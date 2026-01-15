Allerthal-Werke Aktie
WKN: 503420 / ISIN: DE0005034201
|
15.01.2026 16:06:24
EQS-News: Wirtschaftliches Eigenkapital je Allerthal-Aktie zum 31. Dezember 2025
|
EQS-News: Allerthal-Werke AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Wirtschaftliches Eigenkapital je Allerthal-Aktie zum 31. Dezember 2025
Ansprechpartner bei Rückfragen
Friesenstraße 50, 50670 Köln
E-Mail: silvia.schneider@allerthal.de
15.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Allerthal-Werke AG
|Friesenstraße 50
|50670 Köln
|Deutschland
|Telefon:
|0221 / 820 32 - 18
|E-Mail:
|silvia.schneider@allerthal.de
|Internet:
|www.allerthal.de
|ISIN:
|DE0005034201
|WKN:
|503420
|Börsen:
|Freiverkehr in Hannover, München, Stuttgart
|EQS News ID:
|2260876
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2260876 15.01.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Allerthal-Werke AG
|
15.01.26
|EQS-News: Wirtschaftliches Eigenkapital je Allerthal-Aktie zum 31. Dezember 2025 (EQS Group)
|
15.01.26
|EQS-Adhoc: Allerthal-Werke AG: Jahresabschluss 2025 / Vorläufiges Ergebnis (EQS Group)
|
28.08.25