EQS-News: Westwing expandiert nach Großbritannien

EQS-News: Westwing Group SE / Schlagwort(e): Expansion

Westwing expandiert nach Großbritannien



25.02.2026 / 12:06 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Westwing expandiert nach Großbritannien



München, 25. Februar 2026 // Westwing Group SE („Westwing”), Europas #1 im Beautiful Living E-Commerce, gibt seinen Markteintritt in Großbritannien bekannt. Damit ist Westwing nun in 23 europäischen Märkten präsent. Die Expansion nach Großbritannien ist ein weiterer wichtiger Meilenstein in der dritten Phase des dreistufigen Plans zur Wertsteigerung von Westwing: Skalierung durch operative Hebelwirkung.

Strategisches Rational und Marktpotenzial

Als zweitgrößter europäischer Online Home & Living Markt nach Deutschland bietet Großbritannien beste Voraussetzungen für eine Marke wie Westwing, die im Premium Segment positioniert ist. Britische Konsumenten zeichnen sich durch eine hohe Designaffinität, ein starkes Interesse an Wohn- und Einrichtungsideen und einen wachsenden Qualitätsanspruch aus. Bereits heute priorisieren rund 80 Prozent der britischen Käufer bei Kaufentscheidungen hochwertige Produkte, was den Markt besonders attraktiv für Westwing macht.

CEO Statement

„Der Markteintritt in Großbritannien ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg, Westwing als Superbrand im Design zu etablieren. Britische Designliebhaber schätzen Qualität und den Ausdruck der eigenen Persönlichkeit – Werte, die tief in unserer Marken DNA verankert sind. Wir freuen uns sehr, unsere Welt des Beautiful Living in einen der einflussreichsten Designmärkte Europas zu bringen und damit noch mehr Kunden zu erreichen.“ sagt Dr. Andreas Hoerning, CEO von Westwing.

Start mit umfassendem Serviceangebot

Obwohl der stationäre Handel im Bereich Home & Living in Großbritannien nach wie vor dominiert, beschleunigt sich die Verlagerung hin zum Online-Shopping. Dies bietet erhebliche Chancen für Westwing als echte Love Brand im E-Commerce.

Mit dem Launch erhalten Designliebhaber in Großbritannien Zugang zu einer sorgfältig kuratierten Auswahl an hochwertigen Möbeln und Wohnaccessoires aus der Westwing Collection. Ergänzt wird das Sortiment durch ausgewählte lokale Partnerbrands aus Großbritannien sowie internationale Designmarken wie Kartell, Le Creuset, Trudon, Louis Poulsen und Georg Jensen.

Zum Marktstart steht das vollständige Serviceportfolio Westwings zur Verfügung. Dazu zählen der Westwing Design Service mit individueller Einrichtungsberatung durch Inhouse Designer inklusive realistischer 3D Konzepte, das dedizierte B2B Angebot für Geschäftskunden sowie der Westwing Liefer- und Montageservice.



Über Westwing

Westwing, Europas #1 im Beautiful Living E-Commerce, ist in 23 europäischen Ländern vertreten und hat im Jahr 2025 ein GMV (Bruttowarenvolumen) von EUR 507 Mio. erwirtschaftet. Als Europas Premium One-Stop Destination für Designliebhaber bietet Westwing ein einzigartiges Markenerlebnis mit einem kuratierten Sortiment aus der Westwing Collection und Drittmarken. Die integrierte Plattform vereint Shop, Daily Specials, Stores, B2B Services (Westwing Business) und den Westwing Design Service. Westwings Team arbeitet zusammen an dem gemeinsamen Ziel "Excite people to create homes that unlock the full beauty of life". Westwing wurde 2011 gegründet, hat seinen Hauptsitz in München und ist seit Oktober 2018 an der Frankfurter Börse gelistet.

Disclaimer

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Diese Aussagen basieren auf Annahmen, die zum Zeitpunkt ihrer Abgabe als angemessen erachtet werden und unterliegen wesentlichen Risiken und Unsicherheiten. Sie sollten sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen als Vorhersagen über zukünftige Ereignisse verlassen, und wir übernehmen keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten. Unsere tatsächlichen Ergebnisse können erheblich und nachteilig von den in dieser Pressemitteilung dargelegten zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, und zwar aufgrund einer Reihe von Faktoren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Risiken aus makroökonomischen Entwicklungen, externen Betrugsfällen, ineffizienten Prozessen in Fulfilment-Zentren, ungenauen Personal- und Kapazitätsprognosen für Fulfilment-Zentren, gefährlichen Materialien/Produktionsbedingungen in Bezug auf Eigenmarken, mangelnder Innovationsfähigkeit, unzureichender Datensicherheit , mangelnder Marktkenntnis, Streikrisiken und Änderungen der Wettbewerbsintensität.

Kontakt

Westwing Group SE

Investor Relations

E-Mail: ir@westwing.de