EQS-News: Westwing Group SE Trading Update: Westwing erzielte ein starkes GMV Wachstum von 9% in Q4 2025 und erhöht die Prognose für das bereinigte EBITDA im Geschäftsjahr 2025

Westwing Group SE Trading Update: Westwing erzielte ein starkes GMV Wachstum von 9% in Q4 2025 und erhöht die Prognose für das bereinigte EBITDA im Geschäftsjahr 2025

Basierend auf den vorläufigen, ungeprüften Ergebnissen belief sich das GMV für das Geschäftsjahr 2025 auf EUR 507 Mio. (+2% gegenüber dem Vorjahr).

Der Umsatz für das Geschäftsjahr 2025 wird mit rund EUR 449 Mio. in der oberen Hälfte des prognostizierten Korridors von EUR 425 Mio. bis EUR 455 Mio. erwartet (+1% gegenüber Vorjahr).

Das Management erwartet ein bereinigtes EBITDA zwischen EUR 42 Mio. und EUR 45 Mio. für 2025 (bisher: am oberen Ende des Korridors von EUR 25 Mio. bis EUR 35 Mio.), was in etwa einer bereinigten EBITDA-Marge von 9 bis 10% entspricht.

Westwing erwirtschaftete einen Netto-Cashflow von EUR 25 Mio. in 2025 und schloss das Geschäftsjahr mit einer starken Netto-Cash-Position von EUR 94 Mio. ab.

Der Anteil der Westwing Collection stieg in 2025 um 8 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr auf 63% des GMV.

München, 16. Januar 2026 // Die Westwing Group SE („Westwing“ oder „das Unternehmen“), Europas #1 im Beautiful Living E-Commerce, gibt vorläufige und ungeprüfte Informationen in Bezug auf das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2025 bekannt.

Das Bruttowarenvolumen (GMV) stieg im vierten Quartal 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 9% auf EUR 163 Mio. (Q4 2024: EUR 149 Mio.), was auf ein besonders erfolgreiches Geschäft während des Black Week Sales Events und zum Jahresende zurückzuführen ist.

Das GMV für das Geschäftsjahr 2025 stieg im Vergleich zum Vorjahr um 2% auf EUR 507 Mio. (GJ 2024: EUR 497 Mio.). Der Umsatz für 2025 wird mit rund EUR 449 Mio. in der oberen Hälfte des prognostizierten Korridors von EUR 425 Mio. bis EUR 455 Mio. erwartet (+1% gegenüber Vorjahr).

In Bezug auf die Profitabilität erzielte Westwing im vierten Quartal 2025 ein besseres Ergebnis als erwartet. Infolgedessen erhöht Westwing seine Prognose und erwartet jetzt ein bereinigtes EBITDA für das Geschäftsjahr 2025 im Korridor von EUR 42 Mio. bis EUR 45 Mio. (bisher: am oberen Ende des Korridors von EUR 25 Mio. bis EUR 35 Mio.). Dies entspricht in etwa einer bereinigten EBITDA-Marge von 9 bis 10%.

Das Unternehmen erwirtschaftete in 2025 einen Netto-Cashflow von EUR 25 Mio. und schloss das Jahr mit einer starken Netto-Cash-Position von EUR 94 Mio. ab (Stand Ende 2024: EUR 69 Mio.). Ausschlaggebend dafür war die positive Entwicklung des Cashflows aus betrieblicher Tätigkeit.

Der Anteil der Westwing Collection stieg im vierten Quartal 2025 gegenüber dem Vorjahr um 3 Prozentpunkte auf 61% des GMV (Q4 2024: 58%), was zu einem neuen Allzeithoch von 63% des GMV in 2025 führte (GJ 2024: 55%).



CEO Statement

Dr. Andreas Hoerning, CEO von Westwing, kommentierte: "Unser Team hat im Jahr 2025 eine hervorragende Leistung erbracht. Wir haben die zweite Phase unseres dreistufigen Plans zur Wertsteigerung erfolgreich abgeschlossen und mit hoher Geschwindigkeit die Wachstumshebel der dritten Phase in Gang gesetzt. Ich freue mich sehr, dass sich diese Leistung nach einem starken vierten Quartal auch in sehr guten Finanzergebnissen widerspiegelt."

Westwing wird seinen Jahresbericht für das Geschäftsjahr 2025 einschließlich des Ausblicks für 2026 am 26. März 2026 veröffentlichen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Investor-Relations-Website von Westwing unter: ir.westwing.com

Über Westwing

Westwing, Europas #1 im Beautiful Living E-Commerce, ist in 22 europäischen Ländern vertreten und hat im Jahr 2025 ein GMV (Bruttowarenvolumen) von EUR 507 Mio. erwirtschaftet. Als Europas Premium One-Stop Destination für Designliebhaber bietet Westwing ein einzigartiges Markenerlebnis mit einem kuratierten Sortiment aus der Westwing Collection und Drittmarken. Die integrierte Plattform vereint Shop, Daily Specials, Stores, B2B Services (Westwing Business) und den Westwing Design Service. Westwings Team arbeitet zusammen an dem gemeinsamen Ziel "Excite people to create homes that unlock the full beauty of life". Westwing wurde 2011 gegründet, hat seinen Hauptsitz in München und ist seit Oktober 2018 an der Frankfurter Börse gelistet.

