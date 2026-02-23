EQS-News: Vorläufige Ergebnisse Geschäftsjahr 2025: FORVIA HELLA hält Umsatz stabil und verbessert Profitabilität sowie Netto Cashflow deutlich

EQS-News: HELLA GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Prognose

Lippstadt (Deutschland)

23. Februar 2026





Vorläufige Ergebnisse Geschäftsjahr 2025:

FORVIA HELLA hält Umsatz stabil und verbessert Profitabilität sowie Netto Cashflow deutlich

Währungsbereinigter Umsatz mit 8,0 Milliarden Euro auf Vorjahresniveau; unter Berücksichtigung von Wechselkurseffekten reduziert sich der Umsatz um 2,1 Prozent auf 7,9 Milliarden Euro

Verbesserung der Profitabilität: Operating Income erhöht sich auf 474 Millionen Euro, Operating Income-Marge steigt auf 6,0Prozent

Netto Cashflow verbessert sich signifikant auf 318 Millionen Euro, Verhältnis von Netto Cashflow zum Umsatz erhöht sich auf 4,0 Prozent

Wachstum in der Elektronik trägt konzernweiten Umsatz; Umsatzrückgang in der Business Group Licht; Lifecycle Solutions mit weitgehend konstantem Umsatz

Unternehmensausblick für 2026 und mittelfristige strategische Stoßrichtungen bekanntgegeben

Die HELLA GmbH & Co. KGaA („FORVIA HELLA“) hat heute die vorläufigen Jahresergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 (1. Januar bis 31. Dezember 2025) vorgelegt. So hält der währungsbereinigte Umsatz mit 8,0 Milliarden Euro das Niveau des Vorjahres; unter Berücksichtigung negativer Wechselkurseffekte reduzierte sich der Umsatz um 2,1 Prozent auf 7,9 Milliarden Euro (Vorjahr: 8,0 Milliarden Euro). Das Operating Income verbesserte sich auf 474 Millionen Euro (Vorjahr: 446 Millionen Euro); die Operating Income-Marge erhöht sich auf 6,0 Prozent (Vorjahr: 5,6 Prozent). Der Netto Cashflow stieg zudem signifikant auf 318 Millionen Euro (Vorjahr: 189 Millionen Euro); das Verhältnis des Netto Cashflow zum Umsatz erhöht sich auf 4,0 Prozent (Vorjahr: 2,4 Prozent).

Prof. Dr. Peter Laier, Vorsitzender der Geschäftsführung von FORVIA HELLA: „Das Geschäftsjahr 2025 war unter dem Strich erfolgreich für uns. Zum einen haben wir unseren Umsatz stabil auf Vorjahresniveau gehalten. Wesentlicher Treiber war unser Elektronikgeschäft, mit dem wir zentrale Zukunftsfelder wie automatisiertes Fahren, Elektromobilität und softwaredefinierte Fahrzeugarchitekturen adressieren. Zum anderen konnten wir Operating Income und Netto Cashflow deutlich steigern, unter anderem durch stringentes Kostenmanagement, nachhaltige Verbesserungen unserer Kostenstrukturen sowie durch eine zielgerichtete Allokation von Investitionen. In einem von globalen Lieferkettenproblemen und Handelsrisiken geprägten Marktumfeld haben wir unseren Unternehmensausblick für das Jahr damit vollständig eingehalten. Dies unterstreicht einmal mehr unsere hohe Resilienz und Anpassungsfähigkeit.“

Wachstum in der Elektronik trägt konzernweiten Umsatz; Umsatzrückgang in der Business Group Licht; Lifecycle Solutions mit weitgehend konstantem Umsatz

Im Geschäftsjahr 2025 wurde die konzernweite Umsatzentwicklung vom globalen Elektronikgeschäft getragen. So ist der Umsatz in der Business Group Elektronik gegenüber dem Vorjahr um 4,5 Prozent auf 3,4 Milliarden Euro gestiegen (Vorjahr: 3,3 Milliarden Euro). Maßgeblich hierfür war das Umsatzwachstum im Radarbereich, sowohl durch den Anlauf neuer Kundenprojekte als auch den weiteren Hochlauf bestehender Serienproduktionen. Im europäischen sowie chinesischen Markt konnte FORVIA HELLA von einer gestiegenen Nachfrage nach Fahrzeugzugangssystemen profitieren; in China hat sich zudem das Geschäft mit Low Volt-Batteriemanagementsystemen im Zuge von Serienanläufen im Vorjahr erfolgreich entwickelt. Das Operating Income der Business Group Elektronik hat sich auf 269 Millionen Euro verbessert (Vorjahr: 226 Millionen Euro), die Operating Income-Marge steigt auf 7,8 Prozent (Vorjahr: 6,9Prozent).

