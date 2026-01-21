Schoeller-Bleckmann Aktie
WKN: 94665 / ISIN: AT0000946652
|
21.01.2026 07:00:03
EQS-News: Vorläufige Ergebnisse 2025: SBO mit solidem Ergebnis trotz sehr herausfordernden Marktbedingungen
|
EQS-News: SBO AG
/ Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis
Vorläufige Ergebnisse 2025: SBO mit solidem Ergebnis trotz sehr herausfordernden Marktbedingungen
SBO AG ist führender Hersteller von hochlegierten, amagnetischen Stählen sowie hochpräzisen Komponenten und High-Tech-Equipment für den Energiesektor und andere Industrien. Der globale Präzisions-Technologiekonzern mit Hauptsitz in Ternitz, Österreich, ist weltweit an mehr als 20 Niederlassungen mit rund 1.500 Mitarbeitern tätig. Die Gruppe liefert führende Technologien, die auf einem hochinnovativen Produktportfolio und starken Patenten basieren. Im Bereich Precision Technology ist SBO auf hochpräzise Metallkomponenten spezialisiert, die von komplexen Stahlteilen bis hin zu additiven Fertigungslösungen für Industrien reichen, die maximale Präzision und Leistung erfordern. In der Energy Equipment-Division bietet SBO High-Tech-Equipment für das Richtbohren und die Bohrlochkomplettierung inklusive hochpräziser Flow-Control-Produkte an. Diese Lösungen sind für extreme Bedingungen ausgelegt und werden in Umgebungen mit hohen Temperaturen und hohem Druck eingesetzt. Damit bedient SBO wichtige Industrien, darunter Öl und Gas, Energie und andere Sektoren. SBO notiert im Leitindex ATX der Wiener Börse (ISIN AT0000946652). Weitere Informationen: www.sbo.at
Judit Helenyi, Director Investor Relations, SBO AG
21.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SBO AG
|Hauptstrasse 2
|2630 Ternitz
|Österreich
|Telefon:
|+43 (0)2630/315110
|E-Mail:
|info@sbo.at
|Internet:
|http://www.sbo.at
|ISIN:
|AT0000946652
|Indizes:
|ATX
|Börsen:
|Wiener Börse (Amtlicher Handel)
|EQS News ID:
|2262238
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2262238 21.01.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Schoeller-Bleckmann
|
21.01.26
|Börse Wien: So entwickelt sich der ATX Prime mittags (finanzen.at)
|
21.01.26
|Öl-Überangebot drückte SBO-Gewinn 2025 (APA)
|
21.01.26