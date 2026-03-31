WeGrow Aktie
WKN DE: A2LQUV / ISIN: DE000A2LQUV1
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31.03.2026 09:00:04
EQS-News: WeGrow setzt IR-Video-Call-Format aufgrund großer Nachfrage fort – zwei Termine am 20. und 23. April
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EQS-News: WeGrow AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
WeGrow setzt IR-Video-Call-Format aufgrund großer Nachfrage fort – zwei Termine am 20. und 23. April
Mit den zusätzlichen Terminen reagiert die WeGrow AG auf das starke Interesse von Investoren, Analysten, Medienvertretern, Geschäftspartnern und weiteren Marktteilnehmern im In- und Ausland. Ziel ist es, die strategische und operative Entwicklung des Unternehmens einem noch breiteren Publikum zugänglich zu machen und den direkten Dialog weiter auszubauen.
In den IR-Video-Calls geben die Gründer und Vorstände Allin Gasparian und Peter Diessenbacher Einblicke in den internationalen Wachstumskurs der WeGrow-Gruppe. Im Mittelpunkt stehen die Entwicklung des skalierbaren Geschäftsmodells auf Basis von Genetik, industrieller Pflanzenvermehrung, Anbausystemen und holzbasierten Anwendungen sowie die internationale Expansion über Distributions-, Lizenz- und Royalty-Modelle. Auch die Weiterentwicklung von KiriBloX®, einem modularen, wiederverwendbaren Holzbausystem aus nur drei Jahre alten Kiribaum-Hybridsorten, als zusätzliche Wachstumssäule wird thematisiert.
Interessierte Teilnehmer werden gebeten, sich vorab über die untenstehenden Links zu registrieren. Im Anschluss an die Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen direkt an den Vorstand zu richten.
Termine und Anmeldung:
Internationaler IR-Video-Call (Englisch)
FINANZPRESSE
31.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|WeGrow AG
|Kehn 20
|47918 Tönisvorst
|Deutschland
|Telefon:
|02156/48498-10
|E-Mail:
|info@wegrow-ag.de
|Internet:
|www.wegrow.de
|ISIN:
|DE000A2LQUV1, DE000A383RQ0,
|WKN:
|A2LQUV , A383RQ
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt)
|EQS News ID:
|2300752
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2300752 31.03.2026 CET/CEST
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