EQS-News: Wienerberger AG: Wienerberger von russischem Gaslieferstopp nicht betroffen

Produktion in Bulgarien und Polen läuft konstant weiter



Wien, 27. April 2022 - Trotz des russischen Gaslieferstopps in Bulgarien und Polen läuft bei Wienerberger die Produktion in allen europäischen Werken aktuell kontinuierlich weiter. Wienerberger ist auf diese Situation dank einer vorausschauenden Energiebeschaffungspolitik gut vorbereitet, hat bereits rund 90 Prozent des heuer benötigten Gases eingekauft, verfügt über Krisenpläne in den jeweiligen Ländern und ist mit Regierungen und lokalen Planstellen in Kontakt.



