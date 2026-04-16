EQS-News: Voltatron schließt Geschäftsjahr 2025 mit deutlich verbesserter Ertragslage und gestärkter Kapitalstruktur ab – weiterer Wachstumssprung und Ergebnissteigerung erwartet

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Voltatron schließt Geschäftsjahr 2025 mit deutlich verbesserter Ertragslage und gestärkter Kapitalstruktur ab – weiterer Wachstumssprung und Ergebnissteigerung erwartet



16.04.2026 / 07:45 CET/CEST

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Voltatron schließt Geschäftsjahr 2025 mit deutlich verbesserter Ertragslage und gestärkter Kapitalstruktur ab – weiterer Wachstumssprung und Ergebnissteigerung erwartet

Signifikant verbessertes Ergebnisniveau im Jahr umfassender strategischer Maßnahmen – bereinigte EBT-Marge in den fortgeführten Geschäftsbereichen bei 2,2 %

Umsatz aus fortgeführten Geschäftsbereichen bei 22,9 Mio. Euro, EBITDA nach negativem Vorjahr wieder positiv mit 1,1 Mio. Euro

Bilanzstruktur deutlich gestärkt: Eigenkapital wieder positiv bei 3 Mio. Euro; zusätzlich gestärkt durch eigenkapitalähnliche Nachrangdarlehen

KOMITEC-Übernahme zu Beginn des Jahres als Ausgangspunkt für weiteren Ausbau des Geschäftsbereichs Voltatronics – Fokus weiterhin auf M&A-Wachstumsstrategie und Beschleunigung der organischen Umsatz- und Ergebnisentwicklung

Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt: Konzernumsatz zwischen 47 und 51 Mio. Euro bei operativer Rohertragsmarge von 37–44 %; bereinigte EBITDA-Marge1 bei 7–10 %, bereinigte EBT-Marge2 bei 3–4 % erwartet

Fürth, 16. April 2026 – Die Voltatron AG (VOTR, DE000A2E4LE9) hat mit ihrem heute vorgelegten Konzern- und Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2025 ihre positive operative und wirtschaftliche Entwicklung unterstrichen. Nach umfassenden strukturellen Maßnahmen zur Stabilisierung der Ergebnissituation und zum strategischen Ausbau des Geschäftsmodells hat die Gesellschaft ihre Ertrags- und Bilanzstruktur signifikant verbessert.

„Voltatron hat wieder eine klare Perspektive. Im Jahr 2025 haben wir die Grundlage geschaffen, um den Konzern dynamisch weiterzuentwickeln. Im Geschäftsjahr 2026 liegt unser Fokus auf organischem Wachstum und der konsequenten Umsetzung unserer M&A-Strategie“, betont Martin Hartmann, CEO der Voltatron AG.

Im Jahr 2025 hat die Voltatron AG die Geschäftsaktivitäten im Bereich der Hochvolt-Batteriesysteme und die Finanzbeteiligung an der ForkOn GmbH veräußert. Zudem ist der defizitäre Geschäftsbetrieb der GreenCluster GmbH eingestellt worden. Entsprechend sind die Ergebnisse der aufgegebenen Geschäftsbereiche in der Gewinn- und Verlustrechnung separat als Ergebnis nach Steuern aus aufgegebenen Geschäftsbereichen ausgewiesen. Die Vorjahreszahlen in der Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend angepasst, um Vergleichbarkeit zu gewährleisten. Mit der EKM Elektronik GmbH sowie der GMS Electronic Vertriebs GmbH hat die Gesellschaft zwei Unternehmen im Bereich der Electronic Manufacturing Services (EMS) erworben. Während die EKM seit der Übernahme im ersten Quartal als zentrale Produktionseinheit fungiert, erhöhte die Integration der GMS im dritten Quartal die Vertriebsstärke und den Marktzugang des Konzerns substanziell. Durch die unterjährige Erstkonsolidierung der EKM zum 10. März 2025 sowie der GMS zum 29. Juli 2025 sind die Umsatz- und Ergebnisbeiträge der beiden Gesellschaften nur zeitanteilig in der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung enthalten. Beide Gesellschaften bilden das Berichtssegment Voltatronics ab und tragen im Konzernabschluss wesentlich zum Ergebnis der fortgeführten Geschäftsbereiche bei.

