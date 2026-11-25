OHB Aktie
WKN: 593612 / ISIN: DE0005936124
|
25.11.2026 18:35:03
EQS-News: Von OHB gebaute ESA-Sonde Hera liefert einzigartige Asteroiden-Aufnahmen
|
EQS-News: OHB SE
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Von OHB gebaute ESA-Sonde Hera liefert einzigartige Asteroiden-Aufnahmen
Wissenschaft, Politik und Wirtschaft beim Asteroiden-Abend in Berlin – Hera im Livestream
Bremen/Berlin, 25. November 2026. Für den Schutz unseres Planeten: Die europäische Asteroidensonde Hera hat ihr Ziel erreicht und einzigartige Aufnahmen des Asteroidensystems Didymos-Dimorphos zur Erde gesendet. Damit beginnt die wissenschaftliche Hauptphase der Mission. Erste Bilder und Erkenntnisse präsentiert die Europäische Weltraumorganisation ESA heute gemeinsam mit der wissenschaftlichen Gemeinschaft der Asteroidenforschung im Museum für Naturkunde in Berlin.
„Dass Hera nun ihr Ziel erreicht hat und Bilder liefert, die die Menschheit so noch nie gesehen hat, erfüllt uns mit großem Stolz. Mein besonderer Dank gilt allen Teams und Partnern, die diese außergewöhnliche Mission möglich gemacht haben“, sagte Marco Fuchs, Vorstandsvorsitzender der OHB SE. „Die Daten und Bilder von Hera werden unser Verständnis von Asteroiden grundlegend erweitern und Europas Rolle beim Schutz unseres Planeten weiter stärken.“
Hera wurde im Auftrag der Europäischen Weltraumorganisation ESA von OHB als Hauptauftragnehmer in nur vier Jahren entwickelt, gebaut und unter Weltraumbedingungen getestet. Nach dem Start im Oktober 2024 erreichte die Sonde nach rund zweijähriger Reise das Doppelasteroidensystem Didymos-Dimorphos. Die Mission untersucht die Folgen des Einschlags der DART-Sonde der NASA aus dem Jahr 2022, bei dem erstmals die Umlaufbahn eines Asteroiden gezielt verändert wurde.
Für mehr Sicherheit
Mit ihren Messungen wird Hera präzise Daten über Struktur, Masse und Zusammensetzung von Dimorphos liefern und damit die wissenschaftliche Grundlage für künftige Missionen zur planetaren Verteidigung schaffen. Die Mission besitzt sowohl hohe wissenschaftliche als auch gesellschaftliche Relevanz. Asteroiden sind keine abstrakten Objekte am Rand unseres Sonnensystems. Sie erzählen die Geschichte unserer kosmischen Herkunft und können zugleich eine reale Bedrohung für unseren Planeten darstellen. Ihr Verständnis ist deshalb nicht nur wissenschaftlich bedeutsam, sondern auch ein Beitrag zur Sicherheit künftiger Generationen.
Für OHB markiert die Mission zugleich einen wichtigen Meilenstein im Bereich anspruchsvoller Explorations- und Wissenschaftsmissionen. Als verlässlicher Partner der Wissenschaft und der europäischen Raumfahrt wird das Raumfahrt- und Technologieunternehmen die mit Hera aufgebauten Fähigkeiten in zukünftige Asteroiden- und Planetary-Defence-Missionen einbringen, etwa bei der RAMSES-Mission, für die OHB ebenfalls die Sonde entwickelt und baut.
Hera-Livestream
Die Präsentation der Bilder im Naturkundemuseum kann am 25. November 2026 von ca. 19:45 bis 20:05 Uhr im Livestream live verfolgt werden: https://www.esa.int/articles/about-us/directorates/operations/space-safety/hera/watch-live-hera-s-first-images-of-post-impact-asteroid-dimorphos
Kontakt:
Medienvertreter:
Marianne Radel
Unternehmenskommunikation
Tel: +49 421 2020 9159
E-Mail: marianne.radel@ohb.de
Investoren und Analysten:
Marcel Dietz
Investor Relations
Tel: +49 421 2020 6426
E-Mail: ir@ohb.de
25.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|OHB SE
|Manfred-Fuchs-Platz 2-4
|28359 Bremen
|Deutschland
|Telefon:
|+49 421 2020 8
|E-Mail:
|info@ohb.de
|Internet:
|www.ohb.de
|ISIN:
|DE0005936124
|WKN:
|593612
|Indizes:
|SDAX, TecDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|391200Y9EA2FRAPKRQ70
|EQS News ID:
|2441288
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2441288 25.11.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu OHB SE
|
17:58
|Handel in Frankfurt: TecDAX liegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
17:58
|Optimismus in Frankfurt: SDAX legt letztendlich zu (finanzen.at)
|
15:58
|Aufschläge in Frankfurt: TecDAX steigt am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
10:03
|TecDAX-Titel OHB SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine OHB SE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
25.11.26
|EQS-News: Von OHB gebaute ESA-Sonde Hera liefert einzigartige Asteroiden-Aufnahmen (EQS Group)
|
25.11.26
|EQS-News: OHB-built ESA spacecraft Hera delivers unprecedented close-up asteroid images (EQS Group)
|
25.11.26
|TecDAX aktuell: TecDAX letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
25.11.26
|XETRA-Handel So entwickelt sich der TecDAX am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
Analysen zu OHB SE
|19.11.26
|OHB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.11.26
|OHB Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.26
|OHB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|OHB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|OHB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.11.26
|OHB Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.26
|OHB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|OHB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|OHB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.11.26
|OHB Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.26
|OHB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|OHB Buy
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|OHB SE
|191,00
|2,14%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWall Street bleibt an Thanksgiving geschlossen -- ATX und DAX schließen deutlich im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich im Handel am Donnerstag mit Gewinnen. Die US-Börsen bleiben feiertagsbedingt geschlossen. In Asien waren am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.