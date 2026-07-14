WeGrow Aktie
WKN DE: A2LQUV / ISIN: DE000A2LQUV1
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14.07.2026 14:04:54
EQS-News: WeGrow AG: Einstimmiges Votum der Hauptversammlung bestätigt strategischen Wachstumskurs – Vorstand lädt zur digitalen Unternehmenspräsentation am Dienstag, 21. Juli 2026 um 17 Uhr ein
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EQS-News: WeGrow AG
/ Schlagwort(e): Hauptversammlung
WeGrow AG: Einstimmiges Votum der Hauptversammlung bestätigt strategischen Wachstumskurs – Vorstand lädt zur digitalen Unternehmenspräsentation am Dienstag, 21. Juli 2026 um 17 Uhr ein
Einladung zur digitalen Unternehmenspräsentation
Anknüpfend an die im Rahmen der Hauptversammlung vermittelten Inhalte lädt die WeGrow AG am kommenden Dienstag, 21. Juli 2026 um 17 Uhr zu einer digitalen Unternehmenspräsentation ein. Die rund 30-minütige Veranstaltung richtet sich insbesondere an Aktionärinnen und Aktionäre, die nicht an der Hauptversammlung teilnehmen konnten, sowie an weitere interessierte Marktteilnehmer. Die Vorstände Allin Gasparian und Peter Dießenbacher werden dabei einen kompakten Überblick über die wesentlichen Inhalte ihres Vorstandsberichts an die Hauptversammlung sowie über die strategischen Perspektiven der Unternehmensgruppe geben.
Der Video-Call findet in deutscher Sprache statt. Interessierte Marktteilnehmer können sich unter dem folgenden Link kostenfrei für das Webinar registrieren: Link zur Anmeldung
Positive Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2026
Ein wesentlicher Schwerpunkt der Präsentation wird die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung der WeGrow-Gruppe sein. Nach Einschätzung des Vorstands spiegelt sich die langjährige, konsequente Aufbauarbeit der vergangenen Jahre zunehmend positiv in den Finanzkennzahlen der Unternehmensgruppe wider.
Internationale Skalierung über die WEGROW PLATFORM
Darüber hinaus werden die Vorstände die strategische Bedeutung der WEGROW PLATFORM detailliert erläutern. Die integrierte Wissenschafts-, Technologie- und Dienstleistungsplattform bündelt mehr als 16 Jahre intensive Forschungs- und Entwicklungsarbeit sowie umfassende praktische Erfahrungen entlang der gesamten Paulownia-Wertschöpfungskette: von der Entwicklung leistungsfähiger Genetik und Pflanzenproduktion über die Projektentwicklung, den Aufbau und die Bewirtschaftung eigener Plantagen bis hin zur Verarbeitung und Vermarktung des erzeugten Holzes. Diese Expertise bildet heute die Basis, um auch großvolumige institutionelle Projekte erfolgreich umzusetzen.
Ziel ist es, das Geschäftsmodell über technologie- und dienstleistungsbasierte Leistungen sowie Lizenz- und Royalty-Modelle international zu skalieren sowie zu monetarisieren und dadurch zusätzliche kapitaleffiziente Erlösquellen zu erschließen. Während die Geschäftsbereiche PLANTS und TIMBER weiterhin die operative Grundlage der Unternehmensgruppe bilden, soll die WEGROW PLATFORM eine zentrale Rolle bei der internationalen Skalierung des Geschäftsmodells übernehmen und einen wachsenden Beitrag zur Wertschöpfung von WeGrow leisten.
Während PLANTS die Entwicklung proprietärer Genetik und die industrielle Produktion leistungsfähiger Paulownia-Pflanzen umfasst, konzentriert sich TIMBER auf den Aufbau biologischer Vermögenswerte, Beteiligungen an Plantagenprojekten sowie die Vermarktung von Rundholz und daraus hergestellten Holzprodukten. Die WEGROW PLATFORM bündelt die Kernkompetenzen der Unternehmensgruppe und ermöglicht deren internationale Monetarisierung über Projektentwicklung, Asset Management sowie technologie- und dienstleistungsbasierte Geschäftsmodelle.
Mit mehr als 3,1 Millionen ausgelieferten Paulownia-Pflanzen, Kunden in über 50 Ländern, einer über 16 Jahre aufgebauten wissenschaftlichen und operativen Expertise sowie Projekterfahrung auf rund 1.650 Hektar eigener und gemeinsam mit Projektpartnern entwickelter Plantagen verfügt die WeGrow AG über einen umfangreichen internationalen Track Record. Diese Erfahrung bildet die Grundlage für die weitere Entwicklung der operativen Geschäftsbereiche sowie die internationale Skalierung der WEGROW PLATFORM.
FINANZPRESSE
14.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|WeGrow AG
|Kehn 20
|47918 Tönisvorst
|Deutschland
|Telefon:
|02156/48498-10
|E-Mail:
|info@wegrow-ag.de
|Internet:
|www.wegrow.de
|ISIN:
|DE000A2LQUV1, DE000A383RQ0,
|WKN:
|A2LQUV , A383RQ
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt
|LEI Code:
|529900L0ETIP76Q5L056
|EQS News ID:
|2365110
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2365110 14.07.2026 CET/CEST
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