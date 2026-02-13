EQS-News: Wirtschaftliche Solidität in herausforderndem Marktumfeld

EQS-News: Fabasoft AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

Wirtschaftliche Solidität in herausforderndem Marktumfeld



13.02.2026 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die Fabasoft AG (ISIN AT0000785407, WKN 922985, Prime Standard) veröffentlichte am 13. Februar 2026 die Konzern-Zahlen für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2025/2026 (1. April 2025 - 31. Dezember 2025):

Umsatzerlöse: 66,0 Mio. EUR (65,4 Mio. EUR in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024/2025)

EBITDA: 16,3 Mio. EUR (17,2 Mio. EUR in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024/2025)

EBIT: 10,4 Mio. EUR (11,4 Mio. EUR in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024/2025)

Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit: 10,5 Mio. EUR (12,5 Mio. EUR in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024/2025)

Bestand der liquiden Mittel: 34,2 Mio. EUR zum 31. Dezember 2025 (24,8 Mio. EUR zum 31. Dezember 2024)

Linz, am 13. Februar 2026 – In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025/2026 verzeichnete der Fabasoft-Konzern Umsatzerlöse in der Höhe von TEUR 65.998 (TEUR 65.386 im Vergleichszeitraum des Vorjahres). Die wiederkehrenden Umsatzerlöse erhöhten sich in der Berichtsperiode um 10,6 % auf TEUR 40.234 (TEUR 36.373 im Vergleichszeitraum des Vorjahres). Der Anteil der wiederkehrenden Erlöse am Gesamtumsatz stieg somit auf 61,0 % (Vorjahr: 55,6 %).

Strategische Substanz trotz stagnierender Wirtschaftsdynamik

Bei anhaltenden Investitionen in den Auf- und Ausbau der Fabasphere sowie der Stärkung von Vertrieb und Marketing erzielte der Fabasoft-Konzern in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025/2026 ein EBITDA von TEUR 16.301 (TEUR 17.186 im Vergleichszeitraum des Vorjahres) sowie ein EBIT von TEUR 10.387 (TEUR 11.397 im Vergleichszeitraum des Vorjahres).

„Trotz der ausbleibenden öffentlichen Investitionsimpulse und der anhaltenden gesamtwirtschaftlichen Wachstumskrise behaupten wir uns in einem schwierigen Marktumfeld mit großer Substanz“, kommentiert Fabasoft CEO Dipl.-Ing. Helmut Fallmann die Entwicklung in der Berichtsperiode. „Während die notwendige Revitalisierung der gesamtwirtschaftlichen Dynamik auf sich warten lässt, setzte Fabasoft in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025/2026 klare Investitionsschwerpunkte zur konsequenten Fortführung des Wachstumskurses“, so Fabasoft CEO Dipl.-Ing. Helmut Fallmann abschließend.

Zum 31. Dezember 2025 beschäftigte das Unternehmen 505 Mitarbeitende. Ein Jahr zuvor waren es 501 Mitarbeitende.

Der vollständige 9-Monatsbericht 2025/2026 ist unter folgendem Link abrufbar:

Deutsch (PDF): https://www.fabasoft.com/group/Fabasoft_AG_9_Monatsbericht_2025_2026.pdf

Englisch (PDF): https://www.fabasoft.com/group/Fabasoft_AG_9_Monthsreport_2025_2026.pdf

Über Fabasoft:

Als Softwareproduktunternehmen sowie DACH-Marktführer im Bereich elektronischer Akten setzt Fabasoft Maßstäbe für digitale Exzellenz und Innovation. In einem Cloud-nativen Ökosystem – der Fabasphere – vereint Fabasoft hoch performante, KI-gestützte Software Solutions für dokumentenintensive Business-Prozesse. Die integrierte Mindbreeze AI verarbeitet Informationen kontextbasiert, steuert Workflows automatisiert und sorgt für eine reibungslose Zusammenarbeit. Zudem stellen Entwicklung, Betrieb und Datenhaltung in der EU und der Schweiz volle digitale Souveränität sicher.

Fabasoft AG (ISIN AT0000785407; WKN 922985; Bloomberg Code FAA GY; Reuters Code FAAS.DE)

Mag. Klaus Fahrnberger

Investor Relations Manager

E-Mail: ir@fabasoft.com

Telefon: +43 732 60 61 62 0