EQS-News: WashTec AG: 12 % Umsatzsteigerung bei einer EBIT-Marge von 7,9 % in einem wirtschaftlich herausfordernden Umfeld

12 % Umsatzsteigerung bei einer EBIT-Marge von 7,9 % in einem wirtschaftlich herausfordernden Umfeld Umsatz Mio. 482,2, Vorjahr Mio. 430,5

EBIT Mio. 38,0, Vorjahr Mio. 45,7; EBIT-Marge 7,9 %

Free Cashflow Mio. 16,2, Vorjahr Mio. 42,3

Dividendenvorschlag: 2,20 je Aktie

Augsburg, 30. März 2023 Die WashTec Gruppe hat im Geschäftsjahr 2022 mit einem Umsatz von Mio. 482,2 einen neuen Rekordwert erzielt und liegt damit deutlich um Mio. 51,7 bzw. 12,0 % über dem Vorjahr (Mio. 430,5). Bereinigt um Währungseffekte lag der Umsatzanstieg bei 9,1 %. Die Umsatzerlöse stiegen gegenüber dem Vorjahr in allen Produktbereichen und resultieren auch aus den im Verlauf des Geschäftsjahres vorgenommenen Preiserhöhungen. Der Anstieg im Bereich Maschinen und Service resultiert sowohl aus dem Großkunden- als auch aus dem Direktgeschäft.



Trotz des Umsatzanstiegs sank das EBIT um 16,8 % auf Mio. 38,0 (Vorjahr: Mio. 45,7). Die EBIT-Marge lag bei 7,9 % (Vorjahr: 10,6 %). Die Auswirkungen des Ukraine-Krieges sowie die Corona-Lockdowns in China bis zum Ende der Null-Covid-Politik führten zu einer Verknappung auf den Beschaffungsmärkten mit der Folge deutlich steigender Material- und Materialbezugskosten sowie Energiekosten. Die WashTec Gruppe begegnete den Herausforderungen bei der Materialbeschaffung mit einer erhöhten Flexibilität in der Produktion und einer erhöhten Bevorratung. Dadurch blieb die Gesellschaft im vergangenen Geschäftsjahr jederzeit lieferfähig. Daneben reagierte die Gesellschaft auf diese Entwicklungen mit Preiserhöhungen bei den eigenen Produkten. Bis zum Ende des Geschäftsjahres konnten jedoch aufgrund von Auftragsdurchlaufzeiten zwischen vier und sechs Monaten die Preissteigerungen auf den Beschaffungsmärkten noch nicht vollständig an die Kunden weitergegeben werden.



Im letzten Quartal des Jahres konnte insbesondere durch eine hohe Ausbringungsmenge zum Jahresende ein Umsatz von Mio. 143,7 (Vorjahr: Mio. 124,2) erzielt werden. Damit erreichte WashTec einen neuen Quartalshöchstwert. In Folge des hohen Umsatzniveaus lag das EBIT im vierten Quartal mit Mio. 15,4 (Vorjahr: Mio. 12,7) deutlich über dem Vorjahr. Damit konnte für diesen Zeitraum auch eine zweistellige EBIT-Marge in Höhe von 10,7 % (Vorjahr: 10,2 %) erzielt werden.



Der Free Cashflow (Mittelzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit abzüglich Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit) sank aufgrund eines geringeren Ergebnisses vor Steuern und eines wesentlich höheren Net Operating Working Capital deutlich auf Mio. 16,2 (Vorjahr: Mio. 42,3).



Das Eigenkapital sank von Mio. 98,4 auf Mio. 88,1. Die Eigenkapitalquote verringerte sich aufgrund der im Vergleich zum Vorjahr höheren Bilanzsumme, des geringeren Ergebnisses sowie der höheren Dividendenausschüttung auf 31,0 % (Vorjahr: 36,9 %).



Das Geschäftsjahr 2022 war ein schwieriges. Dennoch konnten wir unsere Kunden jederzeit beliefern und haben Innovationen auf den Weg gebracht. Um unser Unternehmen in den nächsten Jahren wieder zu einer zweistelligen EBIT-Marge zurückzuführen, haben wir mit einem strengen Kostensenkungsprogramm und Effizienzsteigerungen in allen Unternehmensbereichen die erforderlichen Maßnahmen ergriffen, erklärte Dr. Ralf Koeppe, Vorstandsvorsitzender der WashTec AG.



Hauptversammlung 2023

Die ordentliche Hauptversammlung der WashTec AG findet am Montag, den 15. Mai 2023 statt. Für das Geschäftsjahr 2022 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat eine



Ausblick für das Geschäftsjahr 2023

Für das Geschäftsjahr 2023 geht WashTec für die Gruppe von einem Umsatz in der Größenordnung des Vorjahres (2022: Mio. 482,2) bei einer deutlichen Steigerung des EBIT (2022: Mio. 38,0) aus. Hierzu werden insbesondere die bereits in der Produktion implementierten Maßnahmen zur Effizienzsteigerung, in Verbindung mit optimierten, resilienten Lieferketten sowie ein stringentes Kostenmanagement in allen Bereichen beitragen. Bei der Entwicklung des Free Cashflow (2022: Mio. 16,2) erwartet das Unternehmen einen deutlichen Anstieg, insbesondere aufgrund einer geringeren Bevorratung durch die Entspannung bei der Materialverfügbarkeit.



Allgemeiner Risikohinweis

Jede Prognose ist mit Unsicherheiten versehen, die einen erheblichen Einfluss auf die prognostizierte Umsatz- und Ergebnisentwicklung haben können.



Den Geschäftsbericht über das Geschäftsjahr 2022 und weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter: www.washtec.de.

Über WashTec:

Die WashTec-Gruppe mit Sitz in Augsburg, Deutschland, ist der weltweit führende Anbieter von innovativen Lösungen rund um die Fahrzeugwäsche. Weltweit beschäftigt WashTec rund 1.800 Mitarbeiter und ist mit eigenen Tochtergesellschaften in den Märkten Europa, Nordamerika sowie in Asien/Pazifik vertreten. Darüber hinaus ist WashTec mit selbstständigen Vertriebspartnern in rund 80 Ländern präsent.



Wesentliche Konzern-Kennzahlen: Mio. , IFRS 2022 2021 Veränderung in % Umsatz 482,2 430,5 12,0 EBIT 38,0 45,7 -16,8 EBIT-Marge in % 7,9 10,6 - EBT 37,3 44,8 -16,7 Konzernergebnis 26,4 31,1 -15,1 Ergebnis je Aktie1) (in ) 1,97 2,32 -15,1 Free Cashflow 16,2 42,3 -61,7 ROCE in % 20,2 25,8 - Mio. , IFRS 31. Dez. 22 31. Dez. 21 Veränderung abs. Bilanzsumme 284,5 267,0 17,5 Eigenkapital 88,1 98,4 -10,3 Eigenkapitalquote in % 31,0 36,9 -5,9 Nettofinanzverschuldung 45,2 15,7 29,5 Net Operating Working Capital2) 105,1 86,9 18,2 Mitarbeiter (zum 31.12.) 1.824 1.782 42

1) Grundlage: durchschnittlich 13.382.324 Aktien

2) Forderungen aus L&L+ Vorräte Verbindlichkeiten aus L&L Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen



Kontakt:

WashTec AG

Argonstraße 7

86153 Augsburg



Tel.: +49 (0)821 - 5584 - 0

