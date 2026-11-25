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Von OHB gebaute ESA-Sonde Hera liefert einzigartige Asteroiden-Aufnahmen



25.11.2026 / 18:35 CET/CEST

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Von OHB gebaute ESA-Sonde Hera liefert einzigartige Asteroiden-Aufnahmen



Wissenschaft, Politik und Wirtschaft beim Asteroiden-Abend in Berlin – Hera im Livestream



Bremen/Berlin, 25. November 2026. Für den Schutz unseres Planeten: Die europäische Asteroidensonde Hera hat ihr Ziel erreicht und einzigartige Aufnahmen des Asteroidensystems Didymos-Dimorphos zur Erde gesendet. Damit beginnt die wissenschaftliche Hauptphase der Mission. Erste Bilder und Erkenntnisse präsentiert die Europäische Weltraumorganisation ESA heute gemeinsam mit der wissenschaftlichen Gemeinschaft der Asteroidenforschung im Museum für Naturkunde in Berlin.



„Dass Hera nun ihr Ziel erreicht hat und Bilder liefert, die die Menschheit so noch nie gesehen hat, erfüllt uns mit großem Stolz. Mein besonderer Dank gilt allen Teams und Partnern, die diese außergewöhnliche Mission möglich gemacht haben“, sagte Marco Fuchs, Vorstandsvorsitzender der OHB SE. „Die Daten und Bilder von Hera werden unser Verständnis von Asteroiden grundlegend erweitern und Europas Rolle beim Schutz unseres Planeten weiter stärken.“



Hera wurde im Auftrag der Europäischen Weltraumorganisation ESA von OHB als Hauptauftragnehmer in nur vier Jahren entwickelt, gebaut und unter Weltraumbedingungen getestet. Nach dem Start im Oktober 2024 erreichte die Sonde nach rund zweijähriger Reise das Doppelasteroidensystem Didymos-Dimorphos. Die Mission untersucht die Folgen des Einschlags der DART-Sonde der NASA aus dem Jahr 2022, bei dem erstmals die Umlaufbahn eines Asteroiden gezielt verändert wurde.



Für mehr Sicherheit



Mit ihren Messungen wird Hera präzise Daten über Struktur, Masse und Zusammensetzung von Dimorphos liefern und damit die wissenschaftliche Grundlage für künftige Missionen zur planetaren Verteidigung schaffen. Die Mission besitzt sowohl hohe wissenschaftliche als auch gesellschaftliche Relevanz. Asteroiden sind keine abstrakten Objekte am Rand unseres Sonnensystems. Sie erzählen die Geschichte unserer kosmischen Herkunft und können zugleich eine reale Bedrohung für unseren Planeten darstellen. Ihr Verständnis ist deshalb nicht nur wissenschaftlich bedeutsam, sondern auch ein Beitrag zur Sicherheit künftiger Generationen.



Für OHB markiert die Mission zugleich einen wichtigen Meilenstein im Bereich anspruchsvoller Explorations- und Wissenschaftsmissionen. Als verlässlicher Partner der Wissenschaft und der europäischen Raumfahrt wird das Raumfahrt- und Technologieunternehmen die mit Hera aufgebauten Fähigkeiten in zukünftige Asteroiden- und Planetary-Defence-Missionen einbringen, etwa bei der RAMSES-Mission, für die OHB ebenfalls die Sonde entwickelt und baut.



Hera-Livestream



Die Präsentation der Bilder im Naturkundemuseum kann am 25. November 2026 von ca. 19:45 bis 20:05 Uhr im Livestream live verfolgt werden:

Kontakt:



Medienvertreter:

Marianne Radel

Unternehmenskommunikation

Tel: +49 421 2020 9159

E-Mail: marianne.radel@ohb.de



Investoren und Analysten:

Marcel Dietz

Investor Relations

Tel: +49 421 2020 6426

E-Mail: ir@ohb.de Für den Schutz unseres Planeten: Die europäische Asteroidensonde Hera hat ihr Ziel erreicht und einzigartige Aufnahmen des Asteroidensystems Didymos-Dimorphos zur Erde gesendet. Damit beginnt die wissenschaftliche Hauptphase der Mission. Erste Bilder und Erkenntnisse präsentiert die Europäische Weltraumorganisation ESA heute gemeinsam mit der wissenschaftlichen Gemeinschaft der Asteroidenforschung im Museum für Naturkunde in Berlin.„Dass Hera nun ihr Ziel erreicht hat und Bilder liefert, die die Menschheit so noch nie gesehen hat, erfüllt uns mit großem Stolz. Mein besonderer Dank gilt allen Teams und Partnern, die diese außergewöhnliche Mission möglich gemacht haben“, sagte Marco Fuchs, Vorstandsvorsitzender der OHB SE. „Die Daten und Bilder von Hera werden unser Verständnis von Asteroiden grundlegend erweitern und Europas Rolle beim Schutz unseres Planeten weiter stärken.“Hera wurde im Auftrag der Europäischen Weltraumorganisation ESA von OHB als Hauptauftragnehmer in nur vier Jahren entwickelt, gebaut und unter Weltraumbedingungen getestet. Nach dem Start im Oktober 2024 erreichte die Sonde nach rund zweijähriger Reise das Doppelasteroidensystem Didymos-Dimorphos. Die Mission untersucht die Folgen des Einschlags der DART-Sonde der NASA aus dem Jahr 2022, bei dem erstmals die Umlaufbahn eines Asteroiden gezielt verändert wurde.Mit ihren Messungen wird Hera präzise Daten über Struktur, Masse und Zusammensetzung von Dimorphos liefern und damit die wissenschaftliche Grundlage für künftige Missionen zur planetaren Verteidigung schaffen. Die Mission besitzt sowohl hohe wissenschaftliche als auch gesellschaftliche Relevanz. Asteroiden sind keine abstrakten Objekte am Rand unseres Sonnensystems. Sie erzählen die Geschichte unserer kosmischen Herkunft und können zugleich eine reale Bedrohung für unseren Planeten darstellen. Ihr Verständnis ist deshalb nicht nur wissenschaftlich bedeutsam, sondern auch ein Beitrag zur Sicherheit künftiger Generationen.Für OHB markiert die Mission zugleich einen wichtigen Meilenstein im Bereich anspruchsvoller Explorations- und Wissenschaftsmissionen. Als verlässlicher Partner der Wissenschaft und der europäischen Raumfahrt wird das Raumfahrt- und Technologieunternehmen die mit Hera aufgebauten Fähigkeiten in zukünftige Asteroiden- und Planetary-Defence-Missionen einbringen, etwa bei der RAMSES-Mission, für die OHB ebenfalls die Sonde entwickelt und baut.Die Präsentation der Bilder im Naturkundemuseum kann am 25. November 2026 von ca. 19:45 bis 20:05 Uhr im Livestream live verfolgt werden: https://www.esa.int/articles/about-us/directorates/operations/space-safety/hera/watch-live-hera-s-first-images-of-post-impact-asteroid-dimorphos Marianne RadelUnternehmenskommunikationTel: +49 421 2020 9159E-Mail: marianne.radel@ohb.deMarcel DietzInvestor RelationsTel: +49 421 2020 6426E-Mail: ir@ohb.de

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