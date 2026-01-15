EQS-News: Wirtschaftliches Eigenkapital je Allerthal-Aktie zum 31. Dezember 2025

EQS-News: Allerthal-Werke AG / Schlagwort(e): Sonstiges

15.01.2026 / 16:06 CET/CEST

Wirtschaftliches Eigenkapital je Allerthal-Aktie zum 31. Dezember 2025



Das wirtschaftliche Eigenkapital je Allerthal-Aktie (anteiliges handelsrechtliches Eigenkapital zzgl. Kursreserven im Wertpapierbestand des Anlage- und Umlaufvermögens) hat sich zum 31. Dezember 2025 (ungeprüft) auf 27,64 Euro erhöht (22,52 Euro am 31. Dezember 2024). Dies entspricht einem Anstieg von 22,7 % im Geschäftsjahr 2025.



Die größten Wertpapierpositionen im Anlagevermögen waren zum Stichtag nach Kurswert – ohne Berücksichtigung der Beteiligung von 89,7% an der Tochtergesellschaft Esterer AG – Aktien von Wacker Neuson SE, Centrotherm AG, Smartbroker AG, Masterflex SE sowie AlexanderWerk AG.



Das gesamte Andienungsvolumen erhöhte sich per Saldo zum 31. Dezember 2025 moderat auf 28,1 Mio. Euro (27,7 Mio. Euro am 31. Dezember 2024).

Köln, 15. Januar 2026



Allerthal-Werke AG



Ansprechpartner bei Rückfragen

Eric Hönscheid

Vorstand der Allerthal-Werke AG Friesenstraße 50, 50670 Köln

Tel. (02 21) 8 20 32 – 18 E-Mail: silvia.schneider@allerthal.de

Internet: www.allerthal.de

