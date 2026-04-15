EQS-News: Weitere Ankeraktionäre unterstützen öffentliches Angebot – Warburg Pincus hat sich bereits jetzt über 80 % an Netfonds gesichert

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Weitere Ankeraktionäre unterstützen öffentliches Angebot – Warburg Pincus hat sich bereits jetzt über 80 % an Netfonds gesichert



15.04.2026 / 15:40 CET/CEST

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PRESSEMITTEILUNG



Weitere Ankeraktionäre unterstützen öffentliches Angebot – Warburg Pincus hat sich bereits jetzt über 80 % an Netfonds gesichert

Weitere Ankeraktionäre geben ihre Netfonds Anteile vollständig an Warburg Pincus ab



Zum 15. April hat sich Warburg Pincus damit bereits über 80 % an Netfonds gesichert



Öffentliches Angebot von EUR 78,25 je Aktie bietet Netfonds Aktionären eine attraktive Möglichkeit, eine Prämie von 78,3 % auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der Netfonds Aktie der vergangenen drei Monate vor Bekanntgabe des Angebots zu realisieren



Annahmefrist für die Andienung der Aktien läuft nur noch bis zum 20. April. Aktionäre, die das Angebot noch annehmen möchten, müssen umgehend Kontakt mit ihrer Depotbank aufnehmen



Nach Vollzug des Angebots wird ein Delisting erfolgen; ein gesondertes Delisting-Angebot ist nicht erforderlich



Angediente Netfonds Aktien können im Freiverkehr der Börse München weiter gehandelt werden

Lübeck / Hamburg, 15. April 2026 – Das öffentliche Angebot der German Wealth Technology GmbH (ehemals SCUR-Alpha 1996 GmbH), die von Fonds kontrolliert wird, die von Warburg Pincus LLC verwaltet werden (gemeinsam "Warburg Pincus"), wird von weiteren Netfonds Ankeraktionären unterstützt. Damit hat sich Warburg Pincus nun insgesamt bereits eine Beteiligung von über 80 % an Netfonds gesichert.



Diese Unterstützung zeigt, dass das öffentliche Angebot eine attraktive Möglichkeit für die verbliebenen Aktionäre darstellt. Der Angebotspreis von EUR 78,25 je Netfonds Aktie ermöglicht eine höchst attraktive und sichere Prämie vor dem geplanten Delisting der Netfonds AG zu realisieren. Die Annahmefrist läuft noch bis zum 20. April 2026, 24:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main). Die angedienten Netfonds Aktien können im Freiverkehr der Börse München über das Ende der Annahmefrist hinaus bis zum Vollzug des Angebots weiter gehandelt werden.



Vorstand und Aufsichtsrat der Netfonds AG befürworten das Angebot weiterhin uneingeschränkt und ausdrücklich. Sie beurteilen den Angebotspreis als angemessen und höchst attraktiv und sehen sich in dieser Einschätzung durch die Unterstützung der Ankeraktionäre bestätigt.



Unmittelbar nach Ende der Annahmefrist wird die Netfonds AG die Beendigung der Einbeziehung der Netfonds Aktien im öffentlichen Handel des Freiverkehrs mit Wirkung zum Zeitpunkt des Vollzugs des Angebots veranlassen. Netfonds Aktien könnten danach nicht mehr oder nur noch sehr eingeschränkt handelbar sein. Nach Ablauf des Angebots besteht keine Gewähr, dass ein Verkauf der Aktien künftig zu einem Preis in Höhe des Angebotspreises oder überhaupt möglich sein wird.



Aktionärinnen und Aktionäre, die das Angebot noch annehmen möchten, sollten sich umgehend an ihre jeweilige Depotbank wenden. Um rechtzeitig berücksichtigt zu werden, verlangen viele Depotbanken, dass die Annahmeerklärung einige Bankarbeitstage vor Fristende vorliegt.



Sämtliche Informationen und Veröffentlichungen zum Angebot finden sich auf der Website:

Netfonds AG

Heidenkampsweg 73

20097 Hamburg

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Netfonds AG

Philip Angrabeit

+49 40 822 267 142

pangrabeit@netfonds.de



blau direkt

Anna Westphal

+49 451 87201268

presse@blaudirekt.de



Warburg Pincus

Katharina Gebsattel

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katharina.gebsattel@warburgpincus.com

Über die Netfonds Gruppe

Die Netfonds Gruppe ist eine führende Plattform für Administration, Beratung und Regulierung für die deutsche Finanzindustrie. Unter der Marke finfire stellt das Unternehmen seinen Kunden und Partnern eine cloudbasierte Technologieplattform zur kompletten Abwicklung und Administration der Geschäftsvorgänge zur Verfügung. Kunden von Netfonds profitieren somit von einer der modernsten Softwarelösungen am Markt, die den Beratungsprozess deutlich vereinfacht, sicher gestaltet und zielgruppengenaue Beratung ermöglicht. Die Aktie der Netfonds AG ist im m:access der Börse München gelistet und über XETRA handelbar. www.netfonds.de



