EQS-News: WeGrow auf internationalem Wachstumskurs – Vorstand lädt ein zum Video-Call am 23.03.2026 um 17 Uhr

EQS-News: WeGrow AG / Schlagwort(e): Sonstiges

WeGrow auf internationalem Wachstumskurs – Vorstand lädt ein zum Video-Call am 23.03.2026 um 17 Uhr



09.03.2026 / 09:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Tönisvorst, 9. März 2026 – Die WeGrow AG, ein weltweit führender Spezialist für die Züchtung und Genetik, die industrielle Pflanzenvermehrung sowie die Holzanbau- und Verarbeitungstechnologie von schnell wachsenden Kiribaum-Hybriden, lädt Investoren, Analysten und Medienvertreter am Montag, 23. März 2026, um 17:00 Uhr (MEZ) zu einem Management-Update per Video-Call ein. Allin Gasparian und Peter Diessenbacher, Gründer und Vorstände der WeGrow AG, informieren persönlich über die aktuellen operativen Entwicklungen sowie die internationale Wachstumsstrategie der WeGrow-Gruppe.

Mit dem IR-Video-Call etabliert die WeGrow AG ein interaktives Kommunikationsformat, das zukünftig je nach aktueller Informationslage durchgeführt werden soll. Ziel ist es, Investoren, Analysten, Medienvertretern und interessierten Marktteilnehmern einen strukturierten und zugleich dialogorientierten Einblick in die operative Entwicklung sowie die strategische Ausrichtung des Unternehmens zu ermöglichen und den kontinuierlichen Austausch mit dem Kapitalmarkt weiter zu stärken.

Interessierte Teilnehmer werden gebeten, sich vorab über den untenstehenden Link zu registrieren. Im Anschluss an die Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen direkt an den Vorstand zu richten. Die Präsentation und die Q&A-Session werden auf Deutsch gehalten: Link zur Anmeldung



Über die WeGrow AG

Die WeGrow AG ist auf die Züchtung und Genetik, die industrielle Pflanzenvermehrung sowie die Holzanbau- und Verarbeitungstechnologie von schnell wachsenden Kiribaum-Hybriden spezialisiert und hat sich zu einem der weltweit führenden Systemanbieter entlang der gesamten Holz-Wertschöpfungskette mit Kunden in 50 Ländern entwickelt.

Über einen Zeitraum von mehr als zehn Jahren wurden die Hybride auf rund 500 Hektar in Deutschland und Spanien angebaut und validiert. An mehr als 40 Standorten mit unterschiedlichen klimatischen und bodenspezifischen Voraussetzungen konnten stabile Wachstumsparameter, reproduzierbare Holzeigenschaften sowie ökologische Stabilität und bestätigte Nicht-Invasivität dokumentiert werden. Damit verfügt WeGrow über einen belastbaren Langzeit-Track-Record im Industriemaßstab. Parallel dazu entwickelte WeGrow standardisierte industrielle Anbau- und Nutzungskonzepte, die eine skalierbare Umsetzung in unterschiedlichen klimatischen Regionen ermöglichen.

Im Jahr 2021 startete die eigenständige internationale Vermarktung der Pflanzengenetik und Anbausysteme der WeGrow-Gruppe. Kunden werden heute in rund 50 Ländern auf fünf Kontinenten beliefert. Anfang 2025 erfolgte die Markteinführung der selbst entwickelten KiriBloX®, eines modularen, wiederverwendbaren Holzbausystems aus nur drei Jahre alten Kiribaum-Hybridsorten. Ermöglicht wird eine ressourcenschonende Bauweise in unterschiedlichen Anwendungen – vom einfachen Innenwandaufbau bis zur hochbelastbaren Außenwandkonstruktion im professionellen Holzbau.

Die weitere Skalierung erfolgt strategisch über internationale Lizenz- und Royaltymodelle. Während regionale Partner Produktionskapazitäten übernehmen, konzentriert sich WeGrow auf Genetik, Systementwicklung sowie Qualitäts- und Technologiestandards.



Kontakt

PRESSE

WeGrow AG

Allin Gasparian

Kehn 20, 47918 Tönisvorst

Tel.: +49 (0)2156 48498-10

E-Mail: presse@wegrow.de

FINANZPRESSE

IR4value GmbH

Frank Ostermair, Linh Chung

Karl-Hromadnik-Str. 14, 81241 München

Tel.: +49 (0)211 178047-20

E-Mail: linh.chung@ir4value.de