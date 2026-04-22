Vossloh Aktie

Vossloh für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766710 / ISIN: DE0007667107

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
22.04.2026 10:00:03

EQS-News: Vossloh beliefert Bahnprojekt in Tansania

EQS-News: Vossloh Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Auftragseingänge
Vossloh beliefert Bahnprojekt in Tansania

22.04.2026 / 10:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Vossloh beliefert Bahnprojekt in Tansania
Weichen und Befestigungssysteme für neue Verbindung

Für den Neubau einer Eisenbahnlinie im afrikanischen Tansania liefert Vossloh Weichen und Befestigungssysteme. Die Strecke wird die Metropole Daressalaam an der Ostküste mit dem Victoriasee im Landesinneren verbinden. Vossloh hat den Zuschlag für die Abschnitte 3 und 4 erhalten. Der Wert der Aufträge beträgt rund 30 Millionen Euro.

Die Teilstücke Makutupora-Tabora und Tabora-Isaka umfassen eine Strecke von 424 Kilometern. Für diese Abschnitte liefert Vossloh rund 130 Weichen und 840.000 Schwellensätze zur Schienenbefestigung. Die Weichen werden im schwedischen Ystad gefertigt, die Befestigungssysteme kommen aus Vosslohs „Fabrik der Zukunft“ in Werdohl.

Der Bau der Strecke wird vom Baukonzern Yapi Merkezi im Auftrag der Tanzania Railways Corporation durchgeführt und ist Teil des umfassenden Projekts zum Aufbau eines elektrifizierten Normalspur-Bahnsystems in Tansania. Damit sollen Reisezeiten deutlich verkürzt und perspektivisch die Nachbarländer angebunden werden, um den regionalen Handel zu stärken.

„Dieses ehrgeizige Bahnprojekt ist ein Entwicklungsmotor für Ostafrika“, sagt Oliver Schuster, CEO der Vossloh AG. „Wir sind stolz, zu diesem wichtigen Vorhaben einen Beitrag zu leisten.“

Kontaktdaten für die Medien:
Ivo Banek
E-Mail: Presse@vossloh.com

Kontaktdaten für Investoren:
Dr. Daniel Gavranovic
E-Mail: Investor.relations@vossloh.com

Telefon: +49 (0) 23 92 / 52-609

Über Vossloh:

Vossloh ist ein börsennotiertes Technologieunternehmen für Schieneninfrastruktur mit Hauptsitz in Deutschland, dessen Produkte und Dienstleistungen in mehr als 100 Ländern zum Einsatz kommen.

Auf der Grundlage von 140 Jahren Erfahrung bietet Vossloh Schienenbefestigungssysteme, Betonschwellen, Weichen und Kreuzungen, Dienstleistungen sowie digitale Lösungen für die Zustandsüberwachung und vorausschauende Instandhaltung an, für konventionelle, Hochgeschwindigkeits-, Schwerlast- und Stadtbahnnetze.

Vossloh beschäftigt rund 5.500 Mitarbeiter und betreibt mehr als 60 Produktionsstandorte weltweit. Der Konzern erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 1,3 Milliarden Euro.


22.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Vossloh Aktiengesellschaft
Vosslohstr. 4
58791 Werdohl
Deutschland
Telefon: +49 (0)2392 52 - 359
Fax: +49 (0)2392 52 - 219
E-Mail: investor.relations@vossloh.com
Internet: www.vossloh.com
ISIN: DE0007667107
WKN: 766710
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2312586

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2312586  22.04.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Vossloh AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Vossloh AG

mehr Analysen
24.03.26 Vossloh Buy Deutsche Bank AG
24.03.26 Vossloh Hold Warburg Research
09.03.26 Vossloh Buy Deutsche Bank AG
27.11.25 Vossloh Hold Jefferies & Company Inc.
04.11.25 Vossloh Hold Warburg Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Vossloh AG 76,70 -0,71% Vossloh AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 16: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 16
18.04.26 KW 16: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.04.26 KW 16: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nahost-Krise bleibt im Fokus: ATX und DAX tiefer -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich am Mittwoch abwärts. Die Börsen in Fernost schlugen zur Wochenmitte unterschiedliche Richtungen ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen