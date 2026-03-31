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31.03.2026 09:00:04

EQS-News: WeGrow setzt IR-Video-Call-Format aufgrund großer Nachfrage fort – zwei Termine am 20. und 23. April

EQS-News: WeGrow AG / Schlagwort(e): Sonstiges
WeGrow setzt IR-Video-Call-Format aufgrund großer Nachfrage fort – zwei Termine am 20. und 23. April

31.03.2026 / 09:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

WeGrow setzt IR-Video-Call-Format aufgrund großer Nachfrage fort – zwei Termine am 20. und 23. April

Tönisvorst, 31. März 2026 – Nach der sehr positiven Resonanz auf den jüngsten IR-Video-Call setzt die WeGrow AG dieses Kommunikationsformat fort und bietet im April zwei weitere Termine an: einen deutschsprachigen Video-Call am Montag, 20. April 2026 um 17 Uhr sowie einen internationalen englischsprachigen Video-Call am Donnerstag, 23. April 2026 um 17 Uhr.

Mit den zusätzlichen Terminen reagiert die WeGrow AG auf das starke Interesse von Investoren, Analysten, Medienvertretern, Geschäftspartnern und weiteren Marktteilnehmern im In- und Ausland. Ziel ist es, die strategische und operative Entwicklung des Unternehmens einem noch breiteren Publikum zugänglich zu machen und den direkten Dialog weiter auszubauen.

In den IR-Video-Calls geben die Gründer und Vorstände Allin Gasparian und Peter Diessenbacher Einblicke in den internationalen Wachstumskurs der WeGrow-Gruppe. Im Mittelpunkt stehen die Entwicklung des skalierbaren Geschäftsmodells auf Basis von Genetik, industrieller Pflanzenvermehrung, Anbausystemen und holzbasierten Anwendungen sowie die internationale Expansion über Distributions-, Lizenz- und Royalty-Modelle. Auch die Weiterentwicklung von KiriBloX®, einem modularen, wiederverwendbaren Holzbausystem aus nur drei Jahre alten Kiribaum-Hybridsorten, als zusätzliche Wachstumssäule wird thematisiert.

Interessierte Teilnehmer werden gebeten, sich vorab über die untenstehenden Links zu registrieren. Im Anschluss an die Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen direkt an den Vorstand zu richten.

Termine und Anmeldung:
Deutschsprachiger IR-Video-Call
Montag, 20. April 2026, 17 Uhr
Link zur Anmeldung

Internationaler IR-Video-Call (Englisch)
Donnerstag, 23. April 2026, 17 Uhr
Link zur Anmeldung

Über die WeGrow AG
Die WeGrow AG wurde 2009 als Ausgründung der Universität Bonn gegründet und ist auf schnell wachsende Kiribaum-Hybride spezialisiert. Das Unternehmen entwickelt integrierte Systemlösungen entlang der Wertschöpfungskette – von Züchtung und Genetik über industrielle Pflanzenvermehrung und Anbausysteme bis hin zu holzbasierten, kreislauffähigen Anwendungen. Auf Basis langjähriger operativer Validierung positioniert sich WeGrow als internationaler Systemanbieter mit skalierbarem Wachstumsmodell.

Kontakt
PRESSE
WeGrow AG
Allin Gasparian
Kehn 20, 47918 Tönisvorst
Tel.: +49 (0)2156 48498-10
E-Mail: presse@wegrow.de

FINANZPRESSE
IR4value GmbH
Frank Ostermair, Linh Chung
Karl-Hromadnik-Str. 14, 81241 München
Tel.: +49 (0)211 178047-20
E-Mail: linh.chung@ir4value.de


31.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: WeGrow AG
Kehn 20
47918 Tönisvorst
Deutschland
Telefon: 02156/48498-10
E-Mail: info@wegrow-ag.de
Internet: www.wegrow.de
ISIN: DE000A2LQUV1, DE000A383RQ0,
WKN: A2LQUV , A383RQ
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt)
EQS News ID: 2300752

 
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2300752  31.03.2026 CET/CEST

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