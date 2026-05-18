EQS-News: wienerberger übernimmt serbische Univerzum Group – Investition in aufstrebende Wachstumsmärkte

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wienerberger übernimmt serbische Univerzum Group – Investition in aufstrebende Wachstumsmärkte



18.05.2026 / 15:00 CET/CEST

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wienerberger übernimmt serbische Univerzum Group – Investition in aufstrebende Wachstumsmärkte

wienerberger hat eine Vereinbarung zur Übernahme der Univerzum Group unterzeichnet, dem führenden Hersteller von Hintermauerziegeln in Serbien – eine attraktive strategische Ergänzung

Dieser Schritt unterstützt die Wachstumsziele von wienerberger maßgeblich und stärkt die Präsenz im aufstrebenden Bausektor Südosteuropas

Die beiden übernommenen Produktionsstandorte in Serbien sind strategisch ideal positioniert, um die steigende nationale und regionale Nachfrage zu bedienen – für 2026 wird ein Umsatz von rund 20 Mio. € erwartet

Wien, 18. Mai 2026 – wienerberger, ein führender internationaler Anbieter innovativer, ökologischer Lösungen für die gesamte Gebäudehülle in den Segmenten Neubau und Renovierung sowie für Infrastruktur im Bereich Wasser - und Energiemanagement, setzt den nächsten Schritt seiner wertsteigernden Wachstumsstrategie: Das Unternehmen hat eine Vereinbarung zur Übernahme der Univerzum Export-Import DOO (‚Univerzum Group‘) unterzeichnet, dem führenden Hersteller von Hintermauerziegeln in Serbien mit rund 200 Mitarbeitenden und einem prognostizierten Umsatz von rund 20 Mio. € im Jahr 2026.

Mit der Übernahme des Marktführers für Hintermauerziegel in Serbien sichert sich wienerberger eine optimale Position in diesem wichtigen Markt. Der Bausektor in Serbien sowie in Südosteuropa wächst dynamisch, und die Nachfrage nach Hintermauerziegeln wird aufgrund von Aufholeffekten weiter steigen und nachhaltiges, überdurchschnittliches Mengenwachstum unterstützen. Darüber hinaus werden Cross-Selling-Potenziale mit bereits etablierten Dachaktivitäten unsere Marktposition in Serbien und Südosteuropa zusätzlich stärken.

Heimo Scheuch, Vorstandsvorsitzender von wienerberger, dazu: „Wenn sich Nachfragemuster verändern, bleiben wir agil und passen unseren Fokus proaktiv an. Südosteuropa verzeichnet derzeit eine starke Dynamik im Bausektor, wobei mit einer weiteren Steigerung der Nachfrage zu rechnen ist. Dieser Schritt erhöht nicht nur unsere Präsenz in diesem dynamischen Markt, sondern erweitert auch unser Portfolio innovativer Baulösungen und ergänzt unser wachsendes Dachgeschäft in der Region. Das Unternehmen erwartet für 2026 einen Umsatz von rund 20 Mio. €, verbunden mit sehr attraktiven Margen und bietet ein starkes Wertschöpfungspotenzial – durch ein EV/EBITDA-Multiple nach Synergien von etwa dem 5-Fachen. Damit unterstreicht wienerberger, wie zuletzt bei der Akquisition im Bereich Piping in Schweden, den konsequenten Fokus auf wertschaffende Transaktionen, die die Ergebnisse der Gruppe unmittelbar steigern.“

In Serbien sind Hintermauerziegel weiterhin das dominierende Baumaterial für Wände. Insbesondere der Wohnungsbau sowie Renovierungsaktivitäten haben sich als robust erwiesen und werden voraussichtlich weiter wachsen – unterstützt durch demografische Entwicklungen, einen bestehenden Wohnraumbedarf sowie steigende Qualitätsanforderungen.

Die beiden Produktionsstandorte der Univerzum Group in Arandelovac südlich von Belgrad sowie in Indija nördlich der Hauptstadt sind ideal positioniert, um den serbischen Markt effizient zu bedienen. Gleichzeitig ergänzt die Univerzum Group das bestehende regionale Produktionsnetzwerk von wienerberger für Wandbaustoffe in Bulgarien, Kroatien, Ungarn und Rumänien und stärkt damit die Marktposition in Südosteuropa weiter.

Über die Univerzum Group

Die Univerzum Group ist ein führender Hersteller von Hintermauerziegeln in Serbien, einem strukturell wachsenden Markt in Südosteuropa. Die Gruppe beschäftigt rund 200 Mitarbeiter an zwei Produktionsstandorten und verfügt über eine landesweite Marktabdeckung für Mauerwerksprodukte aus Ton. Sie profitiert von einer starken Marke, einem etablierten Kundenstamm sowie einer hocheffizienten Logistikstruktur.

Transaktionsdetails

Der Umfang der geplanten Transaktion umfasst den schrittweisen Erwerb von 100 % der Anteile an der Univerzum Export-Import DOO, was zu einer Verteilung der Kaufpreiszahlungen auf die Jahre 2026 und 2027 führt. Der Abschluss der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen Wettbewerbsbehörden sowie der Erfüllung weiterer für Transaktionen dieser Art üblicher Bedingungen.



wienerberger

wienerberger ist führender Anbieter von innovativen, ökologischen Lösungen für die gesamte Gebäudehülle in den Bereichen Neubau und Renovierung sowie für Infrastruktur im Wasser- und Energiemanagement. Mit mehr als 20.000 Mitarbeitern weltweit ermöglicht wienerberger mit seinen Lösungen energieeffizientes, gesundes, klimafreundliches und leistbares Wohnen. wienerberger ist der größte Ziegelproduzent weltweit und Marktführer bei Tondachziegeln in Europa sowie bei Betonflächenbefestigungen in Osteuropa. Bei Rohrsystemen (Steinzeug- und Kunststoffrohre) gehört das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa und bei Fassadenprodukten zu den führenden Anbietern in Nordamerika. Mit gruppenweit mehr als 200 Produktionsstandorten erwirtschaftete wienerberger im Jahr 2025 einen Umsatz von 4,6 Mrd. € und ein operatives EBITDA von 754 Mio. €.



Rückfragehinweis

Claudia Hajdinyak, Head of Corporate Communications Wienerberger AG

t +43 664 828 31 83 | claudia.hajdinyak@wienerberger.com



Therese Jandér, Senior Vice President Investor Relations Wienerberger AG

t +43 664 780 02757 | investor@wienerberger.com

