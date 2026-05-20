WKN DE: A1A6WE / ISIN: DE000A1A6WE6

20.05.2026 19:06:13

EQS-News: Vorläufige Zahlen zum ersten Quartal 2026

EQS-News: DocCheck AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis
Vorläufige Zahlen zum ersten Quartal 2026

20.05.2026 / 19:06 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DocCheck Gruppe (ISIN DE000A1A6WE6) gibt heute vorläufige Zahlen für das erste Quartal 2026 bekannt.

Die Umsatzerlöse der ersten drei Monate 2026 betragen 14,0 Millionen Euro (Vorjahr: 13,4 Millionen Euro). Der daraus erzielte EBIT liegt bei 1,7 bis 1,9 Millionen Euro (Vorjahr: 1,9 Millionen Euro). Die Umsatzentwicklung resultiert aus organischem Wachstum. Der EBIT enthält ein einmaliges Ergebnis in Höhe von 1,1 Millionen Euro aus dem Verkauf von Edelmetallen.

Zum Ende des ersten Quartals 2026 betrugen die Liquiden Mittel des Konzerns 19,4 Millionen Euro (Vorjahr: 22,1 Millionen Euro).

Bezüglich des Ergebnisses pro Aktie kann die Gesellschaft zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussage treffen.


Kontakt:
DocCheck AG
Tanja Mumme
Leiterin Corporate Communications
Vogelsanger Str. 66
D - 50823 Köln
fon: +49(0)221 92053-139
fax: +49(0)221 92053-133
mailto:tanja.mumme@doccheck.com
home:www.doccheck.ag

20.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Sprache: Deutsch
Unternehmen: DocCheck AG
Vogelsanger Str. 66
50823 Köln
Deutschland
Telefon: +49 (0)221 92053-100
Fax: +49 (0)221 92053-133
E-Mail: ir@doccheck.com
Internet: www.doccheck.ag
ISIN: DE000A1A6WE6
WKN: A1A6WE
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2330948

 
