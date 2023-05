EQS-News: WashTec AG: WashTec startet erfolgreich ins Jahr 2023

EQS-News: WashTec AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

WashTec AG: WashTec startet erfolgreich ins Jahr 2023



04.05.2023 / 08:00 CET/CEST

WashTec AG: WashTec startet erfolgreich ins Jahr 2023 Umsatz Gruppe Mio. 109,2 (Vorjahr: Mio. 101,0)

EBIT Gruppe Mio. 5,5 (Vorjahr: Mio. 4,6) ; EBIT-Marge 5,0 % (Vorjahr: 4,6 %)

Free Cashflow Mio. 1,9 (Vorjahr: Mio. -3,6)

Guidance für das Geschäftsjahr 2023 bestätigt



Augsburg, 4. Mai 2023 Die WashTec Gruppe ist erfolgreich in das Jahr 2023 gestartet und konnte mit einem Umsatz von Mio. 109,2 im ersten Quartal den Vorjahreswert um 8,1 % (Mio. 101,0) übertreffen. Damit wurde ein neuer Höchstwert für die ersten drei Monate eines Geschäftsjahres erzielt. Währungsbereinigt betrug die Umsatzsteigerung in den ersten drei Monaten 8,4 %. Die Umsätze stiegen gegenüber dem Vorjahresquartal sowohl im Produktbereich Maschinen und Service als auch im Produktbereich Chemie. Ursächlich hierfür waren neben den im Verlauf des Vorjahres und zu Beginn des laufenden Jahres vorgenommenen Preiserhöhungen auch die höhere Anzahl an verkauften Maschinen. Im Kundenmix stand einer Ausweitung des Großkundengeschäfts ein leichter Rückgang des Direktgeschäfts gegenüber.



Das EBIT der Gruppe in den ersten drei Monaten des Jahres konnte vor allem durch das Umsatzwachstum um 19,6 % auf Mio. 5,5 (Vorjahr: Mio. 4,6) deutlich gesteigert werden. Die EBIT-Marge belief sich dabei auf 5,0 % und lag damit über dem Vorjahresquartal (4,6 %). Auch dies eine neue Bestmarke für ein Auftaktquartal.



Trotz der deutlich höheren Investitionssumme, vor allem im Zusammenhang mit dem Erwerb des Standorts der amerikanischen Tochtergesellschaft in Höhe von Mio. USD 10,3, konnte der Free Cashflow (Mittelzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit) aufgrund des starken Anstieges des Mittelzuflusses aus operativer Geschäftstätigkeit von Mio. -3,6 im Vorjahr auf Mio. 1,9 verbessert werden.



Der Auftragseingang lag im ersten Quartal bei einer aktuell etwas zurückhaltenden Nachfrage im Gesamtmarkt unter dem Vorjahr. Demgemäß war der Auftragsbestand Ende März leicht unter dem Vorjahr.



Die Guidance für das Geschäftsjahr 2023 wird bestätigt: Die Gruppe strebt für das Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz in der Größenordnung des Vorjahres bei einer deutlichen Steigerung des EBIT an.



WashTec ist erfolgreich, mit neuen Höchstwerten bei Umsatz und EBIT, in das Jahr 2023 gestartet. Dies zeigt, dass wir mit unserem nachhaltigen Produkt- und Serviceangebot auf dem richtigen Weg sind, um Kunden die Fahrzeugwäsche mit höchstmöglichem Nutzen zu bieten, erklärte Dr. Ralf Koeppe, Vorstandsvorsitzender der WashTec AG.



Die ausführliche Q1-Mitteilung und weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter: www.washtec.de.



Über WashTec:

Die WashTec-Gruppe mit Sitz in Augsburg, Deutschland, ist der weltweit führende Anbieter von innovativen Lösungen rund um die Fahrzeugwäsche. Weltweit beschäftigt WashTec rund 1.800 Mitarbeiter und ist mit eigenen Tochtergesellschaften in den Märkten Europa, Nordamerika sowie in Asien/Pazifik vertreten. Darüber hinaus ist WashTec mit selbstständigen Vertriebspartnern in rund 80 Ländern präsent.

Wesentliche Konzern-Kennzahlen:

Mio. , IFRS Q1 2023 Q1 2022 Veränderung in % Umsatz 109,2 101,0 8,1 EBIT 5,5 4,6 19,6 EBIT-Marge in % 5,0 4,6 - EBT 5,1 4,5 13,3 Konzernergebnis 3,5 2,3 52,2 Ergebnis je Aktie1) (in ) 0,26 0,17 52,2 Free Cashflow 1,9 -3,6 152,8 Mio. , IFRS 31.03.23 31.12.22 Veränderung abs. Bilanzsumme 291,7 284,5 7,2 Eigenkapital 91,0 88,1 2,9 Eigenkapitalquote in % 31,2 31,0 0,2 Net Operating Working Capital2) 100,8 105,2 -4,4

1) Grundlage: durchschnittlich 13.382.324 Aktien; verwässert = unverwässert

2) Forderungen aus L&L+ Vorräte Verbindlichkeiten aus L&L Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen



Kontakt:

WashTec AG

Argonstraße 7

86153 Augsburg



Tel.: +49 (0)821 - 5584 - 0

