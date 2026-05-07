Wacker Neuson Aktie
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07.05.2026 07:00:14
EQS-News: Wacker Neuson Group: erstes Quartal 2026 zeigt starken Jahresauftakt
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EQS-News: Wacker Neuson SE
/ Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung
Wacker Neuson Group: erstes Quartal 2026 zeigt starken Jahresauftakt
München, 7. Mai 2026 – Die Ergebnisse des ersten Quartals 2026 spiegeln die seit Ende 2025 spürbar verbesserte Auftragslage wider. Nachdem das Vorjahr noch von einer schwachen Nachfrage geprägt war, zeigte sich insbesondere in der Region Europa bereits im zweiten Halbjahr 2025 eine deutliche Belebung. Zu Beginn des Geschäftsjahres 2026 setzte sich der positive Trend fort, insbesondere dank der starken Entwicklung im Segment der Kompaktmaschinen. Damit startete die Wacker Neuson Group erfolgreich in das Jahr 2026.
„Die spürbare Erholung in unserem europäischen Kernmarkt sowie die gestiegene Nachfrage nach unseren Kompaktmaschinen ermöglichen der Wacker Neuson Group einen soliden Start in das Jahr 2026. Es ist uns darüber hinaus gelungen, die geplanten Effizienzmaßnahmen umzusetzen und unsere Ertragskraft wieder deutlich zu steigern. Wir blicken nun zuversichtlich auf den weiteren Jahresverlauf und bestätigen unsere Prognose für das Gesamtjahr“, erklärt Dr. Karl Tragl, Vorstandsvorsitzender der Wacker Neuson Group.
Ergebnisse des ersten Quartals 2026 im Detail:
Guter Start in das Geschäftsjahr 2026 – Prognose bestätigt
Die Wacker Neuson Group verzeichnete einen erfolgreichen Auftakt in das Geschäftsjahr 2026. Ungeachtet dessen bleibt das globale Marktumfeld durch geopolitische Spannungen und wirtschaftliche Unsicherheiten volatil. Nach einer zweijährigen Phase der Stagnation und Korrektur hält der Vorstand an seiner Prognose eines leichten Marktaufschwungs im weiteren Jahresverlauf 2026 fest. Wesentliche Treiber für die Belebung des operativen Geschäfts sind positive Impulse aus europäischen Infrastruktur- und Modernisierungsprogrammen sowie eine – trotz US-Zöllen – robuste Nachfrage in Nordamerika. Die Wacker Neuson Group rechnet daher mit einem moderaten Umsatzanstieg sowie einer Verbesserung der EBIT-Marge im Vergleich zum Geschäftsjahr 2025. Unter Berücksichtigung der genannten gesamtwirtschaftlichen und branchenspezifischen Rahmenbedingungen sowie der sich für die Wacker Neuson Group ergebenden Chancen und Risiken geht der Vorstand für das Geschäftsjahr 2026 von einem Umsatz zwischen 2.200 Mio. Euro und 2.400 Mio. Euro aus. Die EBIT-Marge wird in einer Bandbreite von 6,5 Prozent bis 7,5 Prozent erwartet. Bei der Net-Working-Capital-Quote geht der Vorstand weiterhin davon aus, eine Quote von unter 30 Prozent zu erreichen und damit unterhalb der strategischen Quote von 30 Prozent zu bleiben. Für das Geschäftsjahr 2026 sind ferner Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte in Höhe von rund 70 Mio. Euro bis rund 90 Mio. Euro vorgesehen.
Kennzahlen der Wacker Neuson Group
Earnings Call und Webcast
Am 7. Mai 2026 findet um 13:00 Uhr MESZ für institutionelle Investoren und Analysten ein Earnings Call und Webcast zur Präsentation der Geschäftszahlen Q1/2026 mit anschließender Q&A-Session statt.
Eine Registrierung zur Veranstaltung ist nach Kontaktaufnahme unter ir@wackerneuson.com möglich.
Ein Replay wird später auf der Website der Wacker Neuson Group zur Verfügung stehen.
Kontakt:
Wacker Neuson SE
Peer Schlinkmann
Investor Relations
Preußenstraße 41
80809 München
Tel. +49-(0)89-35402-1823
ir@wackerneuson.com
www.wackerneusongroup.com
Die vollständige Quartalsmitteilung der Wacker Neuson Group für das erste Quartal 2026 ist verfügbar unter: https://wackerneusongroup.com/investor-relations
Bildmaterial der Wacker Neuson Group ist verfügbar unter: https://wackerneusongroup.com/konzern/pressemeldungen
Die Wacker Neuson Group ist ein international tätiger Unternehmensverbund mit rund 5.800 Mitarbeitenden. Im Geschäftsjahr 2025 lag der Umsatz bei rund 2,2 Mrd. Euro. Als ein führender Hersteller von Baugeräten und Kompaktmaschinen bietet der Konzern seinen Kunden weltweit ein breites Produktprogramm, umfangreiche Service- und Dienstleistungsangebote sowie eine leistungsfähige Ersatzteilversorgung. Das Angebot richtet sich vor allem an Kunden aus dem Bauhauptgewerbe, dem Garten- und Landschaftsbau, der Landwirtschaft, den Kommunen und der Recyclingbranche sowie an Bahnbetriebe und Industrieunternehmen. Zur Unternehmensgruppe gehören die Produktmarken Wacker Neuson, Kramer, Weidemann und Enar. Die Aktie der Wacker Neuson SE wird im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt (ISIN: DE000WACK012, WKN: WACK01) und ist im SDAX der Deutschen Börse gelistet.
07.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Wacker Neuson SE
|Preußenstr. 41
|80809 München
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|E-Mail:
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|Internet:
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|WKN:
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