R. Stahl Aktie
WKN DE: A1PHBB / ISIN: DE000A1PHBB5
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26.05.2026 16:15:04
EQS-News: Vorstandsmitglied Dr. Claus Bischoff legt sein Amt als Vorstand auf eigenen Wunsch und aus persönlichen Gründen nieder und scheidet im Einvernehmen zum 31. Mai 2026 aus
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EQS-News: R. Stahl AG
/ Schlagwort(e): Personalie
Vorstandsmitglied Dr. Claus Bischoff legt sein Amt als Vorstand auf eigenen Wunsch und aus persönlichen Gründen nieder und scheidet im Einvernehmen zum 31. Mai 2026 aus
Vorstandsmitglied Herr Tobias Popp wird das von Herrn Dr. Bischoff verantwortete Ressort bis auf Weiteres übernehmen.
Der Aufsichtsrat hat bereits Schritte zur weiteren Nachfolgeplanung eingeleitet.
Der Aufsichtsrats dankt Herrn Dr. Bischoff für sein großes Engagement für die R. STAHL AG, insbesondere für die begonnene wirtschaftliche Stabilisierung des Unternehmens sowie für die Erarbeitung und das Aufsetzen des Zukunftsprogramms Nexus zur Unternehmensentwicklung. Mit diesem Programm hat Herr Dr. Bischoff eine Basis für eine zukunftsfähige Marktpositionierung, Portfolioausrichtung, Strukturentwicklung sowie für eine nachhaltige Internationalisierung des Unternehmens geschaffen. Das Zukunftsprogramms NEXUS wird von Vorstand Tobias Popp in kontinuierlicher Abstimmung mit dem Aufsichtsrat fortgesetzt und im Hinblick auf sich schnell verändernde Rahmenbedingungen weiterentwickelt.
Der Aufsichtsrat bedauert das Ausscheiden von Herrn Dr. Bischoff und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute und weiterhin viel Erfolg.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Die Inhalte dieser Information sprechen alle Geschlechter gleichermaßen an. Lediglich aus Gründen der Lesbarkeit und ohne jede Diskriminierungsabsicht wird die männliche Form verwendet. Damit sind alle Geschlechter einbezogen.
Kontakt:R. STAHL AG
Judith Schäuble
Director Corporate Communications & Investor Relations
Am Bahnhof 30
74638 Waldenburg (Württ.)
Deutschland
Tel. +49 7942 943-1396
investornews@r-stahl.com
26.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|R. Stahl AG
|Am Bahnhof 30
|74638 Waldenburg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (7942) 943-0
|E-Mail:
|investornews@stahl.de
|Internet:
|www.r-stahl.com
|ISIN:
|DE000A1PHBB5
|WKN:
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