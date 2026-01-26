EQS-News:  Vossloh platziert Hybridanleihe über 250 Mio.€

EQS-News: Vossloh Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Finanzierung

Vossloh platziert Hybridanleihe über 250 Mio.€

Hohe Nachfrage, Kupon am unteren Ende der Vermarktungsspanne

Deutlich erhöhter finanzieller Handlungsspielraum

Mittel unter anderem vorgesehen für die weitere Stärkung der digitalen Kompetenz

Die Vossloh AG hat erfolgreich eine Hybridanleihe in Höhe von 250 Mio.€ platziert. Die Emission war mehrfach überzeichnet, die hohe Nachfrage seitens institutioneller Investoren ist ein großer Vertrauensbeweis in die strategische Ausrichtung des Unternehmens. Mit der Platzierung der Anleihe schafft Vossloh die finanzielle Grundlage, um insbesondere seine digitalen Kompetenzen rund um den Fahrweg Schiene, auch durch Zukäufe von Unternehmen beziehungsweise Anteilen an Unternehmen, weiter auszubauen. Der Kupon liegt bei 5,375 % und damit im unteren Bereich der Vermarktungsspanne. Die Anleihe hat eine unbestimmte Laufzeit, ist nur durch Vossloh und erstmals nach fünf Jahren kündbar und wird gemäß IFRS vollständig als Eigenkapital ausgewiesen.

Die Mittel sollen vorrangig eingesetzt werden, um Expertise im Bereich der digitalbasierten Services rund um den Fahrweg Schiene zu erweitern. Dazu gehören insbesondere innovative Methoden der Erhebung, Verarbeitung und Analyse von Infrastrukturzustandsdaten, bei denen Sensorik, Bilddaten und KI-gestützte Verfahren sowie Asset-Management-Lösungen mit umfangreichen Datenbeständen eine immer wichtigere Rolle spielen. Diese Fähigkeiten ermöglichen es Vossloh, Betreiber bei der Planung, Steuerung und Instandhaltung ihres Netzes noch präziser zu unterstützen – mit Lösungen, die systemorientiert, effizient und vorausschauend sind.

Dr. Thomas Triska, Finanzvorstand der Vossloh AG: „Mit der erfolgreichen Platzierung haben wir unsere Konzernfinanzierung mittelfristig abgesichert und schaffen gleichzeitig die Grundlage, um unsere Kompetenzen entlang des Fahrwegs Schiene gezielt zu erweitern. In einer Branche, in der datenbasierte Lösungen und ganzheitliches Systemverständnis immer wichtiger werden, ist dies ein entscheidender Schritt zur Stärkung des Bestandsgeschäfts und für die zukünftige Positionierung von Vossloh.“

Vossloh hat im Zuge der neuen Emission von der ersten Kündigungsmöglichkeit der im Jahr 2021 begebenen Hybridanleihe Gebrauch gemacht. Die Rückzahlung der Anleihe in Höhe von 150 Mio.€ erfolgt im Februar 2026.

Jefferies fungierte als Global Coordinator und Manager bei der Platzierung der Hybridanleihe für Vossloh.

Kontaktdaten für die Medien:

Ivo Banek

E-Mail: Presse@vossloh.com

Kontaktdaten für Investoren:

Dr. Daniel Gavranovic

E-Mail: Investor.relations@vossloh.com

Telefon: +49 (0) 23 92 / 52-609

Über Vossloh:

Vossloh ist ein weltweit agierender Technologiekonzern, der seit 140 Jahren für Qualität, Sicherheit, Kundenorientierung, Zuverlässigkeit und Innovationskraft steht. Mit seinem umfassenden Angebot an Produkten und Dienstleistungen rund um den Fahrweg Schiene zählt Vossloh zu den Weltmarktführern in diesem Bereich. Vossloh bietet ein einzigartig breites Leistungsspektrum unter einem Dach an: Schienenbefestigungssysteme, Betonschwellen, Weichensysteme und Kreuzungen sowie innovative und zunehmend digitalbasierte Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Schienen und Weichen. Vossloh nutzt das systemische Fahrwegverständnis, um das zentrale Kundenbedürfnis "Verfügbarkeit des Fahrwegs Schiene" zu adressieren.

Vossloh Produkte und Services sind in mehr als 100 Ländern im Einsatz. Mit etwa 80 Konzerngesellschaften in knapp 30 Ländern und über 40 Produktionsstandorten ist Vossloh weltweit vor Ort aktiv. Vossloh bekennt sich zu einer nachhaltigen Unternehmensführung und zum Klimaschutz und leistet mit seinen Produkten und Dienstleistungen einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Mobilität von Menschen und Gütern.

Die Konzernaktivitäten sind in den drei Geschäftsbereichen Core Components, Customized Modules und Lifecycle Solutions gegliedert. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte Vossloh mit etwa 4.200 Mitarbeitenden einen Umsatz von 1.209,6 Mio.€.

