Gewinnbezugsrecht ab Beginn des Geschäftsjahres 2026 emittiert (die „Neuen Aktien“). Die Zeichnung der Neuen Aktien erfolgt unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der übrigen Aktionäre ausschließlich durch die bisherigen KOMITEC-Gesellschafter Frau Claudia Ruenhorst und Herr Jochen Schmitt-Ruenhorst, die sämtliche Geschäftsanteile in die Voltatron AG einbringen.

Der Geschäftsführer und Hauptgesellschafter von KOMITEC, Jochen Schmitt-Ruenhorst, sieht in dem strategischen Zusammenschluss die Chance, die positive Entwicklung des Unternehmens in den vergangenen Jahren durch die Bündelung der Stärken in der Voltatron Gruppe weiter voranzutreiben: „Mit unserer großen Bandbreite an Dienstleistungen können wir Voltatron in der aktuellen Phase des schnellen Wachstums zielgerichtet stärken. Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam eine starke Positionierung im Markt erreichen, und freue mich, dass mein Team und ich bei dieser spannenden Mission einen bedeutenden Beitrag leisten können.“

Jochen Schmitt-Ruenhorst wird diese Aufgabe zukünftig weiterhin als Geschäftsführer und, nach der Durchführung der geplanten Sachkapitalerhöhung, als wesentlicher, langfristiger Anteilseigner von Voltatron angehen.

Markus Gebhart, Leiter des Geschäftsbereichs Voltatronics, betont: „Jochen Schmitt-Ruenhorst hat KOMITEC im vergangenen Jahrzehnt nach seinem Einstieg mit Weitsicht und einem hohen Interesse an langjährigen Kundenbeziehungen erfolgreich im Markt etabliert. Voltatron wird von seiner fachlichen Expertise und seinem unternehmerischen Ideenreichtum merklich profitieren.“

Zur Finanzierung der Barkomponente des Gesamtkaufpreises nutzt die Gesellschaft zunächst bestehende Kreditzusagen nahestehender Unternehmen. Im weiteren Jahresverlauf strebt das Unternehmen eine Ablösung dieser Finanzierung durch Bankenpartner an und arbeitet hierfür an der Schaffung der entsprechenden Finanzierungsvoraussetzungen.

Voltatron wird mit der planmäßigen Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2025 am 16. April 2026 eine umfassende Vorstellung und Erläuterung der Prognose sowie der zugrunde liegenden Annahmen vornehmen.

1 Die Adjusted EBITDA-Marge entspricht dem um planmäßige Abschreibungen und Wertminderungen sowie Wertaufholungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte bereinigten operativen Ergebnis (EBIT) im Verhältnis zum Konzernumsatz und ist weiterhin bereinigt um ausschließlich durch Kaufpreisallokationen bedingte, bewertungsinduzierte Ergebniseffekte aus Unternehmenszusammenschlüssen nach IFRS 3, soweit diese nicht zahlungswirksam sind und die Vergleichbarkeit der operativen Leistungsfähigkeit zwischen Berichtsperioden und innerhalb des Konsolidierungskreises nicht verzerren. Die Kennzahl dient der Darstellung der operativen Ertragskraft vor den bilanziell erforderlichen PPA-bedingten Bewertungs-/Timing-Effekten.

2 Die Adjusted EBT-Marge entspricht dem EBT (Ergebnis vor Ertragsteuern) im Verhältnis zum Konzernumsatz und ist bereinigt um die im Adjusted EBITDA enthaltenen PPA-Effekte sowie zusätzlich um sämtliche PPA-bedingten Abschreibungen/Amortisationen auf erworbene Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte, soweit diese aus der Fair-Value-Bewertung im Rahmen der IFRS 3-Kaufpreisallokation resultieren. Die Kennzahl dient der Darstellung der Ergebnisentwicklung vor Ertragsteuern unter Ausschluss der aus Unternehmenszusammenschlüssen resultierenden, nicht operativen Bewertungsfolgen.

Über die Voltatron AG

Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt a.M. notierte Voltatron AG (ISIN DE000A2E4LE9) ist ein Anbieter innovativer Technologielösungen für industrielle Lithium-Ionen-Batteriesysteme und Energiespeicher sowie fortschrittlicher Elektronikkomponenten. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt mit seinen spezialisierten Tochtergesellschaften komplexe elektronische Teile, Baugruppen und Systeme. Diese kommen neben Batterie- und Energiespeicheranwendungen auch in der industriellen Mess- und Steuerungstechnik, in IoT- und Automationslösungen, in der professionellen Veranstaltungstechnik (Licht und Ton) sowie in der Medizintechnik zum Einsatz.

Weitere Informationen finden Sie unter www.voltatron.com.

Über die KOMITEC electronics GmbH

KOMITEC electronics GmbH mit Sitz in Zwönitz ist seit mehr als 30 Jahren ein etablierter Anbieter von Electronic Manufacturing Services (EMS). Das Unternehmen bietet umfassende Entwicklungs- und Fertigungsleistungen für elektronische Baugruppen, Geräte und Systeme und bedient Kunden aus unterschiedlichsten industriellen Branchen.

Die Prozesse des Unternehmens sind nach ISO 9001 sowie ISO 13485 (Medizintechnik) zertifiziert und erfüllen damit höchste Qualitätsanforderungen. Das Leistungsspektrum im Bereich R&D umfasst Kompetenzen in den Bereichen Hardware, Software sowie Cloud-Lösungen.

Weitere Informationen sind unter www.komitec.de verfügbar.

Ansprechpartner Medien & Kapitalmarkt

Voltatron AG

Stefan Westemeyer

Investor Relations & Unternehmenskommunikation

Telefon: +49 160 951 287 54

E-Mail: ir@voltatron.com