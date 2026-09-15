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15.09.2026 13:33:23

EQS-News: WashTec bestätigt seine mittel- und langfristigen Rentabilitätsziele

EQS-News: WashTec AG / Schlagwort(e): Stellungnahme
WashTec bestätigt seine mittel- und langfristigen Rentabilitätsziele

15.09.2026 / 13:33 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Pressemitteilung
WashTec bestätigt seine mittel- und langfristigen Rentabilitätsziele

Augsburg, 15. September 2026 – Nach der gestern bekannt gegebenen Anpassung des Ausblicks für das Geschäftsjahr 2026 betont der Vorstand der WashTec AG, dass die Korrektur nichts an den mittel- und langfristigen Profitabilitätszielen der Gesellschaft ändert. Im Gegenteil: Die Maßnahmen zur Straffung der Unternehmensführung werden die Effizienz, die Umsetzungsgeschwindigkeit und die Kundenorientierung steigern.

WashTec strebt eine EBIT-Marge von 12–14 % im Zeitraum 2028/29 an. Die begleitenden operativen Effizienzprogramme, der wachsende Anteil wiederkehrender Umsätze und die Nordamerika-Strategie bleiben uneingeschränkt bestehen.

Der angepasste Ausblick für 2026 spiegelt in erster Linie kurzfristige Entwicklungen und eine Verzögerung bei den Effizienzprogrammen wider, die sich auf das laufende Geschäftsjahr auswirken, und sollte nicht als Änderung der strategischen Ausrichtung der Gesellschaft oder des langfristigen Ertragspotenzials interpretiert werden.

„Der angepasste Ausblick für 2026 ist zweifellos enttäuschend. Wir sind jedoch weiterhin davon überzeugt, dass WashTec seine mittelfristigen Rentabilitätsziele erreichen wird. Die grundlegenden Werttreiber unseres Geschäfts bleiben vollständig intakt, und die angekündigte Straffung des Vorstands und des mittleren Managements wird es unserer Organisation ermöglichen, schneller zu handeln und unsere strategischen Prioritäten fokussierter umzusetzen. Das Geschäftsjahr 2027 sollte einen bedeutenden Schritt in Richtung dieses Ziels markieren“, erklärte Michael Drolshagen, Vorstandsvorsitzender der WashTec AG.

Über WashTec:
Die WashTec-Gruppe mit Sitz in Augsburg, Deutschland, ist der weltweit führende Anbieter von innovativen Lösungen rund um die Fahrzeugwäsche. Weltweit beschäftigt WashTec rund 1.850 Mitarbeitende und ist mit eigenen Tochtergesellschaften in unseren Segmenten »Nordamerika« sowie »Europa und Sonstige« vertreten. Darüber hinaus ist WashTec mit selbstständigen Vertriebspartnern in rund 80 Ländern präsent.

Kontakt:
WashTec AG
Argonstraße 7
86153 Augsburg

E-Mail: ir@washtec.com

15.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: WashTec AG
Argonstraße 7
86153 Augsburg
Deutschland
Telefon: +49 (0)821 / 55 84-0
Fax: +49 (0)821 / 55 84 - 1135
E-Mail: washtec@washtec.de
Internet: www.washtec.de
ISIN: DE0007507501
WKN: 750750
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200HHWCQ0KBSG9U91
EQS News ID: 2399586

 
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2399586  15.09.2026 CET/CEST

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