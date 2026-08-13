Wacker Neuson Aktie
WKN DE: WACK01 / ISIN: DE000WACK012
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13.08.2026 07:00:04
EQS-News: Wacker Neuson Group veröffentlicht Halbjahresbericht 2026 und bestätigt angehobene Jahresprognose
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EQS-News: Wacker Neuson SE
/ Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis
Wacker Neuson Group veröffentlicht Halbjahresbericht 2026 und bestätigt angehobene Jahresprognose
Im ersten Halbjahr 2026 erzielte die Wacker Neuson Group einen Konzernumsatz in Höhe von 1.256,5 Mio. Euro, was einem Anstieg von 16,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht (H1/2025: 1.074,9 Mio. Euro). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) erhöhte sich auf 104,7 Mio. Euro und lag damit 86,6 Prozent über dem Vorjahr (H1/2025: 56,1 Mio. Euro). Die EBIT-Marge verbesserte sich deutlich auf 8,3 Prozent (H1/2025: 5,2 Prozent). Im zweiten Quartal 2026 lag die EBIT-Marge bei 9,5 Prozent und damit sowohl über dem Vorjahresquartal als auch über dem Niveau des ersten Quartals 2026. Wesentlicher Treiber dieser Entwicklung war das starke Umsatzwachstum bei nahezu unveränderten operativen Kosten.
"Das erste Halbjahr 2026 markiert für die Wacker Neuson Group eine deutliche operative Verbesserung. Unser Umsatzwachstum führte zu einer überproportionalen Steigerung der Profitabilität. Besonders erfreulich war die Entwicklung unseres Kompaktmaschinengeschäfts, die robuste Nachfrage in Europa und Nordamerika sowie das starke Wachstum im Landwirtschaftsgeschäft. Nachdem sich die Auftragsdynamik zuletzt etwas abgeschwächt hat und geopolitische Unsicherheiten bestehen bleiben, sind wir nach dem starken ersten Halbjahr vorsichtig optimistisch für die kommenden Monate. Vor diesem Hintergrund bestätigen wir die am 17. Juli angehobene Jahresprognose 2026“, kommentiert Dr. Karl Tragl, Vorstandsvorsitzender der Wacker Neuson Group.
Ergebnisse des ersten Halbjahres 2026 im Detail
Angehobene Jahresprognose 2026 bestätigt
Auf Basis der starken Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2026 hatte die Wacker Neuson Group am 17. Juli 2026 ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2026 angehoben. Der Vorstand bestätigt diese Prognose unverändert. Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet die Wacker Neuson Group weiterhin einen Konzernumsatz zwischen 2.300 Mio. Euro und 2.400 Mio. Euro sowie eine EBIT-Marge zwischen 7,0 Prozent und 8,0 Prozent. Gleichzeitig berücksichtigt die Prognose eine gegenüber dem ersten Halbjahr schwächere bis stabile Umsatzentwicklung im zweiten Halbjahr sowie anhaltende geopolitische und makroökonomische Unsicherheiten, insbesondere im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt und der US-Zollpolitik. Bei der Net-Working-Capital-Quote wird weiterhin ein Wert von unter 30 Prozent angestrebt. Die Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte werden unverändert in einer Bandbreite von 70 Mio. Euro bis 90 Mio. Euro erwartet.
Kennzahlen der Wacker Neuson Group
13.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Wacker Neuson SE
|Preußenstr. 41
|80809 München
|Deutschland
|Telefon:
|+49 - (0)89 - 354 02 - 1823
|Fax:
|+49 (0)89 354 02 - 298
|E-Mail:
|ir@wackerneuson.com
|Internet:
|www.wackerneusongroup.com
|ISIN:
|DE000WACK012
|WKN:
|WACK01
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900RJL86244E1I652
|EQS News ID:
|2381770
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2381770 13.08.2026 CET/CEST
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