Allerthal-Werke Aktie
WKN: 503420 / ISIN: DE0005034201
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14.10.2026 15:32:43
EQS-News: Wirtschaftliches Eigenkapital je Allerthal-Aktie zum 30. September 2026
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EQS-News: Allerthal-Werke AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Wirtschaftliches Eigenkapital je Allerthal-Aktie zum 30. September 2026
14.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Allerthal-Werke AG
|Friesenstraße 50
|50670 Köln
|Deutschland
|Telefon:
|0221 / 820 32 - 18
|E-Mail:
|silvia.schneider@allerthal.de
|Internet:
|www.allerthal.de
|ISIN:
|DE0005034201
|WKN:
|503420
|Börsen:
|Freiverkehr in Hannover, München, Stuttgart
|LEI Code:
|529900QC55HJDXKE5U90
|EQS News ID:
|2415892
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2415892 14.10.2026 CET/CEST
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