Vossloh Aktie
WKN: 766710 / ISIN: DE0007667107
|
15.09.2026 10:00:23
EQS-News: Vossloh ergänzt digitales Portfolio mit RTI
|
EQS-News: Vossloh Aktiengesellschaft
/ Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen
Vossloh ergänzt digitales Portfolio mit RTI
Übernahme von Rail Technology International erfolgt
Vossloh übernimmt die australische Rail Technology International Pty Ltd (RTI), einen Spezialisten für automatisierte Schieneninspektion. Mit der Akquisition erweitert Vossloh sein Angebot von Lösungen zur Zustandsbewertung von Schienen sowie seine Daten- und Analysekompetenz.
RTI setzt Ultraschall und Wirbelstrommessungen zur frühzeitigen Erkennung innerer und oberflächennaher Schädigungen der Schiene ein. Speziell entwickelte Software übernimmt die Visualisierung und Auswertung der Daten. Die Systeme können auf geländegängigen Zweiwegefahrzeugen, Inspektionszügen oder Prüfwagen eingesetzt werden. Das ermöglicht eine Datenerfassung während des laufenden Betriebs und schafft damit eine wesentliche Grundlage für vorausschauende Instandhaltung.
„Die intelligenten Inspektions- und Datentechnologien von RTI sind eine perfekte Ergänzung unseres digitalen Portfolios“ sagt Oliver Schuster, Vorstandsvorsitzender der Vossloh AG. „In Verbindung mit unserer Instandhaltungskompetenz können wir unseren Kunden damit künftig noch effizientere vorausschauende Lösungen anbieten.“
RTI mit Sitz in Melbourne, Australien, wurde 1988 gegründet und beschäftigt rund 50 Mitarbeitende. Das Unternehmen ist international als Anbieter von Inspektionssystemen und Dienstleistungen für die Schieneninfrastruktur tätig.
Die Übernahme von RTI ist ein weiterer Schritt in Vosslohs Digitaloffensive. Erst im August hatte Vossloh den LiDAR-Spezialisten Cordel übernommen.
Kontaktdaten für die Medien:
Kontaktdaten für Investoren:
Telefon: +49 (0) 23 92 / 52-609
Über Vossloh:
Vossloh ist ein börsennotiertes Technologieunternehmen für Schieneninfrastruktur mit Hauptsitz in Deutschland, dessen Produkte und Dienstleistungen in mehr als 100 Ländern zum Einsatz kommen.
Auf der Grundlage von 140 Jahren Erfahrung bietet Vossloh Schienenbefestigungssysteme, Betonschwellen, Weichen und Kreuzungen, Dienstleistungen sowie digitale Lösungen für die Zustandsüberwachung und vorausschauende Instandhaltung an, für konventionelle, Hochgeschwindigkeits-, Schwerlast- und Stadtbahnnetze.
Vossloh beschäftigt rund 5.500 Mitarbeiter und betreibt mehr als 60 Produktionsstandorte weltweit. Der Konzern erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 1,3 Milliarden Euro.
15.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Vossloh Aktiengesellschaft
|Vosslohstr. 4
|58791 Werdohl
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)2392 52 - 359
|Fax:
|+49 (0)2392 52 - 219
|E-Mail:
|investor.relations@vossloh.com
|Internet:
|www.vossloh.com
|ISIN:
|DE0007667107
|WKN:
|766710
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|5299003HAEOUVX3HWX43
|EQS News ID:
|2399178
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2399178 15.09.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Vossloh AG
|
10:00
|EQS-News: Vossloh broadens its digital portfolio with RTI (EQS Group)
|
10:00
|EQS-News: Vossloh ergänzt digitales Portfolio mit RTI (EQS Group)
|
10.09.26
|Schwache Performance in Frankfurt: SDAX zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
09.09.26
|EQS-PVR: Vossloh Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
09.09.26
|EQS-PVR: Vossloh Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
08.09.26
|EQS-News: DB remains committed to High Speed Grinding (EQS Group)
|
08.09.26
|EQS-News: DB setzt weiter auf Hochgeschwindigkeitsschleifen (EQS Group)
|
26.08.26
|Börse Frankfurt: SDAX beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu Vossloh AG
|27.07.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|23.07.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|23.07.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|06.07.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|28.05.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|24.04.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|23.07.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.04.26
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|24.04.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Vossloh AG
|56,60
|-0,09%