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06.05.2026 15:11:04

EQS-News: Vossloh erhöht Dividende nach Rekordjahr

EQS-News: Vossloh Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Hauptversammlung
Vossloh erhöht Dividende nach Rekordjahr

06.05.2026 / 15:11 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Vossloh erhöht Dividende nach Rekordjahr

Vorstand kündigt auf der Hauptversammlung Digital-Offensive an

Nach dem erfolgreichen Geschäftsjahr 2025 erhöht die Vossloh AG die Dividende auf 1,15 Euro je Aktie (Vorjahr: 1,10 Euro). Auf der Hauptversammlung am Mittwoch in Düsseldorf präsentierte der Vorstand die Geschäftsergebnisse und kündigte einen weiteren Ausbau des Digitalgeschäfts an.

Mit Rekorden bei Umsatz und Auftragslage war 2025 ein überaus erfolgreiches Jahr für Vossloh. Die Umsatzerlöse stiegen auf 1,34 Milliarden Euro, das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) auf 111,9 Millionen Euro. Im Geschäftsjahr 2025 verbuchte Vossloh Auftragseingänge in Höhe von 1,4 Milliarden Euro, der Auftragsbestand überschritt zum Jahresende erstmals die Marke von einer Milliarde Euro und erreichte zum Ende des ersten Quartals 2026 mit 1,1 Milliarden Euro ein neues Allzeithoch.

Vossloh sei „international für Bahnnetzbetreiber erste Wahl“, sagte der Vorstandsvorsitzende Oliver Schuster auf der Hauptversammlung. In den vergangenen Jahren habe Vossloh konsequent die Weichen auf Digitalisierung gestellt. „2026 wird ein entscheidendes Jahr für unser Unternehmen auf diesem Weg.“ Schuster verwies auf die Hybridanleihe in Höhe von 250 Millionen Euro, die Vossloh Anfang des Jahres aufgenommen hatte. Das Geld solle hauptsächlich für Zukäufe von digitaler Kompetenz verwendet werden.

„Das Marktumfeld ist weiterhin sehr gut, die Auftragspipeline ist mehr als ordentlich gefüllt“, sagte Finanzvorstand Thomas Triska. Vossloh wolle seine Position als führender System- und Lösungsanbieter für Bahninfrastruktur weiter ausbauen. „Dabei setzen wir auf nachhaltiges Wachstum aus eigener Kraft, ergänzt durch gezielte Akquisitionen, wann immer sie strategisch sinnvoll sind.“

Auf der Hauptversammlung in der Düsseldorfer Stadthalle waren 72,28 Prozent des Grundkapitals vertreten. Die Aktionäre stimmten allen vorgeschlagenen Tagesordnungspunkten mit deutlicher Mehrheit zu und erteilten Vorstand und Aufsichtsrat Entlastung. Die BDO Wirtschaftsprüfungsgesellschaft AG wurde als Prüfer für den Abschlussbericht und die Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2026 bestellt.

Kontaktdaten für die Medien:
Ivo Banek
E-Mail: Presse@vossloh.com

Kontaktdaten für Investoren:
Dr. Daniel Gavranovic
E-Mail: Investor.relations@vossloh.com

Telefon: +49 (0) 23 92 / 52-609

Über Vossloh:

Vossloh ist ein börsennotiertes Technologieunternehmen für Schieneninfrastruktur mit Hauptsitz in Deutschland, dessen Produkte und Dienstleistungen in mehr als 100 Ländern zum Einsatz kommen.

Auf der Grundlage von 140 Jahren Erfahrung bietet Vossloh Schienenbefestigungssysteme, Betonschwellen, Weichen und Kreuzungen, Dienstleistungen sowie digitale Lösungen für die Zustandsüberwachung und vorausschauende Instandhaltung an, für konventionelle, Hochgeschwindigkeits-, Schwerlast- und Stadtbahnnetze.

Vossloh beschäftigt rund 5.500 Mitarbeiter und betreibt mehr als 60 Produktionsstandorte weltweit. Der Konzern erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 1,3 Milliarden Euro.

 


06.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Vossloh Aktiengesellschaft
Vosslohstr. 4
58791 Werdohl
Deutschland
Telefon: +49 (0)2392 52 - 359
Fax: +49 (0)2392 52 - 219
E-Mail: investor.relations@vossloh.com
Internet: www.vossloh.com
ISIN: DE0007667107
WKN: 766710
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
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2322552  06.05.2026 CET/CEST

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