Deutlich gestiegenes Umsatzniveau und nachhaltig verbesserte Ergebnissituation

Die fortgeführten Geschäftsbereiche erzielten im Geschäftsjahr 2025 Umsatzerlöse von 22,9 Mio. Euro. Damit unterschreitet Voltatron den prognostizierten Umsatz aus fortgeführten Geschäftsbereichen von 23 bis 26 Mio. Euro unwesentlich. Im Berichtsjahr erwirtschaftete Voltatron eine Rohertragsmarge von 40,9 % und ein positives EBITDA von 1,1 Mio. Euro, nachdem im Vorjahr noch ein negatives EBITDA von rund -1,4 Mio. Euro ausgewiesen worden war. Bereinigt um nicht zahlungswirksame Effekte aus Kaufpreisallokationen beläuft sich das EBITDA auf 1,8 Mio. Euro, entsprechend einer bereinigten EBITDA-Marge von 8,0 %. Ein bereinigtes EBT von 0,5 Mio. Euro in den fortgeführten Geschäftsbereichen belegt damit bereits im Jahr der Umsetzung des strategischen Maßnahmenpakets die grundsätzliche Ertragskraft des operativen Geschäfts.

Im Berichtsjahr verbesserte sich der operative Cashflow der fortgeführten Geschäftsbereiche auf 2,4 Mio. Euro (Vorjahr: -1,6 Mio. Euro). Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände sowie in Sachanlagen sind im Umfang von 700 Tsd. Euro vorgenommen worden. Daraus ergibt sich ein positiver Free Cashflow von 1,7 Mio. Euro.

Verbesserte Bilanz- und Kapitalstruktur stärkt Grundlage für weitere Expansion

Die Bilanzsumme stieg zum Jahresende 2025 auf 48,1 Mio. Euro nach 5,7 Mio. Euro im Vorjahr. Das Eigenkapital war zum Bilanzstichtag mit 3,0 Mio. Euro wieder positiv, nach -3,0 Mio. Euro zum 31. Dezember 2024. Unter Einbeziehung der dem Konzern langfristig zur Verfügung stehenden Nachrangdarlehen mit eigenkapitalähnlichem Charakter ergibt sich ein wirtschaftliches Eigenkapital von 41,9 Mio. Euro. Damit hat sich die Finanz- und Kapitalstruktur des Konzerns im Berichtsjahr signifikant verbessert.

„Im Geschäftsjahr 2025 haben wir unsere übergeordneten Ziele erreicht. Mit der Stärkung unserer Kapitalstruktur, dem Ausstieg aus verlustbringenden Aktivitäten und einer effizient aufgestellten Organisationsstruktur haben wir die Voraussetzungen geschaffen, um unsere Ergebnissituation weiter zu verbessern und den Konzern im laufenden Geschäftsjahr fokussiert weiterzuentwickeln. Darüber hinaus arbeiten wir intensiv daran, die Voraussetzungen für zielgerichtete Finanzierungen durch Bankenpartner zu schaffen, um zusätzliche Ressourcen für die Umsetzung unserer Wachstumsstrategie freizusetzen“, so CFO Florian Seitz.

Die liquiden Mittel beliefen sich zum 31. Dezember 2025 auf 4,4 Mio. Euro. Unter Einbeziehung der zum Stichtag fast vollständig verfügbaren Kreditlinie in Höhe von 7 Mio. Euro ergab sich eine freie Liquidität von rund 10,9 Mio. Euro. Damit verfügt Voltatron über einen substanziell erweiterten finanziellen Handlungsspielraum zur Finanzierung des operativen Geschäfts und der weiteren strategischen Entwicklung.

