EQS-News: Wacker Neuson Group verbessert sich im dritten Quartal weiter und präzisiert die Jahresprognose 2025

München, 13. November 2025 – Die Wacker Neuson Group, ein führender Hersteller von Baugeräten und Kompaktmaschinen, hat heute die Finanzmitteilung für die ersten neun Monate des Jahres 2025 veröffentlicht. Die Wacker Neuson Group hat die operative Erholung in Q3/2025 fortgesetzt und konnte trotz des anspruchsvollen gesamtwirtschaftlichen Umfelds EBIT-Marge und Umsatz im dritten Quartal dieses Jahres gegenüber dem Vorjahr verbessern.
Der Umsatz stieg im dritten Quartal 2025 um 6,3 Prozent auf 550,3 Mio. € und die EBIT-Marge verbesserte sich auf 7,5 Prozent und lag 2,7 Prozentpunkte über dem Vorjahr (Q3/2024: 4,8 Prozent). Dieser Ergebnisanstieg wurde durch die Umsatzsteigerung und Reduktion operativer Kosten im Vergleich zum Vorjahr erreicht. Dennoch konnte diese positive Dynamik das schwache erste Quartal nicht vollständig kompensieren, wodurch die EBIT-Marge der ersten neun Monate des Jahres 2025 6,0 Prozent erreichte und somit leicht unter Vorjahr lag (9M/2024: 6,3 Prozent). Nach den ersten neun Monaten lag der Umsatz bei 1.625,2 Mio. Euro, was einem Rückgang von 5,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht (9M/2024: 1.722,4 Mio. Euro).
Der Free Cashflow war erneut positiv aufgrund des positiven Cashflows aus operativer Geschäftstätigkeit und des stabilen Net Working Capitals und erreichte 115,8 Mio. Euro (9M/2024: 91,5 Mio. Euro).
„Die anhaltende gesamtwirtschaftliche und geopolitische Unsicherheit hält an und verzögert die Erholung der Märkte. Die US-Zollproblematik beginnt sich darüber hinaus im letzten Quartal auszuwirken. Aus diesen Gründen haben wir unsere Jahresprognose präzisiert. Dennoch konnten wir unsere Profitabilität in den letzten Quartalen steigern. Wir arbeiten weiter an der Reduktion unserer Kosten und blicken mit Zuversicht auf Wachstum im Jahr 2026“, kommentiert der Vorstandsvorsitzende Dr. Karl Tragl.
Ergebnisse der ersten neun Monate 2025 im Detail:
Prognose für das Geschäftsjahr 2025 präzisiert
Vor dem Hintergrund der langsamer als erwarteten Erholung des Marktes sowie gestiegener Zollkosten und einer signifikant schwächeren Marktnachfrage in den USA hat der Vorstand beschlossen, die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2025 zu präzisieren. Erwartet wird nun ein Konzernumsatz zwischen 2.150 Mio. Euro und 2.250 Mio. Euro (zuvor: 2.100 bis 2.300 Mio. Euro) sowie eine EBIT-Marge zwischen 6,5 und 6,8 Prozent (zuvor: zwischen 6,5 und 7,5 Prozent). Darüber hinaus werden für das Gesamtjahr 2025 Investitionen in Höhe von 80 Mio. Euro (zuvor: 100 Mio. Euro) und zum Jahresende 2025 eine Net-Working-Capital-Quote von 34 Prozent (zuvor: 30 Prozent) erwartet. Die Prognose bildet die Geschäftsentwicklung der ersten neun Monate des Jahres 2025 ab und berücksichtigt die aus heutiger Sicht möglichen Veränderungen der konjunkturellen Rahmenbedingungen im vierten Quartal 2025 sowie einer nur geringen Beeinträchtigung der Produktion durch die Nexperia-Lieferketten-Problematik.
Kennzahlen der Wacker Neuson Group
Earnings Call und Webcast
Am 13. November 2025 findet um 13:00 Uhr MEZ für institutionelle Investoren und Analysten ein Earnings Call und Webcast zur Präsentation der Geschäftszahlen Q3/2025 mit anschließender Q&A-Session statt.
Eine Registrierung zur Veranstaltung ist nach Kontaktaufnahme unter ir@wackerneuson.com möglich.
Ein Replay wird im Tagesverlauf auf der Website der Wacker Neuson Group zur Verfügung stehen.
Die vollständige Quartalsmitteilung Q3/2025 der Wacker Neuson Group ist unter folgendem Link verfügbar: https://wackerneusongroup.com/investor-relations
Bildmaterial der Wacker Neuson Group ist verfügbar unter:
Die WackerNeusonGroup ist ein international tätiger Unternehmensverbund mit rund 6.000 Mitarbeitenden. Als ein führender Hersteller von Baugeräten und Kompaktmaschinen bietet der Konzern seinen Kunden weltweit ein breites Produktprogramm, umfangreiche Service- und Dienstleistungsangebote sowie eine leistungsfähige Ersatzteilversorgung. Das Angebot richtet sich vor allem an Kunden aus dem Bauhauptgewerbe, dem Garten- und Landschaftsbau, der Landwirtschaft, den Kommunen und der Recyclingbranche sowie an Bahnbetriebe und Industrieunternehmen. Zur Unternehmensgruppe gehören die Produktmarken WackerNeuson, Kramer und Weidemann. Die Aktie der Wacker Neuson SE wird im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt (ISIN: DE000WACK012, WKN: WACK01) und ist im SDAX der Deutschen Börse gelistet.
