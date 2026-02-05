WashTec Aktie
WKN: 750750 / ISIN: DE0007507501
|
05.02.2026 07:00:04
EQS-News: WashTec AG: Vorläufige Zahlen 2025
|
EQS-News: WashTec AG
/ Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis
Vorläufige Zahlen 2025 der WashTec AG
Augsburg, 5. Februar 2026 - Die WashTec Gruppe blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 zurück. Nach vorläufigen Zahlen hat das Unternehmen seine Prognose für alle wesentlichen Finanzkennzahlen erreicht.
Der Umsatz beträgt voraussichtlich Mio. € 499. Dies entspricht einem erwarteten Wachstum von etwa 5% im Vergleich zum Vorjahr (Mio. € 476,9). Dies ist der höchste je erreichte Gruppenumsatz. Auch das operative Ergebnis entwickelt sich positiv. Das vorläufige EBIT liegt mit Mio. € 49 rund ~8% über dem Vorjahreswert von Mio. € 45,5; die EBIT-Marge beträgt ca. 9,8% (Vorjahr: 9,5%). Damit befindet sich WashTec weiter auf dem Weg des profitablen Wachstums.
Im vierten Quartal bewegte sich der erwartete Umsatz mit Mio. € 140 leicht unter dem außergewöhnlich starken Vorjahresquartal 2024 (Mio. € 142,6). Auch das EBIT der WashTec Gruppe lag im vierten Quartal mit Mio. € 17 etwas unter dem Rekordniveau des Vorjahresquartals (Mio. € 17,9).
Der ROCE ist um rund 1 Prozentpunkt auf ca. 25% gestiegen gegenüber 23,6% im Vorjahr – ein klares Zeichen für hohe Kapitalrendite und nachhaltige Profitabilität.
Der Free Cashflow ist mit Mio. € 42 (Vorjahr: Mio. € 39,5) über dem Vorjahresniveau.
WashTec beschäftigte zum 31. Dezember 2025 1.861 Mitarbeiter - 91 mehr als im Vorjahr (1.770); im Jahresdurchschnitt waren es 1.811 Mitarbeiter (Vorjahr: 1.715).
Der Auftragsbestand der Gruppe lag zum Jahresende über dem Niveau des Vorjahres und unterstreicht die weiterhin stabile Nachfrage.
Wesentliche vorläufige Konzern-Kennzahlen:
Die Veröffentlichung des vollständigen Konzernabschlusses mit den endgültigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 einschließlich der Prognose für das Geschäftsjahr 2026 und der dazugehörige Conference Call sind für den 26. März 2026 vorgesehen. Die ordentliche Hauptversammlung 2026 findet am 12. Mai 2026 statt.
Über WashTec:
Die WashTec-Gruppe mit Sitz in Augsburg, Deutschland, ist der weltweit führende Anbieter von innovativen Lösungen rund um die Fahrzeugwäsche. Weltweit beschäftigt WashTec rund 1.800 Mitarbeiter und ist mit eigenen Tochtergesellschaften in Europa, Nordamerika sowie in Asien/Pazifik vertreten. Darüber hinaus ist WashTec mit selbstständigen Vertriebspartnern in rund 80 Ländern präsent.
Kontakt:
WashTec AG
Investor Relations
Argonstraße 7
86153 Augsburg
Tel.: +49 (0)821 - 55 84 – 5555
E-Mail: ir@washtec.com
05.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|WashTec AG
|Argonstraße 7
|86153 Augsburg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)821 / 55 84-0
|Fax:
|+49 (0)821 / 55 84 - 1135
|E-Mail:
|washtec@washtec.de
|Internet:
|www.washtec.de
|ISIN:
|DE0007507501
|WKN:
|750750
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2271618
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2271618 05.02.2026 CET/CEST