Ausblick 2026

Die gesamtwirtschaftlichen und geopolitischen Herausforderungen bleiben auch im Jahr 2026 unverändert hoch und haben sich durch den Iran-Konflikt nochmals verschärft. Voltatron geht davon aus, dass die erwartete Erholung der Marktbedingungen und die Entwicklung der Elektroniknachfrage in den jeweiligen Anwendungsbereichen folglich mit erhöhter Aufmerksamkeit beobachtet werden muss. Auf Basis der strategischen Ausrichtung des Konzerns und der Einnahme einer aktiven Rolle im Rahmen der Marktkonsolidierung erwartet der Vorstand allerdings eine weitere Stabilisierung der Umsatz- und Ergebnissituation. Wesentliche Treiber sind insbesondere die Übernahme der KOMITEC electronics GmbH sowie die Intensivierung der Maßnahmen zur Steigerung des organischen Wachstums.

Unter Berücksichtigung der vollständigen Einbeziehung der KOMITEC electronics GmbH erwartet der Vorstand im laufenden Geschäftsjahr 2026 einen Konzernumsatz zwischen 47 Mio. Euro und 51 Mio. Euro. Die operative Rohertragsmarge (Rohertrag im Verhältnis zum Konzernumsatz) soll zwischen 37 % und 44 % liegen. Die EBITDA-Marge beläuft sich gemäß Planung auf 7 % bis 10 %. Die EBT-Marge wird durch Abschreibungseffekte im Rahmen der Kaufpreisallokation beeinflusst und bei rund -2 % erwartet. Bereinigt um diese Effekte strebt der Voltatron-Konzern eine EBT-Marge von 3 % bis 4 % an.

Der testierte Konzernjahresabschluss 2025 sowie der Einzelabschluss (HGB) der Voltatron AG sind auf der Voltatron Website veröffentlicht unter: https://ir.voltatron.com/mitteilungen-und-publikationen#finanzberichte

Den Vergütungsbericht 2025 finden Sie ebenfalls auf der Voltatron Website unter: https://ir.voltatron.com/corporate-governance#verguetung

1 Die bereinigte EBITDA-Marge entspricht dem um planmäßige Abschreibungen und Wertminderungen sowie Wertaufholungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte bereinigten operativen Ergebnis (EBIT) im Verhältnis zum Konzernumsatz und ist weiterhin bereinigt um ausschließlich durch Kaufpreisallokationen bedingte, bewertungsinduzierte Ergebniseffekte aus Unternehmenszusammenschlüssen nach IFRS 3, soweit diese nicht zahlungswirksam sind und die Vergleichbarkeit der operativen Leistungsfähigkeit zwischen Berichtsperioden und innerhalb des Konsolidierungskreises nicht verzerren. Die Kennzahl dient der Darstellung der operativen Ertragskraft vor den bilanziell erforderlichen PPA-bedingten Bewertungs-/Timing-Effekten.

2 Die bereinigte EBT-Marge entspricht dem EBT (Ergebnis vor Ertragsteuern) im Verhältnis zum Konzernumsatz und ist bereinigt um die im bereinigten EBITDA enthaltenen PPA-Effekte sowie zusätzlich um sämtliche PPA-bedingten Abschreibungen/Amortisationen auf erworbene Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte, soweit diese aus der Fair-Value-Bewertung im Rahmen der IFRS 3-Kaufpreisallokation resultieren. Die Kennzahl dient der Darstellung der Ergebnisentwicklung vor Ertragsteuern unter Ausschluss der aus Unternehmenszusammenschlüssen resultierenden, nicht operativen Bewertungsfolgen.

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Über die Voltatron AG

Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutschen Börse AG in Frankfurt a. M. notierte Voltatron AG (ISIN DE000A2E4LE9) ist ein Anbieter innovativer Technologielösungen für industrielle Lithium-Ionen-Batteriesysteme und Energiespeicher sowie fortschrittlicher Elektronikkomponenten. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt mit seinen spezialisierten Tochtergesellschaften komplexe elektronische Teile, Baugruppen und Systeme. Diese kommen neben Batterie- und Energiespeicheranwendungen auch in der industriellen Mess- und Steuerungstechnik, in IoT- und Automationslösungen, in der professionellen Veranstaltungstechnik (Licht und Ton) sowie in der Medizintechnik zum Einsatz.

Weitere Informationen finden Sie unter www.voltatron.com.

Ansprechpartner Medien & Kapitalmarkt

Voltatron AG

Stefan Westemeyer

Investor Relations & Unternehmenskommunikation

Telefon: +49 160 951 287 54

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