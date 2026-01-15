Allerthal-Werke Aktie

Allerthal-Werke für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 503420 / ISIN: DE0005034201

15.01.2026 16:06:24

EQS-News: Wirtschaftliches Eigenkapital je Allerthal-Aktie zum 31. Dezember 2025

EQS-News: Allerthal-Werke AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Wirtschaftliches Eigenkapital je Allerthal-Aktie zum 31. Dezember 2025

15.01.2026 / 16:06 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Wirtschaftliches Eigenkapital je Allerthal-Aktie zum 31. Dezember 2025

Das wirtschaftliche Eigenkapital je Allerthal-Aktie (anteiliges handelsrechtliches Eigenkapital zzgl. Kursreserven im Wertpapierbestand des Anlage- und Umlaufvermögens) hat sich zum 31. Dezember 2025 (ungeprüft) auf 27,64 Euro erhöht (22,52 Euro am 31. Dezember 2024). Dies entspricht einem Anstieg von 22,7 % im Geschäftsjahr 2025.

Die größten Wertpapierpositionen im Anlagevermögen waren zum Stichtag nach Kurswert – ohne Berücksichtigung der Beteiligung von 89,7% an der Tochtergesellschaft Esterer AG – Aktien von Wacker Neuson SE, Centrotherm AG, Smartbroker AG, Masterflex SE sowie AlexanderWerk AG.

Das gesamte Andienungsvolumen erhöhte sich per Saldo zum 31. Dezember 2025 moderat auf 28,1 Mio. Euro (27,7 Mio. Euro am 31. Dezember 2024).


Köln, 15. Januar 2026

Allerthal-Werke AG

Der Vorstand

Ansprechpartner bei Rückfragen
Eric Hönscheid
Vorstand der Allerthal-Werke AG

Friesenstraße 50, 50670 Köln
Tel. (02 21) 8 20 32 – 18

E-Mail: silvia.schneider@allerthal.de
Internet: www.allerthal.de

 


15.01.2026 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.




Sprache: Deutsch
Unternehmen: Allerthal-Werke AG
Friesenstraße 50
50670 Köln
Deutschland
Telefon: 0221 / 820 32 - 18
E-Mail: silvia.schneider@allerthal.de
Internet: www.allerthal.de
ISIN: DE0005034201
WKN: 503420
Börsen: Freiverkehr in Hannover, München, Stuttgart
EQS News ID: 2260876

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2260876  15.01.2026 CET/CEST

