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12.11.2026 07:00:03

EQS-News: wienerberger erzielt Q3-Ergebnisse im Rahmen der Prognose und treibt strategische Überprüfung voran

EQS-News: Wienerberger AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis
wienerberger erzielt Q3-Ergebnisse im Rahmen der Prognose und treibt strategische Überprüfung voran

12.11.2026 / 07:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

wienerberger erzielt Q3-Ergebnisse im Rahmen der Prognose und treibt strategische Überprüfung voran

  • Umsatz in Q3 2026 steigt um 8 % auf 1,3 Mrd. € (Q3 2025: 1,2 Mrd. €), getragen durch Preisanpassungen und Akquisitionen
  • Operatives EBITDA in Q3 von 180 Mio. € (Q3 2025: 202 Mio. €)
  • Prognose für das operative EBITDA 2026 von 640–650 Mio. € bestätigt
  • Nettoverschuldung soll bis Ende 2026 auf 2,2 Mrd. € reduziert werden (30. September 2026: 2,4 Mrd. €)
  • Strategische Überprüfung läuft: Maßnahmen identifiziert, die ab 2029 zu einer wiederkehrenden jährlichen Verbesserung des operativen EBITDA um 140 Mio. € führen sollen; schrittweise Verbesserung ab 2027

Wien, 12. November 2026 wienerberger erzielte im dritten Quartal 2026 einen Umsatz von 1,3 Mrd. € (Q3 2025: 1,2 Mrd. €), was einem Anstieg von etwa 8 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dazu trugen gezielte Preiserhöhungen von knapp 6 % sowie Beiträge aus Akquisitionen, insbesondere Italcer, bei. Das operative EBITDA belief sich auf 180 Mio. € (Q3 2025: 202 Mio. €), bedingt durch die schwächere Nachfrage sowie höhere Kosten für Energie, Rohstoffe und Logistik.

Die Nachfrage im Wohnungsneubau blieb weiterhin schwach, insbesondere in Großbritannien, den USA und Kanada. Die Geschäftsbereiche Renovierung und Infrastruktur entwickelten sich stabiler, konnten den Rückgang im Wohnungsneubau jedoch nicht vollständig ausgleichen. Die saisonale Belebung nach dem Sommer fiel schwächer aus als erwartet, während sich die Kosteninflation ab Ende August beschleunigte.

wienerberger bestätigt die am 6. Oktober 2026 kommunizierte Prognose für das operative EBITDA im Gesamtjahr 2026 von 640 bis 650 Mio. €.

Gerhard Hanke, CEO wienerberger: „Auch wenn wir die am 6. Oktober gesetzten Ziele erreicht haben, spiegeln unsere Finanzergebnisse ein Marktumfeld wider, das weiterhin stark unter Druck steht. Die schwache Nachfrage im Wohnungsneubau sowie steigende Kosten belasten weiterhin unsere Profitabilität. Unsere Geschäftsbereiche Renovierung und Infrastruktur erwiesen sich im Jahresverlauf als robust. Trotz ihrer soliden Entwicklung konnten sie die anhaltende Schwäche im Wohnungsneubau jedoch nicht vollständig kompensieren.

Mit der Übernahme der CEO-Rolle habe ich eine strategische Überprüfung eingeleitet, um unsere Ausrichtung und Prioritäten zu evaluieren und sicherzustellen, dass wienerberger langfristig erfolgreich aufgestellt ist. Die strategische Überprüfung konzentriert sich auf zwei Bereiche: Maßnahmen zur Verbesserung der operativen Performance sowie eine Überprüfung unseres Portfolios. Hier haben wir gute Fortschritte erzielt. Die Maßnahmen zur Performanceverbesserung wurden bereits weitgehend identifiziert, und auch die Überprüfung unseres Portfolios schreitet gut voran.

