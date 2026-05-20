DocCheck Aktie
WKN DE: A1A6WE / ISIN: DE000A1A6WE6
|
20.05.2026 19:06:13
EQS-News: Vorläufige Zahlen zum ersten Quartal 2026
|
EQS-News: DocCheck AG
/ Schlagwort(e): Quartalsergebnis
Die DocCheck Gruppe (ISIN DE000A1A6WE6) gibt heute vorläufige Zahlen für das erste Quartal 2026 bekannt.
Die Umsatzerlöse der ersten drei Monate 2026 betragen 14,0 Millionen Euro (Vorjahr: 13,4 Millionen Euro). Der daraus erzielte EBIT liegt bei 1,7 bis 1,9 Millionen Euro (Vorjahr: 1,9 Millionen Euro). Die Umsatzentwicklung resultiert aus organischem Wachstum. Der EBIT enthält ein einmaliges Ergebnis in Höhe von 1,1 Millionen Euro aus dem Verkauf von Edelmetallen.
Zum Ende des ersten Quartals 2026 betrugen die Liquiden Mittel des Konzerns 19,4 Millionen Euro (Vorjahr: 22,1 Millionen Euro).
Bezüglich des Ergebnisses pro Aktie kann die Gesellschaft zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussage treffen.
Kontakt:
DocCheck AG
Tanja Mumme
Leiterin Corporate Communications
Vogelsanger Str. 66
D - 50823 Köln
fon: +49(0)221 92053-139
fax: +49(0)221 92053-133
mailto:tanja.mumme@doccheck.com
home:www.doccheck.ag
20.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|DocCheck AG
|Vogelsanger Str. 66
|50823 Köln
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)221 92053-100
|Fax:
|+49 (0)221 92053-133
|E-Mail:
|ir@doccheck.com
|Internet:
|www.doccheck.ag
|ISIN:
|DE000A1A6WE6
|WKN:
|A1A6WE
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2330948
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2330948 20.05.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DocCheck AG
|
20.05.26
|EQS-News: Vorläufige Zahlen zum ersten Quartal 2026 (EQS Group)
|
12.02.26
|EQS-Adhoc: DocCheck Gruppe: Vorläufige Geschäftszahlen 2025 (EQS Group)
|
05.01.26
|EQS-News: DocCheck agency AG erweitert Vorstand (EQS Group)