Über blau direkt

blau direkt zählt zu den führenden Technologieanbietern für die unabhängige Vermittlung von Versicherungen und Finanzanlagen. Seit mehr als 25 Jahren ist das Lübecker Unternehmen auf Digitalisierung und Prozessoptimierung spezialisiert und setzt bei der Vereinfachung komplexer Abläufe und der Steigerung der Ertragskraft stetig neue Standards in der Branche. Die cloudbasierte Systemwelt von blau direkt gilt als eine der leistungsstärksten und effizientesten Technologie-Plattformen für die Vermittlung und die Verwaltung von Versicherungen und Finanzanlagen. Moderne Vermittlerunternehmen, die auf blau direkt als Technologiepool setzen, reduzieren ihre Verwaltungsaufwände und verzeichnen ein doppelt so hohes jährliches Wachstum wie Maklerbetriebe im Bundesdurchschnitt.



Über Warburg Pincus

Warburg Pincus LLC ist der Pionier im Bereich globaler Wachstumsinvestitionen. Das Unternehmen besteht seit 1966 als Partnerschaft und verfügt über die Flexibilität und Erfahrung, um Investoren und Managementteams über Marktzyklen hinweg nachhaltig zum Erfolg zu führen. Aktuell verwaltet das Unternehmen mehr als 100 Milliarden US-Dollar und hat über 215 Unternehmen im Portfolio (einschließlich blau direkt), die über unterschiedliche Entwicklungsphasen, Branchen und Regionen verteilt sind. Seit Gründung hat Warburg Pincus im Rahmen seiner Private Equity -, Immobilien- und Kapitallösungsstrategien in mehr als 1.100 Unternehmen investiert.

Disclaimer / Rechtliche Hinweise

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien oder anderer Wertpapiere der Netfonds AG dar. Das Angebot selbst sowie dessen Regelungen und Bestimmungen sowie weitere das Angebot betreffende Angaben werden erst in der Angebotsunterlage veröffentlicht. Investoren und Aktionären der Netfonds AG wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Angebot stehenden Unterlagen sorgfältig zu lesen, sobald diese bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten werden.



Da die Aktien der Netfonds AG nicht zum Handel auf einem organisierten Markt im Sinne von §§ 1 Abs. 1, 2 Abs. 7 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz ("WpÜG") zugelassen sind, finden das WpÜG und die Verordnung über den Inhalt der Angebotsunterlage, die Gegenleistung bei Übernahmeangeboten und Pflichtangeboten und die Befreiung von der Verpflichtung zur Veröffentlichung und zur Abgabe eines Angebots keine Anwendung auf das Angebot. Die Angebotsunterlage wird weder von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) noch einer anderen Regulierungs- oder Aufsichtsbehörde in Deutschland überprüft oder genehmigt werden, und auch in anderen Jurisdiktionen ist keine Registrierung, Zulassung oder Genehmigung der Angebotsunterlage vorgesehen.



