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11.11.2026 08:30:03

EQS-News: WAYDEAR AG bringt Vitalakte auf den Markt: KI-gestützte Pflegedokumentation für ambulante und stationäre Einrichtungen

EQS-News: WAYDEAR AG / Schlagwort(e): Produkteinführung
WAYDEAR AG bringt Vitalakte auf den Markt: KI-gestützte Pflegedokumentation für ambulante und stationäre Einrichtungen

11.11.2026 / 08:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Dritte Produktlinie erweitert das Agentic-AI-Angebot über Logistik und Zoll hinaus – Vorstellung auf der Münchner Kapitalmarkt Konferenz

München, 11. November 2026 – Die WAYDEAR AG (ISIN: DE000A40ZVU2) hat mit Vitalakte eine KI-gestützte Lösung für die Pflegedokumentation in den Markt gebracht. Vitalakte richtet sich an ambulante Pflegedienste, Einrichtungen der außerklinischen Intensivpflege und stationäre Pflegeeinrichtungen. Anbieter ist die 100-prozentige Tochtergesellschaft Waydear GmbH. Das Produkt ist ab sofort über vitalakte.de verfügbar.

Vitalakte erstellt für jeden Klienten automatisch Entwürfe der vorgeschriebenen Dokumentation, darunter die Strukturierte Informationssammlung (SIS), Risikomatrix, individuelle Risikoerhebung, Beratung und Maßnahmenplan. Prüfung, Freigabe und fachliche Verantwortung bleiben bei den examinierten Pflegekräften. Die Lösung läuft parallel zur bestehenden Pflegesoftware und funktioniert sofort ohne aufwändige IT-Integration oder Datenmigration. Für den täglichen Pflegebericht steht mit Vitalakte-Mobil eine Diktat-KI zur Verfügung, die Pflege- und Fachsprache versteht.

Ein Schwerpunkt ist die Vorbereitung auf die Qualitätsprüfungen des Medizinischen Dienstes nach §§ 114 ff. SGB XI. Ein Audit erkennt Lücken und Widersprüche in der Dokumentation und liefert eine priorisierte Maßnahmenliste. Die Verarbeitung erfolgt DSGVO-konform auf Servern in Deutschland, ein Auftragsverarbeitungsvertrag ist enthalten.

Vitalakte wird in drei Paketen angeboten: als einmaliges Audit (99 Euro), als einmalige Erstellung der vollständigen Dokumentation (Smart, 190 Euro) und als laufendes Abonnement (Premium, 25 Euro je Klient und Monat, Mindestlaufzeit 12 Monate). Alle Preise verstehen sich zuzüglich Umsatzsteuer. Ergänzend baut die Gesellschaft ein Netz regionaler Vertriebspartner auf. Die Lösung ist bereits bei einem Münchner Pflegedienst im Einsatz.

„Pflegekräfte verbringen viel zu viel Zeit mit Dokumentation statt mit Menschen. Vitalakte nimmt ihnen diese Arbeit ab, ohne dass sich an ihren Abläufen etwas ändert. Damit übertragen wir unseren Ansatz aus Logistik und Zoll erstmals auf einen weiteren regulierten, dokumentenintensiven Markt und können einen kleinen Beitrag zum Gesundheitswesen leisten“, sagt Erik Nagel, Vorstand der WAYDEAR AG.

Vitalakte ergänzt die beiden bestehenden Produktlinien UMS Vision AI für Transport und Logistik sowie den Catchflow Agent für EU-Importprozesse. In der veröffentlichten Guidance für 2026 und 2027 ist Vitalakte nicht enthalten. Der Vorstand stellt die Lösung heute um 10:35 Uhr auf der Münchner Kapitalmarkt Konferenz (Raum GBC II) vor.

Über die WAYDEAR AG
Die WAYDEAR AG (vormals UMT United Mobility Technology AG), München, entwickelt agentenbasierte KI-Lösungen (Agentic AI), die dokumentenintensive und regulatorisch geprägte Geschäftsprozesse im Mittelstand automatisieren. Die Produktlinien umfassen UMS Vision AI für Transport und Logistik, den Catchflow Agent für EU-Importprozesse (CATCH/TRACES) und Vitalakte für die Pflegedokumentation. Die Aktien der Gesellschaft (ISIN DE000A40ZVU2, WKN A40ZVU) sind in den Freiverkehr (Basic Board) der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen.

Kontakt                                                                 
WAYDEAR AG, Investor Relations
Brienner Straße 7, 80333 München
Tel.: +49 89 20 500 680 | E-Mail: investor.relations@waydear.com | www.waydear.com
 

11.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: WAYDEAR AG
Brienner Straße 7
80333 München
Deutschland
Telefon: +49 (0) 89 20 500 680
E-Mail: investor.relations@waydear.com
Internet: https://www.waydear.com
ISIN: DE000A40ZVU2
WKN: A40ZVU
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200T9V9NYXB9XAK84
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