In der Business Group Licht reduzierte sich der Umsatz um 8,3 Prozent auf 3,7 Milliarden Euro (Vorjahr: 4,0 Milliarden Euro). Dies ist vorrangig auf den Auslauf verschiedener großvolumiger Serienprojekte zurückzuführen, die sich vor allem auf die Umsatzentwicklung im chinesischen sowie im amerikanischen Markt negativ ausgewirkt haben. Zusätzlich haben rückläufige Produktionsvolumina im europäischen Raum die Geschäftsentwicklung des Lichtbereichs erheblich beeinträchtigt und zu geringeren Abrufzahlen geführt. Das Operating Income des Lichtbereichs ist gegenüber dem Vorjahr auf 106 Millionen Euro zurückgegangen (Vorjahr: 126 Millionen Euro), die Operating Income-Marge reduziert sich auf 2,9 Prozent (Vorjahr: 3,2Prozent).

In der Business Group Lifecycle Solutions ist der Umsatz mit 1,0 Milliarden Euro weitgehend konstant geblieben (Vorjahr: 1,0 Milliarden Euro). Das freie Ersatzteilgeschäft hat sich, vor allem im Zusammenhang mit einem erweiterten Angebot im asiatischen Raum, stabil entwickelt. Demgegenüber wurde die Geschäftsentwicklung der Business Group von einer anhaltenden Investitionszurückhaltung im Land- und Baumaschinenbereich sowie im Werkstattgeschäft leicht negativ beeinträchtigt. Das Operating Income ist im Berichtszeitraum auf 109 Millionen Euro gestiegen (Vorjahr: 99 Millionen Euro), die Operating Income-Marge erhöht sich auf 11,1 Prozent (Vorjahr: 9,6 Prozent).

Unternehmensausblick für 2026 und mittelfristige strategische Stoßrichtungen bekanntgegeben

Für das derzeit laufende Geschäftsjahr 2026 (1. Januar bis 31. Dezember 2026) erwartet FORVIA HELLA einen währungsbereinigten Umsatz in der Bandbreite zwischen rund 7,4 und 7,9 Milliarden Euro. Für die Operating Income-Marge geht das Unternehmen von einem Wert zwischen rund 5,4 und 6,0 Prozent aus. Für den Netto Cashflow wird ein Wert von mindestens 1,8 Prozent im Verhältnis zum Umsatz erwartet.

„Auch in 2026 bleibt das Branchenumfeld weiter anspruchsvoll, mit voraussichtlich stagnierenden Produktionsvolumina und ohne positive Impulse aus dem Markt“, sagt CEO Peter Laier. „Wir werden daher unsere Agilität und Innovationsgeschwindigkeit weiter erhöhen, unsere Wettbewerbsfähigkeit konsequent stärken und die regionale Diversifizierung beschleunigen. Im Lichtbereich wollen wir zudem die Transformation weiter vorantreiben und hier die Profitabilität nachhaltig verbessern. In der Elektronik bespielen wir in marktführender Position beispielsweise mit unseren Radarsensoren und intelligenter, komplexer Steuerungselektronik große Markttrends der Mobilität von morgen. In Lifecycle Solutions wollen wir zudem eine zweistellige Ergebnismarge nachhaltig absichern. Zusammenfassend sehen wir auf dieser Basis für unser Geschäft mittelfristig große Zukunftschancen.“

Anlässlich der Veröffentlichung des Unternehmensausblicks findet heute, 10.00 Uhr (CET), eine erläuternde Analysten- und Investorenkonferenz in englischer Sprache statt (Webcast-Link). Die vollständigen und finalen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 werden am 19. März 2026 bekanntgegeben. Am morgigen Dienstag, 24. Februar 2026, 09.30 Uhr (CET) findet zudem der Capital Markets Day 2026 der FORVIA S.E. statt (Link).