Unser Fokus liegt klar auf der Reduzierung der Verschuldung, der Stärkung der Bilanz sowie der Steigerung von Profitabilität und Cash-Generierung, um unsere finanzielle Resilienz und strategische Flexibilität zu stärken.“

Strategische Überprüfung

Die strategische Überprüfung fokussiert sich insbesondere auf die beiden Bereiche Performanceverbesserung und eine strukturierte Analyse des Unternehmensportfolios. Die Maßnahmen zur Performanceverbesserung wurden bereits weitgehend identifiziert. Bis Ende 2028 werden fortlaufend wiederkehrende Einsparungen erzielt, die ab dem Jahr 2029 zu einer jährlichen Verbesserung des operativen EBITDA von 140 Mio. € führen sollen. Diese Einsparungen wurden konzernweit identifiziert. Dazu zählen Initiativen zur Optimierung und Bündelung des Einkaufs über sämtliche Beschaffungshebel hinweg sowie Effizienz- und Kostenverbesserungen im operativen Geschäft und bei den Vertriebs- und Verwaltungsgemeinkosten (SG&A). Die Umsetzung dieser Maßnahmen beginnt umgehend. Sämtliche bereits im Rahmen des Programms „Fit for Growth“ eingeleiteten Maßnahmen werden wie geplant fortgeführt. Die im Rahmen der strategischen Überprüfung identifizierten Maßnahmen zur Performanceverbesserung sollen darüber hinaus einen zusätzlichen Ergebnisbeitrag leisten.

Der Abbau der Verschuldung hat für wienerberger eine hohe Priorität. Während die Überprüfung des Portfolios und der Kapitalallokation läuft, hat das Unternehmen seine M&A-Aktivitäten ausgesetzt, begrenzt die Investitionsausgaben und überprüft seine Dividendenpolitik. Die Überprüfung baut auf der bestehenden strategischen Ausrichtung auf Renovierung und Infrastruktur auf und umfasst auch gezielte Veräußerungen, sofern diese Komplexität reduzieren und Mehrwert für die Aktionäre schaffen.

Nächste Schritte

Das Unternehmen wird am 4. März 2027 gemeinsam mit dem Ausblick für 2027 weitere Details zur strategischen Überprüfung bekanntgeben. Dies erfolgt nach der Veröffentlichung der Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2026 am 17. Februar 2027.

Weiterführende Informationen stehen auf unserer Website zur Verfügung.
 

Rückfragehinweis
Claudia Hajdinyak, Head of Corporate Communications Wienerberger AG
t +43 664 828 31 83 | claudia.hajdinyak@wienerberger.com
 
Claus Ehrenbeck, SVP Investor Relations Wienerberger AG
t +43 1 60192 10221 | claus.ehrenbeck@wienerberger.com                                                                                           
                                                                                  
wienerberger
wienerberger ist führender Anbieter von innovativen, langlebigen Lösungen für die gesamte Gebäudehülle in den Bereichen Neubau und Renovierung sowie für Infrastruktur im Wasser- und Energiemanagement. Mit mehr als 20.000 Mitarbeitern weltweit leistet wienerberger mit seinen Lösungen einen nachhaltigen Beitrag zu energieeffizientem, klimaresilientem und leistbarem Wohnen. wienerberger ist der größte Ziegelproduzent weltweit und Marktführer bei Tondachziegeln in Europa sowie bei Betonflächenbefestigungen in Osteuropa. Bei Rohrsystemen (Steinzeug- und Kunststoffrohre) gehört das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa und bei Fassadenprodukten zu den führenden Anbietern in Nordamerika. Mit gruppenweit mehr als 200 Produktionsstandorten erwirtschaftete wienerberger im Jahr 2025 einen Umsatz von 4,6 Mrd. € und ein operatives EBITDA von 754 Mio. €.


12.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Wienerberger AG
Wienerbergerplatz 1
1100 Wien
Österreich
Telefon: +43 1 60 192-0
Fax: +43 1 60 192-10159
E-Mail: investor@wienerberger.com
Internet: www.wienerberger.com
ISIN: AT0000831706
Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel)
LEI Code: 529900VXIFBHO0SW2I31
EQS News ID: 2433272

 
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