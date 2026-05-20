EQS-News: Vossloh stärkt Weichenproduktion in Schweden

EQS-News: Vossloh Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Sonstiges

Vossloh stärkt Weichenproduktion in Schweden



20.05.2026 / 14:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Vossloh stärkt Weichenproduktion in Schweden

Neues Werk mit automatisierter Montage eröffnet

Im schwedischen Sannahed hat Vossloh ein neues Weichenwerk in Betrieb genommen. Die Anlage markiert einen Technologiesprung in der Weichenfertigung: Vossloh setzt hier erstmals eine automatisierte Montagelinie mit robotergestützter Schwellenverlegung ein. In dem neuen Werk können bis zu 900 Weichen jährlich produziert werden.

„Schwedens erste neue Weichenfabrik seit über einem Jahrhundert ist ein bedeutender Meilenstein für das schwedische Eisenbahnsystem“, sagte der schwedische Infrastrukturminister Andreas Carlson bei der Einweihung am Mittwoch. „Sie ist ein gutes Beispiel für die Zusammenarbeit in der Eisenbahnbranche und absolut unverzichtbar, um Engpässe zu beseitigen, die Widerstandsfähigkeit zu stärken und die Arbeiten zur Beseitigung des über lange Zeit entstandenen Wartungsrückstands fortzusetzen.“

„Heute eröffnen wir mehr als nur eine neue Produktionsstätte für Weichen“, sagte Roberto Maiorana, Generaldirektor der schwedischen Verkehrsbehörde Trafikverket. „Dies ist ein wesentlicher Bestandteil der industriellen Kapazitäten, die Schweden benötigt, um den Rückstand bei der Instandhaltung des Schienennetzes aufzuholen.“

Die Weichen werden in Sannahed auf einem Förderband an fünf aufeinanderfolgenden Stationen montiert. Ein Roboterarm setzt die Schwellen ein, und anschließend wird die Weiche in der 150 Meter langen Halle Schritt für Schritt aufgebaut. Der automatisierte Prozess ersetzt viele der traditionell manuell ausgeführten Arbeitsschritte bei der Weichenfertigung.

„Sannahed setzt neue Standards in Automatisierung, Qualität und Kapazität“, sagte Oliver Schuster, CEO der Vossloh AG, bei der Eröffnung am Mittwoch. „Das neue Werk verbindet industrielle Weichenproduktion mit digitalem Lebenszyklusmanagement, etwa mithilfe digitaler Zwillinge der Weichen.“

Eine eigene Halle in Sannahed ist für Spezialanfertigungen und für die Aus- und Weiterbildung von Fachkräften vorgesehen.

Sannahed liegt in Mittelschweden, zwischen Kumla und Hallsberg, am wichtigsten Eisenbahnknoten des Landes. Das neue Werk ersetzt die Produktionsstätte im nahegelegenen Örebro, wo seit 1914 Weichen für das schwedische Bahnnetz sowie die nordischen Nachbarländer gefertigt worden waren.

An der Eröffnungsfeier am Mittwoch nahmen rund 210 Gäste aus Wirtschaft und Politik teil, darunter viele internationale Gäste.

Kontaktdaten für die Medien:

Ivo Banek

E-Mail: Presse@vossloh.com

Kontaktdaten für Investoren:

Dr. Daniel Gavranovic

E-Mail: Investor.relations@vossloh.com

Telefon: +49 (0) 23 92 / 52-609

Über Vossloh:

Vossloh ist ein börsennotiertes Technologieunternehmen für Schieneninfrastruktur mit Hauptsitz in Deutschland, dessen Produkte und Dienstleistungen in mehr als 100 Ländern zum Einsatz kommen.

Auf der Grundlage von 140 Jahren Erfahrung bietet Vossloh Schienenbefestigungssysteme, Betonschwellen, Weichen und Kreuzungen, Dienstleistungen sowie digitale Lösungen für die Zustandsüberwachung und vorausschauende Instandhaltung an, für konventionelle, Hochgeschwindigkeits-, Schwerlast- und Stadtbahnnetze.

Vossloh beschäftigt rund 5.500 Mitarbeiter und betreibt mehr als 60 Produktionsstandorte weltweit. Der Konzern erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 1,3 Milliarden Euro.