Das Angebot erfolgt gemäß dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und bestimmter anwendbarer Bestimmungen der Wertpapiergesetze der Vereinigten Staaten von Amerika. Jeder Vertrag, der durch Annahme des Angebots zustande kommt, unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und ist in Übereinstimmung mit diesem auszulegen. – Das öffentliche Angebot der German Wealth Technology GmbH (ehemals SCUR-Alpha 1996 GmbH), die von Fonds kontrolliert wird, die von Warburg Pincus LLC verwaltet werden (gemeinsam "Warburg Pincus"), wird von weiteren Netfonds Ankeraktionären unterstützt. Damit hat sich Warburg Pincus nun insgesamt bereits eine Beteiligung von über 80 % an Netfonds gesichert.Diese Unterstützung zeigt, dass das öffentliche Angebot eine attraktive Möglichkeit für die verbliebenen Aktionäre darstellt. Der Angebotspreis von EUR 78,25 je Netfonds Aktie ermöglicht eine höchst attraktive und sichere Prämie vor dem geplanten Delisting der Netfonds AG zu realisieren. Die Annahmefrist läuft noch bis zum 20. April 2026, 24:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main). Die angedienten Netfonds Aktien können im Freiverkehr der Börse München über das Ende der Annahmefrist hinaus bis zum Vollzug des Angebots weiter gehandelt werden.Vorstand und Aufsichtsrat der Netfonds AG befürworten das Angebot weiterhin uneingeschränkt und ausdrücklich. Sie beurteilen den Angebotspreis als angemessen und höchst attraktiv und sehen sich in dieser Einschätzung durch die Unterstützung der Ankeraktionäre bestätigt.Unmittelbar nach Ende der Annahmefrist wird die Netfonds AG die Beendigung der Einbeziehung der Netfonds Aktien im öffentlichen Handel des Freiverkehrs mit Wirkung zum Zeitpunkt des Vollzugs des Angebots veranlassen. Netfonds Aktien könnten danach nicht mehr oder nur noch sehr eingeschränkt handelbar sein. Nach Ablauf des Angebots besteht keine Gewähr, dass ein Verkauf der Aktien künftig zu einem Preis in Höhe des Angebotspreises oder überhaupt möglich sein wird.Aktionärinnen und Aktionäre, die das Angebot noch annehmen möchten, sollten sich umgehend an ihre jeweilige Depotbank wenden. Um rechtzeitig berücksichtigt zu werden, verlangen viele Depotbanken, dass die Annahmeerklärung einige Bankarbeitstage vor Fristende vorliegt.Sämtliche Informationen und Veröffentlichungen zum Angebot finden sich auf der Website: www.nukleus-offer.com Heidenkampsweg 7320097 HamburgPhilip Angrabeit+49 40 822 267 142pangrabeit@netfonds.deAnna Westphal+49 451 87201268presse@blaudirekt.deKatharina Gebsattel+49 172 718 68 57katharina.gebsattel@warburgpincus.comDie Netfonds Gruppe ist eine führende Plattform für Administration, Beratung und Regulierung für die deutsche Finanzindustrie. Unter der Marke finfire stellt das Unternehmen seinen Kunden und Partnern eine cloudbasierte Technologieplattform zur kompletten Abwicklung und Administration der Geschäftsvorgänge zur Verfügung. Kunden von Netfonds profitieren somit von einer der modernsten Softwarelösungen am Markt, die den Beratungsprozess deutlich vereinfacht, sicher gestaltet und zielgruppengenaue Beratung ermöglicht. Die Aktie der Netfonds AG ist im m:access der Börse München gelistet und über XETRA handelbar. www.netfonds-group.com blau direkt zählt zu den führenden Technologieanbietern für die unabhängige Vermittlung von Versicherungen und Finanzanlagen. Seit mehr als 25 Jahren ist das Lübecker Unternehmen auf Digitalisierung und Prozessoptimierung spezialisiert und setzt bei der Vereinfachung komplexer Abläufe und der Steigerung der Ertragskraft stetig neue Standards in der Branche. Die cloudbasierte Systemwelt von blau direkt gilt als eine der leistungsstärksten und effizientesten Technologie-Plattformen für die Vermittlung und die Verwaltung von Versicherungen und Finanzanlagen. Moderne Vermittlerunternehmen, die auf blau direkt als Technologiepool setzen, reduzieren ihre Verwaltungsaufwände und verzeichnen ein doppelt so hohes jährliches Wachstum wie Maklerbetriebe im Bundesdurchschnitt. www.blaudirekt.de Warburg Pincus LLC ist der Pionier im Bereich globaler Wachstumsinvestitionen. Das Unternehmen besteht seit 1966 als Partnerschaft und verfügt über die Flexibilität und Erfahrung, um Investoren und Managementteams über Marktzyklen hinweg nachhaltig zum Erfolg zu führen. Aktuell verwaltet das Unternehmen mehr als 100 Milliarden US-Dollar und hat über 215 Unternehmen im Portfolio (einschließlich blau direkt), die über unterschiedliche Entwicklungsphasen, Branchen und Regionen verteilt sind. Seit Gründung hat Warburg Pincus im Rahmen seiner Private Equity -, Immobilien- und Kapitallösungsstrategien in mehr als 1.100 Unternehmen investiert. www.warburgpincus.com Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien oder anderer Wertpapiere der Netfonds AG dar. Das Angebot selbst sowie dessen Regelungen und Bestimmungen sowie weitere das Angebot betreffende Angaben werden erst in der Angebotsunterlage veröffentlicht. Investoren und Aktionären der Netfonds AG wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Angebot stehenden Unterlagen sorgfältig zu lesen, sobald diese bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten werden.Da die Aktien der Netfonds AG nicht zum Handel auf einem organisierten Markt im Sinne von §§ 1 Abs. 1, 2 Abs. 7 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz ("WpÜG") zugelassen sind, finden das WpÜG und die Verordnung über den Inhalt der Angebotsunterlage, die Gegenleistung bei Übernahmeangeboten und Pflichtangeboten und die Befreiung von der Verpflichtung zur Veröffentlichung und zur Abgabe eines Angebots keine Anwendung auf das Angebot. Die Angebotsunterlage wird weder von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) noch einer anderen Regulierungs- oder Aufsichtsbehörde in Deutschland überprüft oder genehmigt werden, und auch in anderen Jurisdiktionen ist keine Registrierung, Zulassung oder Genehmigung der Angebotsunterlage vorgesehen.Das Angebot erfolgt gemäß dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und bestimmter anwendbarer Bestimmungen der Wertpapiergesetze der Vereinigten Staaten von Amerika. Jeder Vertrag, der durch Annahme des Angebots zustande kommt, unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und ist in Übereinstimmung mit diesem auszulegen.

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