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WKN DE: 585434 / ISIN: DE0005854343
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29.09.2026 11:03:23
EQS-News: Vorstandsmitglied Christian van den Boom nimmt 3 Monate Elternzeit
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EQS-News: ecotel communication ag
/ Schlagwort(e): Personalie
Das Vorstandsmitglied Christian van den Boom wird sich ab dem 15. Oktober 2026 für einen Zeitraum von drei Monaten Elternzeit nehmen. Der Aufsichtsrat hat diesem Wunsch entsprochen und seine Bestellung als Mitglied des Vorstands gemäß § 84 Abs. 3 AktG für den Zeitraum vom 15. Oktober 2026 bis zum 15. Januar 2027 vorübergehend widerrufen. Gleichzeitig hat der Aufsichtsrat die Wiederbestellung von Christian van den Boom mit Wirkung zum 16. Januar 2027 zugesichert.
§ 84 Abs. 3 AktG ermöglicht Vorstandsmitgliedern eine zeitlich begrenzte Auszeit aus persönlichen beziehungsweise familiären Gründen.
Die Aufgaben und Verantwortlichkeiten von Christian van den Boom werden während seiner Abwesenheit innerhalb des Vorstands sowie durch die bestehende Führungsorganisation im CFO-Bereich übernommen. Die Kontinuität des operativen Geschäfts und die Umsetzung der strategischen Unternehmensziele bleiben sichergestellt.
„Wir respektieren den Wunsch von Christian van den Boom, sich für einen begrenzten Zeitraum seiner Familie zu widmen, und unterstützen diesen Schritt ausdrücklich. Gleichzeitig ist sichergestellt, dass seine Aufgaben während seiner Abwesenheit innerhalb der bestehenden Organisation übernommen werden“, erklärt der Aufsichtsratsvorsitzende Uwe Nickl.
29.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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|EQS News ID:
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